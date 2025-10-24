Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wszystkich świętych na lubelskich ulicach. Policjanci kierujący ruchem i specjalne linie autobusowe

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych w rejonach lubelskich cmentarzy pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Miasto przygotowało także rozszerzoną ofertę komunikacji miejskiej. Na czas świąt zostaną uruchomione specjalne linie „cmentarne”, które ułatwią dojazd do największych lubelskich nekropolii. Policjanci będą kierować ruchem w godzinach największego natężenia.

W okolicach Wszystkch Świętych, Miasto wprowadza zmiany w organizacji ruchu w okolicy największych lubelskich metropolii. Również w tym roku urzędnicy dokładają wszelkich starań, by każdy Lublinianin mógł odwiedzić groby zmarłych bliskich. Poniżej przedstawiamy plan zmian oraz rozkład dodatkowej komunikacji miejskiej, która z róznych rejonów miasta będzie dowozić mieszkańców na cmentarze.

Cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka

Od rana 30 października do 2 listopada wieczorem na ul. Cmentarnej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy – od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Wyjazd odbywać się będzie drogą gruntową do ronda im. Krupskiego.

Na Drodze Męczenników Majdanka od 31 października po godz. 18.00 wprowadzone zostaną dwa pasy ruchu w stronę cmentarza. Pojawią się również czasowe zakazy skrętu w lewo (m.in. w ul. Hanki Ordonówny i na teren Państwowego Muzeum na Majdanku). Światła na skrzyżowaniu z ul. Ordonówny przejdą w tryb pulsujący 1 listopada.

Parkowanie będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, nowym Park&Ride przy ul. Grenadierów, na terenie Muzeum na Majdanku, przy dawnym Polmozbycie (ul. Droga Męczenników Majdanka 74), przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w innych dozwolonych miejscach.

Cmentarz przy ul. Lipowej

Od 27 października do 2 listopada parking przy cmentarzu zostanie przeznaczony na handel. Od 31 października zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a 1 listopada obiekt udostępni bezpłatnie parking podziemny (w godz. 7.00–21.00).
Tego samego dnia zniesiony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Głębokiej – na odcinku od ul. Narutowicza do Raabego – co umożliwi parkowanie wzdłuż ulicy.

Cmentarz przy ul. Pszczelej

1 listopada na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Dzięki temu zyskają się dodatkowe miejsca postojowe. Wyjazd z cmentarza możliwy będzie ulicami Kukułczą i Letniskową do ul. Krężnickiej.

Cmentarz przy ul. Bełżyckiej

1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Łanowej i Bełżyckiej – od strony kościoła w Konopnicy w kierunku cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej odbywać się będzie ul. Folwarczną, również oznakowaną jako jednokierunkowa.

Komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

W dniach 31 października – 2 listopada w Lublinie będą obowiązywać specjalne rozkłady jazdy:

31 października (piątek)

  • obowiązuje rozkład „dzień powszedni – rok szkolny” (z wyjątkiem linii 200),
  • dodatkowo kursuje linia 200 wg rozkładu „31 października 2025”.

1 listopada (sobota, Wszystkich Świętych)

  • obowiązuje rozkład „1 listopada 2025 – Wszystkich Świętych”,
  • kursują specjalne linie 200, 201 i 202,
  • wzmocniono obsługę linii: 21, 23, 35, 47, 73, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
  • linia 32 pojedzie objazdem przez ul. Koryznowej,
  • linia 78 do ul. Żeglarskiej – z pominięciem Pszczelej i Zemborzyc Podleśnych,
  • przystanek Majdanek–pomnik NŻ 01 nie będzie funkcjonował.

2 listopada (niedziela, Dzień Zaduszny)

  • obowiązuje rozkład „dzień świąteczny – rok szkolny” (z wyjątkiem linii 153, 156, 158 i 200),
  • dodatkowo kursuje linia 200,
  • wzmocniono obsługę linii 153, 156 i 158.

We wszystkich autobusach linii 200, 201 i 202 obowiązuje standardowa taryfa biletowa ZDiTM w Lublinie.

Miasto zachęca, by w tych dniach, w miarę możliwości, skorzystać z komunikacji miejskiej. Ułatwi to dojazd, a jednocześnie pozwoli uniknąć korków w rejonie największych cmentarzy.

 

Komunikaty