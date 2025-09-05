Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Padwa Zamość kontra AZS AWF Biała Podlaska w finale wojewódzkiego Pucharu Polski

Autor: Zdjęcie autora (grom)
(fot. Padwa Zamość/facebook)

W piątek o godzinie 19 rozegrany zostanie w Białej Podlaskiej wojewódzki finał Pucharu Polski

Naprzeciw siebie staną gospodarze AZS AWF Biała Podlaska i KPR Padwa Zamość. Dla obu zespołów będzie to pierwsze granie o stawkę. W ostatni weekend nasi przedstawiciele w I Lidze Centralnej uczestniczyli w turniejach towarzyskich.

Zamościanie wzięli udział w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn, który odbył się w Warszawie. Zajęli tam drugie miejsce. Do stolicy wybrali się także akademicy z Białej Podlaskiej, zagrali w Turnieju 75-lecia AZS AWF. Rozegrali pięć spotkań, wszystkie wygrali.

Zwycięzca wojewódzkiego finału Pucharu Polski będzie reprezentować nasz region w fazie centralnej pucharowych rozgrywek. Akademicy z Białej Podlaskiej zakończyli miniony sezon na 10. pozycji. Po zakończeniu odeszło aż siedmiu zawodników. Nowymi graczami AZS AWF zostali Oliwier Błaszczak, Patryk Książka (wychowanek), Dawid Petlak, Jakub Solnica, Bartosz Lewandowski i Eryk Semeniuk. Drużynę opuścił także szkoleniowiec Marcin Stefaniec. Trener przeniósł się do Wybrzeża Gdańsk dołączając do sztabu byłego selekcjoner reprezentacji Polski, a obecnie zespołu Orlen Superligi, Patryka Rombla. Nowym opiekunem akademików został były zawodnik Łukasz Kandora. Obrotowy w barwach bialskiego AZS AWF rozegrał aż 307 oficjalnych spotkań i zdobył 575 bramek.

Z kolei KPR Padwa Zamość pracuje już pod okiem doskonale znanego w Białej Podlaskiej trenera z Białorusi, Dzmitryja Tsikhana. W latach 2015-2021 szkoleniowiec prowadził AZS AWF Biała Podlaska. Pracował także w Mieszkowie Brześć, z tym zespołem zdobył mistrzostwo Białorusi i Superpuchar. KPR Padwa jest odmieniona kadrowo. Z zespołem pożegnało się sześciu zawodników: Gabriel Olichwiruk, Krzysztof Kozłowski, Kacper Okapa, Vladyslav Parovinchak, Alan Guziewicz i Kacper Komadowski. Z Zamościem rozstał się także trener Zbigniew Markuszewski. Nowe twarze w Padwie to Igor Bielko, powracający z wypożyczenia Kamil Szeląg. Treningi po kontuzji wznowił Mateusz Czerwonka. Do drużyny będą wprowadzani zawodnicy z Młodej Padwy. W meczach kontrolnych grali Adam Krysiak, Karol Kulik, Ignacy Pieczykolan, Wojciech Smyl i Alan Kania.

AZS AWF Biała Podlaska i KPR Padwa Zamość rozegrały dotychczas 16 meczów. 13 wygrali akademicy (11 w regulaminowym czasie i dwa po rzutach karnych). W minionym sezonie był remis, pierwsze spotkanie wygrał AZS AWF, drugie Padwa. W meczu finałowym wojewódzkiego Pucharu Polski padł remis 25:25. W konkursie rzutów karnych lepszy był AZS AWF Biała Podlaska.

W piątek wieczorem trener Tsikhan wróci do Białej Podlaskiej. Pod jego opieką akademicy czterokrotnie mierzyli się z Padwą. Za każdym razem wygrywali.

Padwa Zamość kontra AZS AWF Biała Podlaska w finale wojewódzkiego Pucharu Polski

I LIGA CENTRALNA MĘŻCZYZN
26. KOLEJKA

Wyniki:

Jurand Ciechanów - Anilana Łódź 36:28
Olimpia Piekary Śl. - SMS Kielce 37:30
Siódemka Legnica - Stal Gorzów 28:25
Gwardia Koszalin - Fit Dieta Żukowo 35:33
Grunwald Poznań - Padwa Zamość 29:27
AZS AWF Biała Podlaska - Pogoń Szczecin 31:30
Nielba Wągrowiec - Handball Stal Mielec 33:25

Tabela:

1. Stal Mielec 26 74 832:686
2. Ciechanów 26 50 777:756
3. Pogoń 26 46 728:696
4. Gwardia Koszalin 26 45 769:731
5. Siódemka 26 44 760:753
6. Stal Gorzów 26 41 780:744
7. Padwa 26 41 797:747
8. Anilana 26 35 713:768
9. Grunwald 26 35 730:732
10. AZS AWF Biała Podl. 26 33 733:729
11. Nielba 26 29 715:753
12. Żukowo 26 28 789:848
13. Olimpia 26 25 722:773
14. SMS Kielce 26 20 757:886

