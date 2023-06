Eliminacje Euro 2024. Dziś mecz Mołdawia - Polska. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Przypomnijmy, że w piątek Robert Lewandowski i spółka po raz drugi w swojej historii okazali się lepsi od Niemiec wygrywając w Warszawie 1:0 po golu Jakuba Kiwiora. Wynik z pewnością może cieszyć, ale należy oddać, że to nasi zachodni sąsiedzi mieli zdecydowanie więcej z gry i gdyby nie świetnie spisujący się w bramce Wojciech Szczęsny wynik mógłby być inny.

We wtorek wieczorem nasza kadra dowodzona przez Fernando Santosa zagra już o punkty w ramach eliminacji do Euro 2024. Polacy zagrają na wyjeździe z Mołdawią i należy sądzić, że będzie to zupełnie inny mecz niż ten z Niemcami. To nasza drużyna prawdopodobnie będzie musiała grać atakiem pozycyjnym, a rywale nastawią się na kontry. – Kluczowe będzie to, by dość szybko zdobyć bramkę. To niezwykle ważny mecz, w którym trzeba wygrać. Co do naszego ustawienia w defensywie, mamy bardzo dobry skład. Możemy występować zarówno w ustawieniu z trójką, jak i czwórką obrońców w linii. Musimy być przygotowani na to, że warianty mogą się zmieniać – powiedział na jednej z przedmeczowych konferencji Nikola Zalewski, pomocnik reprezentacji Polski. Zapytany czy sadzi, że otrzyma szansę gry zapewnił, że czeka na swoją szansę. – Codziennie ciężko pracuję po to, by grać. Decyzje personalne zawsze podejmuje trener, a ja jestem do dyspozycji. Co prawda nie jestem nominalnym obrońcą, ale nie mam problemu, żeby się dostosowywać do pomysłu szkoleniowca – zapewnił zawodnik AS Romy.

Na arbitra dzisiejszego meczu wybrano Filipa Glovę ze Słowacji. Na liniach pomagać mu będą Daniel Polacek i Peter Bednar. Na sędziego technicznego wyznaczono Kristiana Michea. Spotkanie Mołdawii z Polską będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport, a także w Polsacie Sport Premium. Mecz będzie też dostępny w internecie pod adresem sport.tvp.pl

Tabela grupy E eliminacji Euro 2024

Czechy 3 7 6-1 Polska 2 3 2-3 Albania 2 3 2-1 Mołdawia 3 2 1-3 Wyspy Owcze 2 1 1-4

Drugi mecz grupowy: Wyspy Owcze – Albania.