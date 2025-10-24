Wyjątkowi artyści, wyjątkowe przedstawienia. Przed nami spotkania Nieprzetartego Szlaku

Wśród uczestników są twórcy z niepełnosprawnością oraz środowisko muzykoterapeutyczne. W tym roku, w pierwsze dwa dni wydarzenia, na scenie Opery Lubelskiej pojawi się ponad 100 artystów - solowo lub w zespołach. Dla wielu z nich jest to niezwykła okazja by zaprezentować swoje muzyczne dokonania na dużej scenie. Jak co roku występy wykonawców tłumaczone będą na Polski Język Migowy przez Magdalenę Gach.

Dla muzykoterapeutów i instruktorów często jest to zwieńczenie pracy, którą wspólnie z artystami wykonują na co dzień w swoich ośrodkach - Szkołach Specjalnych, Środowiskowych Domach Samopomocy (ŚDS), Domach Pomocy Społecznej (DPS) czy Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ). Jest to czas spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy.

We wtorek o 12:30 przed Wielkim Finałem odbędzie się koncert Trio Łukasza Jemioły, któremu na scenie towarzyszyć będą Marek Fedor (instrumenty perkusyjne) oraz Krzysztof Pachla (saksofon). Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc.

Trzeci dzień spotkań odbędzie się w siedzibie Fundacji Nieprzetartego Szlaku i Środowiskowym Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ulicy Nowy Świat 34 C w Lublinie. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez profesjonalne wokalistki Opery Lubelskiej - Małgorzatę Papiewską i Dorotę Skałecką. Gościem specjalnym będzie Viacheslava Sashcheko - reżyser, pedagog teatru, nauczyciel aktorstwa i mowy scenicznej - profesor nadzwyczajny Katedry Sztuki Teatralnej na Białoruskim Uniwersytecie Kultury.

Organizatorem corocznego wydarzenia jest Fundacja Nieprzetartego Szlaku.