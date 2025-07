AZS AWF Biała Podlaska wznowi treningi 4 sierpnia

Podłogi w jodełkę – czy nadal są modne?

Podłoga to jeden z tych elementów, które w dużym stopniu definiują charakter całego wnętrza. Od jej koloru, wzoru i sposobu ułożenia zależy, jak odbieramy przestrzeń. Nic dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się, czy warto postawić na panele układane w jodełkę. Czy taki wzór to chwilowy trend, czy może coś znacznie trwalszego? W tym artykule przyjrzymy się, jak wygląda dziś popularność jodełki i czy rzeczywiście jest to idealny wybór do Twojego domu.