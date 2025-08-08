Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PGE MKS El-Volt Lublin wraca do gry, czas na III Memoriał Edwarda Jankowskiego

Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin po raz pierwszy zaprezentują się swoim kibicom
Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin po raz pierwszy zaprezentują się swoim kibicom (fot. Materiały prasowe PGE MKS El-Volt Lublin)

W piątek oraz sobotę w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbędzie się III Memoriał Edwarda Jankowskiego. Będzie to jednocześnie pierwsza okazja do zobaczenia nowej odsłony PGE MKS El-Volt Lublin.

Zapowiedzi tego wydarzenia nie wypada zacząć inaczej, jak od wspomnienia legendarnej postaci, która będzie wspominana przez najbliższe dwa dni.

O Edwardzie Jankowskim, czyli popularnym „Edziu” można pisać w samych superlatywach. To był człowiek, który w Monteksie, SPR czy MKS przepracował ponad 25 lat. Jankowski pojawił się w klubie z Lublina w 1996 roku. Pełnił funkcję drugiego trenera, a później przez wiele lat samodzielnie prowadził także ekipę biało-zielonych.

To pod jego wodzą udało się odzyskać w 2005 roku mistrzostwo Polski. W sumie w roli pierwszego szkoleniowca pięć razy zdobywał złoty medal mistrzostw Polski. Pod wodzą Jankowskiego lublinianki miały także okazję występować w Lidze Mistrzyń. Jeszcze podczas rozgrywek 2020/2021 doświadczony trener pracował z MKS jako trener bramkarek. Ponadto w swojej karierze prowadził również kluby z: Jeleniej Góry (w latach 2001-2003) i Koszalina (2014-2016). Jankowski był także współpracownikiem trenerów reprezentacji seniorek zwłaszcza w zakresie pracy z bramkarkami. Uczestniczył w tej roli w mistrzostwach świata w 2005 roku. Został również odznaczony Diamentową Odznaką ZPRP.

W poprzednim sezonie Memoriał zakończył się triumfem gospodyń. Co ciekawe, aż trzech uczestników ostatniej edycji, teraz ponownie pojawi się w Lublinie. Iuventa Michalovce była rok temu trzecia, a Sośnica Gliwice zajęła ostatnie miejsce. Tegoroczną nowością jest udział Startu Elbląg, który w gronie uczestników zastąpił MKS URBiS Gniezno.

Memoriał otworzy piątkowe starcie drużyn z Elbląga i Gliwic, które jest zaplanowane na godz. 16.30. Dwie godziny później na parkiecie pojawią się zespoły z Lublina oraz Michaloviec.

– Iuventa to ciekawy przeciwnik. Najważniejsze, że to jest zespół spoza Orlen Superligi, wiec preferuje trochę inny styl gry. Na pewno Słowaczki postawią nam ciężkie warunki. Na razie jednak skupiamy się na sobie. Chcemy zagrać swoją piłkę ręczną. Na pewno wprowadzimy też nowe elementy w taktyce, zwłaszcza w obronie. Widać, że nowe szczypiornistki mają właściwy potencjał i dobrze wkomponują się w zespół. Cieszy też fakt, ze złapały kontakt z innymi szczypiornistkami – powiedział Paweł Tetelewski, trener PGE MKS El-Volt.

Najważniejsze mecze Memoriału odbędą się w sobotę. Najpierw w samo południe odbędzie się mecz o trzecie miejsce. O godz. 14 zaplanowany jest finał. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Piłkarze Unii Bełżyce wierzą, że zagrają w lubelskiej klasie okręgowej

Unia Bełżyce w obecnej chwili nie wycofuje się z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej

Orlen Oil Motor Lublin kończy fazę zasadniczą domowym meczem ze Stelmet Falubazem Zielona Góra

Orlen Oil Motor Lublin kontra Stelmet Falubaz Zielona Góra na koniec rundy zasadniczej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
orlen superliga piłkarek ręcznych PGE MKS El-Volt Lublin

ORLEN SUPERLIGA KOBIET
28. KOLEJKA

Wyniki:

GRUPA MISTRZOWSKA - 
Zagłębie Lubin - PGE MKS FunFloor Lublin 34:31
KPR Gminy Kobierzyce - Start Elbląg 33:24
MKS Piotrcovia - MKS Gniezno 27:26
GRUPA SPADKOWA - 
Energa Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice 26:25
Ruch Chorzów - Młyny Stoisław Koszalin 23:38

Tabela:

1. Zagłębie Lubin 28 78 881-603
2. MKS Funfloor Lublin 28 68 856-707
3. KPR Kobierzyce 28 60 796-719
4. Start Elbląg 28 40 783-847
5. MKS Gniezno 28 35 790-809
6. MKS Piotrcovia 28 35 754-789
7. GRUPA SPADKOWA
8. Ruch 24 26 635-705
9. Młyny Stoisław Koszalin 24 19 600-698
10. Sośnica 24 18 578-670
11. Kalisz 24 17 615-741

