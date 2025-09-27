Pilny komunikat policji. Zaginął pensjonariusz DPS

Policjanci z Parczewa prowadzą intensywne poszukiwania Sławomira Gołosia. Mężczyzna jest podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w gminie Jabłoń.
57-latek opuścił samowolnie placówkę dzisiaj rano. Nie wiadomo, dokąd się udał. Może potrzebować pomocy, stąd apel policji o wszelkie informacje o jego miejscu pobytu.
Sławomir Gołoś jest dość wysoki i szczupły. Ma włosy w kolorze ciemny blond. Najprawdopodobniej, gdy opuszczał DPS, był ubrany w granatową bluzę z napisem "DPS Kalinka". Mógł mieć na nogach brązowe skórzane oraz ciemne spodnie dresowe.