Drugie derby w tym miesiącu. AZS AWF Biała Podlaska zmierzy się z KPR Padwą Zamość

Mecz derbowy będzie już drugim spotkaniem obu zespołów w tym miesiącu. Piątego września drużyny rywalizowały ze sobą, ale w Pucharze Polski. Wojewódzki finał został rozegrany w Białej Podlaskiej. Górą byli gospodarze, którzy wygrali 30:28. Do przerwy drużyna trenera Łukasza Kandory prowadziła 17:14. Rozgrywki ligowe to zupełnie inna „bajka”.

Zamościanie jadą do Białej Podlaskiej z zamiarem rewanżu. Smaczku derbom dodaje fakt, że obecnym szkoleniowcem Padwy jest były opiekun akademików, Białorusin Dzmitry Tsikhan.

W ciągu siedmiu lat obie ekipy zagrały 17 meczów, w lidze i w Pucharze Polski. 14 spotkań wygrali bialczanie, z czego 11 w regulaminowym czasie, a dwa po konkursie rzutów karnych. W ostatnich rozgrywkach w pierwszym spotkaniu górą byli akademicy (30:26), w rewanżu zamościanie (38:30). Natomiast w wojewódzkim finale Pucharu Polski w sezonie 2024/2025 mecz zakończył się remisem 25:25. W konkursie „siódemek” lepsi byli szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska.