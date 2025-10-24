Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 24 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

SUPERLIGA

Dzisiaj
11:01
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA

Rywal najtrudniejszy z możliwych. Azoty Puławy zagrają w Płocku z mistrzem Polski

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
(fot. KS Azoty Puławy/facebook)

W sobotę, w ramach 9. kolejki, wyjazdowym przeciwnikiem Azotów Puławy będzie ORLEN Wisła Płock. Spotkanie zaplanowano na godz. 18.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Puławianie wybiorą się do mistrza Polski. „Nafciarze” mają za sobą niedzielną „świętą wojnę” wygraną z Industrią Kielce 32:27.

Wicemistrzowie, występując w roli gospodarza, nie mieli za wiele do powiedzenia. Drużyna, w której występuje były skrzydłowy Azotów Piotr Jarosiewicz, a także były obrotowy puławskiego zespołu, znany bardziej nieco starszym stażem kibicom, Łukasz Rogulski, nie sprostała będącemu w bardzo dobrej dyspozycji obrońcy mistrzowskiej korony.

Podopieczni Patryka Kuchczyńskiego mają za sobą ligową wygraną, dość szczęśliwą, ale jakże ważną, z Zagłębiem Lubin 32:31. We wtorek okazali się, ale także minimalnie, lepsi od występującego w I Lidze Centralnej AZS AWF Biała Podlaska w spotkaniu 2. rundy Pucharu Polski (29:28).

W sobotę skala trudności powędruje maksymalnie w górę. Puławianie gościć będą w hali mistrza kraju i uczestnika Ligi Mistrzów. Orlen Wisła Płock, w szeregach której występują byli zawodnicy z Puław obrotowy Dawid Dawydzik, skrzydłowy Przemysław Krajewski czy od tego sezonu bramkarz Wojciech Borucki, jest zdecydowanym faworytem. W Orlen Superlidze prowadzi z kompletem siedmiu zwycięstw. Z drugiej strony drużyna z Puław nie ma nic do stracenia i powinna zagrać na luzie. Pierwszy gwizdek meczu w Płocku o godzinie 18.

Motor Lublin kontra Widzew Łódź. Broni jeszcze nie składają

Motor Lublin kontra Widzew Łódź. Broni jeszcze nie składają

Kamil Orlik i jego koledzy w sobotę zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław

Górnik Łęczna jedzie do Wrocławia na mecz ze starymi, dobrymi znajomymi

Małe derby w Lublinie. PGE MKS El-Volt zagra z Galiczanką

Małe derby w Lublinie. PGE MKS El-Volt zagra z Galiczanką

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
KS Azoty Puławy Orlen Superliga mężczyzn

Pozostałe informacje

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nowe miejsce spotkań, relaksu i spacerów pojawi się wkrótce na mapie Lublina. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą na budowę skweru pomiędzy ulicami Wspólną i Pawią, tuż nad rzeką Czerniejówką. Prace mają zakończyć się do połowy przyszłego roku.
Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

W dobie rosnących rachunków za energię coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie prądu, nie rezygnując przy tym z codziennego komfortu i dostępu do nowoczesnych technologii. Kluczem okazuje się wybór odpowiedniej elektroniki – energooszczędnej, funkcjonalnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników. Z pomocą przychodzą tu między innymi urządzenia marki Xiaomi, które zdobywają popularność nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny, ale także dzięki znakomitej optymalizacji zużycia energii.
Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Jeden był poszukiwany za przestępstwa przeciwko rodzinie, drugi za kradzież z włamaniem. Mieszkańcy Łęcznej ukrywali się razem w jednym z mieszkań w centrum Lublina. I tam dopadli ich policyjni "łowcy głów".
Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Kiedy dni stają się krótsze, a za oknem panuje mróz, naturalnie szukamy sposobów na stworzenie w domu ciepłej atmosfery. Jednym z kluczowych produktów w sypialni, który zapewnia ciepło, jest pościel. Odpowiednio dobrany model wpływa na jakość snu. Od rodzaju tkaniny i materiału zależy czy mroźną noc będzie nam ciepło, czy obudzimy się zmarznięci. W tym artykule podpowiadamy, jaką pościel wybrać na zimę, aby zapewnić sobie maksymalny komfort snu.
Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Na kampusie KUL „Poczekajka” ruszyło Centrum Wsparcia i Rozwoju – miejsce, które ma jeden cel: pomagać i inspirować do działania. Nowa przestrzeń ma służyć nie tylko społeczności akademickiej, ale wszystkim mieszkańcom Lublina.
Policjanci zatrzymali złodziei i odzyskali część ze skradzionego alkoholu

Kradli wszystko, co miało procenty. Upili się i zasnęli

Kilkanaście lat więzienia grozi włamywaczom, którzy plądrowali domki na działkach w Lublinie i wynosili z nich alkohol. Sporo spożyli. I to ich zgubiło. Bo zasnęli, a kiedy po przebudzeniu chcieli uciec, zatrzymała ich policja.
Jakie są zasady używania rąk przez bramkarza w polu karnym w piłce nożnej?

Jakie są zasady używania rąk przez bramkarza w polu karnym w piłce nożnej?

Chociaż golkiper jest jedynym zawodnikiem, który może legalnie używać rąk w piłce nożnej, jest to obwarowane wieloma zasadami. Poznaj je i przekonaj się, co może, a czego nie może bramkarz!
Marek Kołcon uczy historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Nauczyciel historii z Zamościa w finale prestiżowego konkursu

Został nominowany do nagrody i znalazł się w gronie finalistów. Za kilka dni okaże się, czy Marek Kołcon, nauczyciel historii w II LO w Zamościu otrzyma nagrodę POLIN 2025.
W SP ZOZ w Szczebrzeszynie funkcjonują dwa oddziały: chirurgii i wewnętrzny, w sumie mogące pomieścić 48 pacjentów

Udało się. Zespół lekarzy w komplecie. Chirurgia wznawia działalność

Dobra wiadomość dla pacjentów ze Szczebrzeszyna i okolic. Oddział chirurgii miejscowego szpitala od początku listopada wznowi swoją działalność.

Rywal najtrudniejszy z możliwych. Azoty Puławy zagrają w Płocku z mistrzem Polski

Rywal najtrudniejszy z możliwych. Azoty Puławy zagrają w Płocku z mistrzem Polski

W sobotę, w ramach 9. kolejki, wyjazdowym przeciwnikiem Azotów Puławy będzie ORLEN Wisła Płock. Spotkanie zaplanowano na godz. 18.
Sprzęt na siłownię — projekt funkcjonalnej strefy od planu po utrzymanie (dom, studio, klub)

Sprzęt na siłownię — projekt funkcjonalnej strefy od planu po utrzymanie (dom, studio, klub)

Skuteczna strefa siłowa to układ naczyń połączonych: stanowiska, akcesoria, przepływ użytkowników i serwis. Zanim kupisz pierwszą maszynę, określ profil ćwiczących (dom vs. komercja), cele (siła, hipertrofia, prewencja urazów), metraż i budżet na utrzymanie. Dopiero wtedy dobieraj elementy „kręgosłupa”, a później akcesoria, które domykają wzorce ruchowe i porządkują logistykę treningu. Poniżej znajdziesz przewodnik po kluczowych kategoriach — zgodnie z Twoimi wytycznymi: bez linków w treści, z rozbudowanymi nagłówkami i pogrubionymi frazami kluczowymi.
Wyjątkowi artyści, wyjątkowe przedstawienia. Przed nami spotkania Nieprzetartego Szlaku
27 października 2025, 0:00

Wyjątkowi artyści, wyjątkowe przedstawienia. Przed nami spotkania Nieprzetartego Szlaku

Wyjątkowi artyści z Lubelszczyzny i nie tylko wystąpią na Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego. 28. edycja, pod hasłem "Fantasy", odbędzie się w dniach 27-29 października 2025 roku w Operze Lubelskiej.
Katarzyna Fornal-Urbańczyk

Miasto ma swojego ogrodnika. To doświadczona urzędniczka i pasjonatka zieleni

Stworzenie takiej funkcji prezydent obiecał w kampanii wyborczej. Posadę ogrodnika miejskiego powierzył Katarzynie Fornal-Urbańczyk, wieloletniej pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość.
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Po wyjątkowo mokrym i chłodnym piątku aura na Lubelszczyźnie wyraźnie się poprawi. W sobotę słońce zagości na niebie, a temperatura sięgnie 11 stopni. Niedziela przyniesie więcej chmur, ale bez większych opadów – to będzie spokojne, jesienne zakończenie tygodnia.
O Żydówce, która uratowała tysiące Polaków. Spotkanie w Synagodze
27 października 2025, 18:00

O Żydówce, która uratowała tysiące Polaków. Spotkanie w Synagodze

Elizabeth B. White i Joanna Śliwa, autorki „Fałszywej Hrabiny” przyjadą do Zamościa. W poniedziałek w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego będą opowiadać o bohaterce swojej książki Janinie Mehlberg.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
8. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:31
Industria Kielce - Orlen Wisła Płock 27:32
Azoty Puławy - Zagłębie Lubin 32:31
Zepter Legionowo - MMTS Kwidzyn 26:24
Stal Mielec - Piotrkowianin 30:30 (k. 2:4)
Wybrzeże Gdańsk - Gwardia Opole 28:25
Netland MKS Kalisz - pauza

Tabela:

1. Płock 7 21 262-171
2. Wybrzeże 7 20 270-252
3. Kielce 7 18 261-183
4. MKS Kalisz 7 12 201-210
5. Chrobry Głogów 8 12 222-236
6. MMTS Kwidzyn 8 11 227-245
7. Ostrovia 7 10 207-204
8. Legionowo 7 10 190-188
9. Stal Mielec 7 10 188-195
10. Azoty Puławy 7 8 205-227
11. Gwardia Opole 8 6 214-244
12. Piotrkowianin 8 6 225-261
13. Zagłębie Lubin 7 0 195-251

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 