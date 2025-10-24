Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

– Jest to miejsce, które ma służyć ludziom odczuwającym wykluczenie, ale też tym, którzy chcą nieść pomoc innym i przede wszystkim się rozwijać – mówiła podczas otwarcia prof. Beata Piskorska, prorektor ds. studentów i umiędzynarodowienia.

Jak dodała, Centrum ma być szansą, aby „wzmacniać się zarówno w obszarze kształceniowym, dydaktycznym, praktycznym, jak i społecznym”. – Jak każdy uniwersytet, tak również nasz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, łączy wysoki poziom nauki z dydaktyką, kształceniem, ale też służeniem drugiemu człowiekowi – podkreśliła prof. Piskorska.

Z kolei prof. Iwona Niewiadomska, pełnomocnik rektora ds. nauki, zaznaczyła, że Centrum ma być aktywne i otwarte na realne potrzeby ludzi.

– Będzie się tu działo bardzo dużo różnych eventów, działań o charakterze procesowym, rozwojowym i wspierającym. Mamy grono Polonii, która z nami współpracuje i potrzebuje kontaktów, krótkich szkoleń – np. w obszarze wychowania, ale też wsparcia psychologicznego – i chcemy im to zapewnić. Chcemy wspierać rozwój każdego człowieka w zależności od tego, czego potrzebuje – mówiła profesor.

Jak dodała, studenci anglistyki już przygotowują różne formy wsparcia językowego, zarówno dla swoich kolegów z innych kierunków, jak i dla uczniów szkół średnich.

Podczas otwarcia nie zabrakło także minister Adriany Porowskiej, wiceprzewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Premiera, która nie kryła swojego entuzjazmu i dumy z inicjatywy KUL-u.

– Tu będzie działo się dobro. Bóg jest dobry, w ludziach jest dobro i należy to pielęgnować oraz wzmacniać. Każda działalność, która pozwala wyjść naprzeciw drugiego człowieka, jest niezwykle ważna. Jestem niezwykle dumna, bo organizacje pozarządowe i ludzie, którzy mają w sobie to poczucie społecznej odpowiedzialności, tworzą fundament odporności społecznej i bezpieczeństwa dla każdego z nas – podkreśliła minister Porowska. – Jestem do waszej dyspozycji – dodała.

Nowa placówka oferuje szeroki wachlarz działań – od pomocy psychologicznej i duchowej po kursy certyfikowane z zakresu zarządzania, wsparcia psychologicznego czy psychoterapeutycznego. Wsparcie znajdą tu również sportowcy, którzy z różnych przyczyn musieli zakończyć karierę i szukają nowej drogi zawodowej. Centrum jest też otwarte dla osób zagrożonych wykluczeniem, zmagających się z bezrobociem, chorobami czy uzależnieniami.

W budynku przygotowano nawet pomieszczenia gościnne – tymczasowe noclegi dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski zachęca wszystkich do odwiedzenia nowego Centrum i podzielenia się swoim pomysłem na jego działalność. Każdy może przyjść, opowiedzieć o swoich potrzebach i znaleźć tu przestrzeń dla siebie. Bo – jak padło podczas otwarcia – tu naprawdę ma dziać się dobro.