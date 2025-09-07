Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Reprezentacja

Dzisiaj
10:03
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Reprezentacja

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. PAP/Jarek Praszkiewicz)

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W czwartek Jan Urban udanie zadebiutował jako selekcjoner naszej kadry narodowej. Dowodzona przez niego Polska sprawiła nie lada sensację i zremisowała w Rotterdamie 1:1 z Holandią. Dzięki takiemu wynikowi obecnie trzy zespoły w grupie G mają na koncie po siedem punktów – Polska, Holandia i Finlandia. Warto jednak pamiętać, że „Oranje” rozegrali do tej pory trzy spotkania, a więc o jedno mniej od Biało-Czerwonych i Skandynawów.

Powyższa sytuacja w tabeli sprawia, że niedzielny mecz pomiędzy Polską, a Finlandią może być starciem o drugie miejsce w grupie gwarantujące grę w barażach. – Wiemy, o co gramy, ale Finlandia też. Musimy być przygotowani również na to, że rywale zagrają otwarte spotkanie, bo pomyślą, że ich remis nie interesuje. W takim wypadku czeka nas emocjonujący mecz, bo mamy podobne założenia. Jeśli jednak Finowie postanowią się bronić, wówczas będziemy budować ataki pozycyjne – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski.

„Urwanie punktów" Holandii sprawiło, że Polscy kibice zaczynają powoli na nowo wierzyć w lepszą przyszłość naszej reprezentacji. Już w Rotterdamie momentami fani znad Wisły dawali o sobie wyraźnie znać, a ich doping był mocno słyszalny. – Da się odczuć, że ludzie są zadowoleni po czwartkowym meczu. Kibic zawsze będzie oglądał reprezentację Polski, kibicem jest się zawsze. Jeśli widzi nowe otwarcie, dobre spotkanie i dobry wynik z takim przeciwnikiem jak Holandia, to tym bardziej chce to oglądać – stwierdził Urban, ale jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że twardo stąpa po ziemi. – Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to był dopiero pierwszy kroczek. Potrafiliśmy się odgryzać, to nie było spotkanie spędzone wyłącznie na naszej połowie. Kiedy mieliśmy możliwość szybkiego ataku, to do niego ruszamy. Często w polu karnym Holendrów było czterech naszych zawodników. Było do kogo zagrać. Już wcześniej podkreślałem, że oczekuję od zawodników odwagi. Oczywiście są strefy na boisku, gdzie to ryzyko powinno być mniejsze, a są takie, gdzie mogą być znacznie większe – ocenił Urban.

W pierwszym meczu obu ekip, który odbył się 10 czerwca w Helsinkach Finowie wygrali 2:1. Dlatego w niedzielę, na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy będą bardzo zmotywowani do wzięcia rewanżu. Nastroje są więc bojowe, a wszyscy zawodnicy, którzy byli do dyspozycji selekcjonera w czwartek są gotowi do walki.

Początek niedzielnego meczu zaplanowano na 20.45. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, w TVP Sport oraz w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna eliminacje do mistrzostw świata piłka nożna mężczyzn Reprezentacja Polski w piłce nożnej

Pozostałe informacje

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Finlandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45
Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję

Dron spadł w Lubelskiem. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji - powiedział PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, odnosząc się do sobotniego upadku drona na polu w woj. lubelskim. Przyczyną rozbicia się maszyny mógł być brak paliwa. Nadal nie ma pewności czy była to samoróbka wykorzystywana do przemytu czy jednak dron wojskowy.
Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Do groźnego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Lublinie. Na skrzyżowaniu ulic Zana i Wileńskiej autokar staranował ogrodzenie targowiska. Kierowca po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie rozpoczną się już w tą niedzielę 7 września

Chełm obchodzi 260. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej

W Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie rozpoczną się dzisiaj (7 września) główne uroczystości odpustowe związane z 260. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Potrwają do 15 września i odbywać się będą pod hasłem „Dziękujemy Ci, Matko i Królowo”.
Szpital psychiatryczny w Radecznicy

Kandydat na dyrektora szpitala w Radecznicy wybrany. Ale... konkurs do powtórki

Kandydatów było sporo, aż siedmiu. Jeden z nich na tyle spodobał się komisji, że uznano za najlepszego do objęcia stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Mimo tego, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.
Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”
galeria

Zamość zaczytany w Kochanowskim. „Klasyka może zmienić życie”

Samorządowcy i dyrektorzy różnych instytucji, uczniowie i studencki, także seniorzy, nauczyciele, przewodnicy z Zamościa sięgnęli w sobotę (6 września) po klasykę. W ramach Narodowego Czytania zaprezentowali fragmenty większych utworów, a także poezje Jana Kochanowskiego.
Księżyc w trakcie zaćmienia przybiera ciemniejszą barwę
astronomia

W niedzielę warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Przed nami najciekawsze zjawisko astronomiczne tego roku. W niedzielę, 7 września w Polsce widoczne będzie całkowite zaćmienie Księżyca. Nasz naturalny satelita znajdzie się w cieniu Ziemi przybierając czerwoną barwę. Dodatkowo znajdzie się w tym czasie najbliżej naszej planety.
Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Huk wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.
Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.
Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
ZDJĘCIA
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Kibice z Chełma mają znaną od lat przyśpiewkę: walka, walka, walka Chełmianka. W sobotę powinni ją jednak zaintonować sympatycy Świdniczanki, bo ich pupile zostawili na boisku "serducho" i wyszarpali punkt w starciu z kandydatem do awansu.
Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W spotkaniu drugiej kolejki Azoty Puławy przegrały przed własna publicznością z NETLAND MKS Kalisz. Była to pierwsza porażka puławian w nowym sezonie
W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
pilne

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Jak potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja - w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim znaleziono części przypominające drona. Zgłoszenie do policji wpłynęło ok. godz. 18. Na miejscu pracują służby.

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Para prezydencka zachęca do udziału w akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to autor wybrany przez poprzednią głowę państwa - Andrzeja Dudę, poeta z okresu renesansu - Jan Kochanowski. Jego utwory czytano dzisiaj m.in. w Bełżycach i Lublinie.

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

Jeżeli inaugurować ligowe rozgrywki, to tylko w ten sposób. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wybiegły na parkiet w Koszalinie maksymalnie skoncentrowane i nie pozostawiły cienia wątpliwości w temacie końcowego rezultatu.
Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią
ZDJĘCIA
galeria

Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią

Dziedziniec Zamku Lubelskiego ożył dziś średniowiecznym gwarem – rozpoczął się Weekend z Archeologią, tym razem pod hasłem „Na piastowskim dworze”. Pierwszy dzień wydarzenia przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli dosłownie przenieść się w epokę od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego.

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 