Szpital zaprasza na szczepienia przeciwko COVID-19. Są bezpłatne i dobrowolne

Do szpitala w Hrubieszowie szczepionki dotrą po weekendzie. Placówka informuje, że planuje ruszyć z akcją szczepień od 2 października. Pacjenci przyjmowani będą w godz. 12-14. SP ZOZ zaprasza do rejestracji. Można to zrobić na miejscu osobiście albo telefonując pod nr 84 53 53 332.

Przyjęcie dawki jest bezpłatne dla wszystkich, bez względu na wiek. Szczepienia są dobrowolne.

Ministerstwo Zdrowia w wydanym niedawno komunikacie podało, że zabezpieczenie przeciwko koronawirusowi jest szczególnie wskazane dla osób o największym ryzyku przebiegu ciężkiego COVID-19. To osoby w wieku 60 lat i starsze, dzieci, młodzież i dorośli z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegukoronawirusa, np. otyłością, cukrzycą, przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobami układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, z immunosupresją (wynikającą z choroby lub leczenia).

Resort zaleca również szczepienia dla pensjonariuszy placówek opieki długoterminowej i ich opiekunów, kobiet w ciąży, pracowników ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami lub pensjonariuszami opieki długoterminowej.

"Podanie sezonowe szczepionki przeciw COVID-19 wraz ze szczepionką przeciw grypie jest postępowaniem powszechnie zalecanym i bezpiecznym. Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek, w tym „żywych”, inaktywowanych, a także szczepionek zalecanych kobietom w ciąży" - przekonuje ministerstwo.

Z opublikowanego jakiś czas temu na rządowym portalu ezdrowie.gov.pl raportu wynikało, że na początku tego miesiąca liczba zachorowań na COVID-19 wzrosła. 8 września zanotowano 76 przypadków na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy miesiąc wcześniej było ok. 14 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Aktualną listę punktów szczepień można znaleźć na portalu pacjent.gov.pl.