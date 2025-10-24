Udało się. Zespół lekarzy w komplecie. Chirurgia wznawia działalność

O sytuacji w SP ZOZ Szczebrzeszyn pisaliśmy niedawno, gdy placówka poinformowała, że w październiku oddział chirurgii nie będzie jeszcze przyjmował pacjentów. Jego działalność została zawieszona wcześniej, od początku lipca. Było to spowodowane prowadzonymi pracami remontowymi. Przedłużenie tej sytuacji na bieżący miesiąc wiązało się z tym, że w czteroosobowym zespole lekarskim ubył jeden medyk.

– A bez tej jednej osoby nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości dyżurów i właściwej opieki nad pacjentami przez siedem dni w tygodniu. Dlatego oddział pozostaje zawieszony jeszcze przez miesiąc. Liczę, że w tym czasie uda nam się znaleźć lekarza – mówił nam wówczas Janusz Oś, dyrektor szpitala.

Właśnie pojawił się komunikat, że od 1 listopada chirurgia znów będzie przyjmowała pacjentów. - Lekarz, który wcześniej zrezygnował, zdecydował się jednak wrócić - informuje dyrektor Oś. Dodaje, że umowa z nim zostanie popisana do końca roku. Na razie nie wiadomo, co będzie później i w jakim kształcie szpital będzie funkcjonował.

Przypomnijmy, że w SP ZOZ w Szczebrzeszynie działają poradnie i oddział chorób wewnętrznych. Niedawno była jeszcze ginekologia, ale została zliwkidowana. Na ten moment placówka dysponuje 48 łóżkami dla pacjentów interny i chirurgii. Trwają prace nad przygotowaniem pomieszczeń dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Jego uruchomienie jest planowane na 2026 rok. Miałoby tam znaleźć opiekę 30 pacjentów.