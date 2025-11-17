Prezes PKP PLK: „Kilka incydentów” na trasie Warszawa–Lublin. Procedury zadziałały, trwa śledztwo

Wszystko zaczęło się w niedzielny poranek, gdy maszynista jednego z pociągów zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna, niedaleko stacji PKP Mika. Policja potwierdziła uszkodzenie fragmentu torowiska, które zmusiło skład do zatrzymania się.

– Odnotowaliśmy kilka incydentów na tej trasie – powiedział prezes PKP PLK Piotr Wyborski. – Współpracujemy ze służbami w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za uszkodzenia.

Wyborski zapewnił, że infrastruktura jest stale monitorowana, a pracownicy kolei otrzymali dodatkowe instrukcje zwiększające czujność.

– Procedury zadziałały. Była łączność między maszynistą a dyżurnym ruchu, nikt nie został poszkodowany – podkreślił.

Premier: „To akt dywersji”

W poniedziałek rano na miejsce uszkodzenia torów przyjechał premier Donald Tusk. W nagraniu udostępnionym przez CIR stwierdził jednoznacznie:

– Jesteśmy w miejscu eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa–Dęblin. Mamy do czynienia z aktem dywersji.

Szef rządu dodał, że podobne uszkodzenia stwierdzono również bliżej Lublina – na tej samej linii kolejowej.

– Oba zdarzenia mogły doprowadzić do katastrofy kolejowej. Sprawa jest bardzo poważna – zaznaczył.

Na miejscu pracują policjanci, funkcjonariusze CBŚP, prokuratura i biegli. Służby zabezpieczają teren i analizują charakter uszkodzeń, w tym ewentualne użycie materiałów wybuchowych.