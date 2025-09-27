Trzy osoby ranne w wypadku. Warszawianka nie ustąpiła pierwszeństwa

Trzy osoby przetransportowano do szpitala, w tym najciężej ranną śmigłowcem, po wypadku, jaki wydarzył się na drodze krajowej nr 63 w Bezwoli niedaleko Radzynia Podlaskiego.
Do zdarzenia doszło w piątkowe (26 września) przedpołudnie. Jak ustaliła policja, winę za wypadek ponosi 66-letnia mieszkanka Warszawy.
Kobieta jechała osobowym hyundaiem i na skrzyżowaniu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu audi A4, za którego kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec gminy Komarówka Podlaska. Mężczyzna przewoził także 24-letnią pasażerkę.
- W wyniku zderzenia aut obrażeń ciała doznało 3 osoby, które trafiły do szpitala. 66-latka do szpitala została przetransportowana śmigłowcem LPR - przekazał komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
30-latek z audi został przebadany na zawartość alkoholu na miejscu. Był trzeźwy. od sprawczyni wypadku pobrano krew do badań.
- Ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia oraz apelujemy o rozwagę i bezpieczeństwo na drodze. Zanim zdecydujemy się na wykonanie jakiegokolwiek manewru, upewnijmy się czy możemy go wykonać bezpiecznie - podsumowuje policjant.