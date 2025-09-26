I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: w derbach KPR Padwa lepsza od AZS AWF Biała Podlaska

Derbowe spotkanie miało dodatkowe podteksty. Szkoleniowcem Padwy jest Białorusin Dzmitry Tsikhan, który swego czasu prowadził bialskich akademików. Zamościanie mieli też chęć rewanżu za porażkę w wojewódzkim finale Pucharu Polski (28:30).

Początek meczu był wyrównany. Dopiero po kilku minutach na prowadzenie 4:2 wyszli gospodarze. Z upływem czasu zamościanie doprowadzili do wyrównania (6:6). Kolejne 10 minut należało do przyjezdnych. Za sprawą dobrej gry w obronie i skuteczności w ataku pozycyjnym i kontrach, KPR Padwa odskoczyła na 13:10. Strata nie podłamała akademików, którzy konsekwentnie grali swoje i powoli zniwelowali dystans (13:13).

Pięć minut przed końcem Bartosz Lewandowski trafił na 14:16. W 28 min Patryk Książka wykorzystał rzut karny i zmniejszył straty do jednego trafienia (15:16). W końcówce pierwszej odsłony goście grali w osłabieniu. Mimo to trafiali do bramki AZS AWF. Na 17:15 z drugiej linii piłę posłał Wiktor Kawka. Równo z syrenąkończącą pierwszą odsłonę rozgrywający Padwy miał okazję podwyższenia wyniku. Jego rzut został wyblokowany. Pierwsze 30 minut zakończyło się dwubramkową wygraną przyjezdnych (17:15).

Po zmianie stron goście odskoczyli na 19:15. W 35 min Miłosz Bączek wykorzystał rzut wolny i posłał pikę do bramki gospodarzy (20:15). Miejscowi zaczęli zbliżać się do remisu. Zamościanie, po chwili przestoju, ponownie zaczęli budować przewagę i do końcowej syreny utrzymali korzystny dla nich wynik (30:27).

AZS AWF Biała Podlaska - KPR Padwa Zamość 27:30 (15:17)

AZS BP: Kwiatkowski, Adamiuk, Solnica - Lewandowski 3, Grzenkowicz, Wierzbicki 2, Szendzielorz 1, Chepycha, Rutkowski 3, Książka 4, Tarasiuk 2, Andrzejewski 4, Petlak 5, Burzyński 1, Lewalski 1, Błaszczak 1. Kary: 12 minut.

KPR Padwa: Dragan - Czerwonka, Forkiewicz 1, Golański 4, Szymański 1, Szeląg 4, Wleklak, Małecki 4, Skiba 2, Fugiel 2, Bączek 5, Morawski, Adamczuk1, Kawka 3, Bielko 3. Kary: 20 minut.