Nauczyciel historii z Zamościa w finale prestiżowego konkursu

Konkurs jest od 2015 roku organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wyróżnienia w nim otrzymują osoby i organizacje, które ocalają od zapomnienia historie, miejsca i ludzi. Często po cichu, bez blasku reflektorów przywracają pamięć, edukują, budują mosty między przeszłością a teraźniejszością, między społecznościami, między ludźmi.

Do finału w tegorocznej edycji kapituła zakwalifikowała siedem osób z całej Polski. Jest w tym gronie Marek Kołcon, nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

Ten pedagog, ale również społecznik od ponad 20 lat zaangażowany w edukację młodzieży i lokalnej społeczności w zakresie historii Żydów zamojskich. Jest Ambasadorem Muzeum POLIN i Aktywistąa w Sieci Forum Dialogu.

Jak napisano w uzasadnieniu jego nominacji, "swojej pracy angażuje młodzież i mieszkańców Zamościa w działania upamiętniające - umieszczanie tablic pamiątkowych, organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i rocznicy deportacji zamojskich Żydów, a także tworzenie wystaw edukacyjnych".

Kołcon, wraz ze swoimi uczniami prowadził projekt odkrywający żydowską historię dzielnicy Nowe Miasto w Zamościu. Sześć lat temu wspólnie z potomkami rodziny Wolfenfeldów, zainstalował przy ul. Zamenhofa 5 kamienie pamięci (stolpersteiny).

Wraz z Andrzejem Pogudzem, również nauczycielem II LO, przygotował wystawę „Nieistniejące miasto”, która w formie wielkoformatowych fotografii pokazuje przedwojenny Zamość i jego żydowskich mieszkańców.

W tym roku doprowadził do umieszczenia kamienia pamięci Żydów Zamościa w Alei Pamięci w Sobiborze.



"Dzięki jego pracy uczniowie stają się badaczami i przewodnikami po historii własnego miasta. Uczy ich empatii, odpowiedzialności i odwagi w mówieniu o przeszłości, która przez lata była przemilczana. To przykład, jak edukacja i pamięć mogą zmieniać świadomość całej społeczności" - czytamy w uzasadnieniu.

Wyniki tegorocznego konkursu POLIN mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu, 28 października. Pula nagród finansowych w tej edycji to nie mniej niż 100 000 zł. Ufundowali je: Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Gregory Jankilevitsch i Jankilevitsch Foundation, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas.