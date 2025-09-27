Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Egzamin odbywa się raz w roku, zazwyczaj w ostatni weekend września. W tym roku do testu przystąpi 154 kandydatów – o około 20 więcej niż rok wcześniej. Przyszli aplikanci punktualnie o 10 rozpoczęli test w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza.

– Kandydaci mają 150 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 150 pytań z różnych dziedzin prawa – informuje Ewa Urbanowicz, rzeczniczka prasowa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Co dalej po egzaminie?

Uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala na złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Osoby, które zdecydują się kontynuować, od stycznia wchodzą w trzyletni cykl aplikacyjny. – Większość zdających składa wniosek od razu, choć niektórzy odkładają rozpoczęcie aplikacji na kolejny rok – dodaje Urbanowicz.

Pierwszym etapem jest uroczyste ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Następnie kandydatów czekają trzy lata zajęć, praktyk i szkoleń, a na zakończenie – egzamin zawodowy, który po zdaniu daje uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.