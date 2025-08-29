Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 29 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

SUPERLIGA KOBIET

Dzisiaj
8:24
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA KOBIET

PGE MKS El-Volt Lublin kontra KGHM MKS Zagłębie w meczu o Superpuchar

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Piłkarki PGE MKS El-Volt Lublin w sobotę zaczynają nowy sezon
Piłkarki PGE MKS El-Volt Lublin w sobotę zaczynają nowy sezon (fot. Wojtek Szubartowski)

W sobotę o godz. 14.30 KGHM MKS Zagłębie Lubin i PGE MKS El-Volt Lublin zagrają w łódzkiej Arenie o pierwsze w nowym sezonie trofeum.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Sobotni mecz oficjalnie rozpocznie sezon w żeńskiej piłce ręcznej w naszym kraju. Będzie również zwieńczeniem okresu przygotowawczego, który w przypadku lubelskiej ekipy był dość trudny. Podopieczne Pawła Tetelewskiego przegrały trzy ostatnie sparingi, chociaż na usprawiedliwienie trzeba dodać, ze mierzyły się z silnymi ekipami z Rumunii czy Węgier.

– Nie patrzę na wyniki, graliśmy z zespołami, które będą chciały wygrać Ligę Mistrzyń. Daliśmy pograć wszystkim dziewczynom i można powiedzieć, że przeciwko europejskiej czołówce grały dziewczyny, które w poprzednim sezonie występowały nawet na parkietach I ligi. To jest jednak potrzebne, aby zrobić krok do przodu – przekonuje Paweł Tetelewski, opiekun zespołu.

Teraz jednak okres, w którym można pozwolić sobie na pomyłki już się kończy, bo w sobotę można wywalczyć pierwsze trofeum. Superpuchar Polski przynosi przede wszystkim prestiż, ale w tym roku może dać również jeszcze jeden ważny atut. Chodzi o przewagę psychiczną, bo przypomnijmy, że drużyny z Lublina oraz Lubina spotkają się w decydującym dwumeczu o awans do Ligi Europejskiej. Do tych spotkań pozostało jednak jeszcze ponad dwa miesiące.

W lubelskiej drużynie jednak nie brakuje problemów, zwłaszcza tych zdrowotnych. W sobotnim meczu na pewno nie zobaczymy Aleksandry Rosiak czy Szimonetty Planety, a nie jest wykluczone, że ta lista jest już zamknięta. – Może tak być, że w tym meczu nie ujrzymy jeszcze 100 procent potencjału tej drużyny. Tę kwestię zostawiam sztabowi medycznemu. Najbliższe dni pokażą, kto nam będzie mógł pomóc w sobotnich zawodach – dodaje Paweł Tetelewski.

– Mamy teraz Superpuchar, później trzy mecze w odstępie dwóch tygodni. Następnie jest przerwa na reprezentację i ten czas będzie odpowiedni, aby kontuzjowane zawodniczki doszły do pełni zdrowia. Pewnie wówczas zaczniemy pracować już w pełnym składzie. Nie mogę jednak narzekać, bo w tym zestawieniu osobowym dziewczyny mocno pracowały i zostawiały serce na boisku – kontynuuje szkoleniowiec PGE MKS El-Volt.

Faworytem rywalizacji będzie jednak Zagłębie. To aktualny mistrz Polski, który dodatkowo w lecie wzmocnił się kilkoma zawodniczkami. Te najważniejsze transfery to obrotowa Elisabet Cesareo i rozgrywająca Alicia Fernandez Fraga. Pierwsza z nich większość kariery spędziła w hiszpańskich klubach, ale za sobą ma też okres gry we Francji. Druga z kolei od 2017 roku występowała w Rumunii. Co jednak najistotniejsze, obie to etatowe reprezentantki Hiszpanii, z którą w 2019 roku wywalczyły wicemistrzostwo świata.

Mecz w Łodzi będzie miał też wyjątkową oprawę. Zostanie ono pokazane na antenie Polsatu Sport 2. Przed i po meczu zaplanowane jest studio, a cała transmisja zostanie przeprowadzona w wysokim standardzie – przy użyciu 12 kamer i dedykowanej oprawy graficznej. Dodatkowo, podczas spotkań zostanie wykorzystany system VR (Video Replay). Rywalizacja w Łodzi ruszy o godz. 14.30, a studio rozpocznie się pół godziny wcześniej. Warto pamiętać, że tego dnia w Atlas Arenie zostanie rozegrany również Superpuchar Polski szczypiornistów. O to trofeum powalczą Orlen Wisła Płock i Industria Kielce. Ten mecz rozpocznie się o godz. 18.

Siatkarze Avii Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki zginęli w 1976 roku

W piątek i sobotę rozegrany zostanie XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik

Motor liczy na przełamanie w Zabrzu

Górnik Zabrze faworytem, Motor liczy na przełamanie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
orlen superliga piłkarek ręcznych KGHM MKS Zagłębie Lubin PGE MKS El-Volt Lublin

Pozostałe informacje

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
dożynki
galeria

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Msza święta w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, koncerty gwiazd oraz jarmarki produktów tradycyjnych i regionalnych. W województwie lubelskim rozpoczynają się dożynki. Kiedy i gdzie? Sprawdziliśmy dla was i zebraliśmy wszystkie imprezy w jednym miejscu.
Edach Budowlani Lublin liczą na zwycięstwo z Juvenią

Edach Budowlani Lublin liczą na zwycięstwo z Juvenią

W drugiej kolejce Edach Budowlani Lublin zmierzą się z RzKS Juvenia Kraków. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, o godzinie 14.
Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Jakiej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy województwa lubelskiego między 29 a 31 sierpnia? O szczegółach opowie Gabriela Szewczyk.
Łęczna: 12-latek potrącony przez samochód. Jechał hulajnogą

Łęczna: 12-latek potrącony przez samochód. Jechał hulajnogą

W Łęcznej doszło do wypadku z udziałem dzieci poruszających się na hulajnogach elektrycznych. 44-letnia kobieta kierująca Toyotą wyjeżdżając z terenu szkoły nie ustąpiła im pierwszeństwa. Jeden z chłopców trafił do szpitala w Lublinie, jego starszy kolega nie odniósł obrażeń.
Tak na Ratuszu prezentowały się animowane ilustracje podczas finału pierwszej edycji projektu
29 sierpnia 2025, 20:00

Warsztaty, wystawy i animacje. Festiwal Ilustracji w Zamościu

Dni wypełnione twórczą pracą i spotkaniami. Wieczory z kolorowymi animacjami wyświetlanymi na fasadzie Ratusza. Dzisiaj (29 sierpnia) rozpoczyna się w Zamościu trzecia edycja Festiwalu Ilustracji.
Lubelszczyzna stawia na wygodę – garaże blaszane, które sprawdzą się w każdych warunkach

Lubelszczyzna stawia na wygodę – garaże blaszane, które sprawdzą się w każdych warunkach

Lubelszczyzna od lat łączy przywiązanie do tradycyjnych wartości z otwartością na praktyczne rozwiązania. Widać to także w podejściu mieszkańców do zagospodarowania przestrzeni przydomowej. Coraz więcej osób zamiast inwestować w kosztowną i czasochłonną budowę garażu murowanego, decyduje się na garaż blaszany. Takie konstrukcje przeszły w ostatnich latach ogromną metamorfozę – z prostych, tymczasowych wiat do solidnych, estetycznych obiektów, które mogą służyć przez wiele lat.
Czy Górnik wygra w końcu pierwszy mecz w sezonie 25/26?

Górnik Łęczna w sobotę zmierzy się ze Stalą Rzeszów i chce w końcu wygrać

W sobotę wieczorem Górnik Łęczna spróbuje wreszcie wygrać pierwszy mecz w tym sezonie. Zielono-czarni zagrają u siebie ze Stalą Rzeszów (19.30).
Problemy stóp u mieszkańców Lubelszczyzny – kiedy potrzebny jest specjalista?

Problemy stóp u mieszkańców Lubelszczyzny – kiedy potrzebny jest specjalista?

Choć stopy to jedne z najbardziej obciążonych części naszego ciała, często są pomijane w codziennej trosce o zdrowie. Dopóki nie pojawi się dyskomfort, ból lub widoczne zmiany skórne, niewielu z nas zastanawia się nad ich kondycją. Tymczasem to one codziennie dźwigają ciężar całego organizmu, amortyzują każdy krok i utrzymują równowagę. Na Lubelszczyźnie coraz częściej diagnozuje się schorzenia, które wcześniej dotyczyły głównie osób starszych lub sportowców. Obecnie problemy te dotykają również osoby młode, pracujące w biurach czy sklepach. Wpływa na to m.in. tryb życia, rodzaj wykonywanej pracy oraz noszone obuwie. Niektóre dolegliwości można leczyć lokalnie, jednak w bardziej złożonych przypadkach pacjenci decydują się na konsultacje w wyspecjalizowanych gabinetach - takich właśnie jak Czas na stopy w Warszawie, gdzie dostępne są nowoczesne technologie diagnostyczne i terapeutyczne.
Jak wybrać sprzęt multimedialny do szkoły?

Jak wybrać sprzęt multimedialny do szkoły?

Szkolne korytarze zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat niemal tak samo, jak programy nauczania. Obok tradycyjnych tablic i podręczników pojawiły się interaktywne monitory, projektory, tablety oraz systemy do prowadzenia lekcji online. To już nie dodatki, lecz narzędzia, które realnie wpływają na sposób pracy nauczycieli i poziom zaangażowania uczniów. Technologia w klasie nie jest jednak celem samym w sobie. Jej zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego, ułatwianie przyswajania wiedzy oraz dostosowanie metod nauki do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Dyrektorzy szkół, planując inwestycje w sprzęt multimedialny, stają przed wyzwaniem – jak wybrać rozwiązania, które będą jednocześnie praktyczne, trwałe i przyjazne w obsłudze.
Jak zaplanować niezapomnianą imprezę?

Jak zaplanować niezapomnianą imprezę?

Organizacja udanej imprezy wymaga o wiele więcej niż tylko listy gości, dobrej muzyki i menu dopasowanego do okazji. To, co często decyduje o wyjątkowym charakterze wydarzenia, to odpowiednio zaplanowana oprawa wizualna. Dekoracje potrafią nadać przestrzeni nowy wymiar – zmienić zwykłą salę w elegancki balowy hall, ogród w romantyczną scenerię, a salon w przytulne miejsce do wspólnej zabawy. Rok 2025 przynosi ciekawe kierunki w branży dekoracyjnej – modne są zarówno naturalne i swobodne kompozycje, jak i wysmakowane, pełne blasku aranżacje. Coraz większą popularność zyskuje też personalizacja dodatków, dzięki której każde wydarzenie staje się unikatowe. Umiejętne wykorzystanie dostępnych trendów, połączone z własną kreatywnością, pozwala stworzyć scenografię, która będzie pięknie wyglądać na zdjęciach, ale przede wszystkim wywoła emocje u gości.
Na co zwrócić uwagę wybierając rodzaj opakowania do produktów kosmetycznych?

Na co zwrócić uwagę wybierając rodzaj opakowania do produktów kosmetycznych?

Dobranie właściwego opakowania do kosmetyków to nie tylko kwestia jego wyglądu, ale także ochrony preparatu i zgodności z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów. Rozwój branży sprawia, że producenci kosmetyków coraz częściej zwracają uwagę na rodzaj i trwałość materiałów, ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowników. To ważny element strategii związanej z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
„Klika” Ci w szczęce? Kiedy to normalne, a kiedy sygnał, by odwiedzić dentystę i fizjoterapeutę stomatologicznego

„Klika” Ci w szczęce? Kiedy to normalne, a kiedy sygnał, by odwiedzić dentystę i fizjoterapeutę stomatologicznego

Codzienne czynności, takie jak ziewanie, jedzenie czy mówienie, wydają się czymś zupełnie naturalnym. Dopiero gdy pojawia się dziwny dźwięk – charakterystyczne „kliknięcie” w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego – zaczynamy zwracać uwagę na coś, co wcześniej działało bez zarzutu. Wiele osób bagatelizuje ten objaw, jednak w niektórych przypadkach może on być pierwszym sygnałem zaburzeń wymagających konsultacji ze specjalistą – przede wszystkim lekarzem dentystą, który diagnozuje problem i decyduje o dalszym postępowaniu, często zalecając również fizjoterapię stomatologiczną.
Najnowsze technologie w sprzęcie stomatologicznym - co warto mieć w gabinecie w 2025 roku?

Najnowsze technologie w sprzęcie stomatologicznym - co warto mieć w gabinecie w 2025 roku?

Najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny to dziś nie tylko podstawowe narzędzia, ale prawdziwe centra technologiczne, które znacząco podnoszą komfort pacjenta i efektywność pracy dentysty. W 2025 roku gabinet stomatologiczny może zyskać dzięki urządzeniom, które nie tylko ułatwiają diagnozę i leczenie, ale też pomagają w budowaniu zaufania i pozytywnych relacji z pacjentami.
Tragedia przed AirShow w Radomiu. Odwoływane są uroczystości lotnicze

Tragedia przed AirShow w Radomiu. Odwoływane są uroczystości lotnicze

W piątek w Dęblinie miały odbyć się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. W związku z czwartkową tragedią na ćwiczeniach przed AirShow w Radomiu, wydarzenie zostało odwołane.

Jak korzystać z E-katalog i w jaki sposób pomaga on w wyborze produktów

Jak korzystać z E-katalog i w jaki sposób pomaga on w wyborze produktów

Współczesny konsument staje przed ogromnym wyborem. Sklepy internetowe prześcigają się w ofertach, promocjach i różnorodności asortymentu. Problem polega jednak na tym, że łatwo pogubić się w gąszczu reklam i sprzecznych informacji.
ORLEN SUPERLIGA KOBIET
28. KOLEJKA

Wyniki:

GRUPA MISTRZOWSKA - 
Zagłębie Lubin - PGE MKS FunFloor Lublin 34:31
KPR Gminy Kobierzyce - Start Elbląg 33:24
MKS Piotrcovia - MKS Gniezno 27:26
GRUPA SPADKOWA - 
Energa Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice 26:25
Ruch Chorzów - Młyny Stoisław Koszalin 23:38

Tabela:

1. Zagłębie Lubin 28 78 881-603
2. MKS Funfloor Lublin 28 68 856-707
3. KPR Kobierzyce 28 60 796-719
4. Start Elbląg 28 40 783-847
5. MKS Gniezno 28 35 790-809
6. MKS Piotrcovia 28 35 754-789
7. GRUPA SPADKOWA
8. Ruch 24 26 635-705
9. Młyny Stoisław Koszalin 24 19 600-698
10. Sośnica 24 18 578-670
11. Kalisz 24 17 615-741

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 