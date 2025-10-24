Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

– Nad Czerniejówką, przy ulicy Wspólnej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkanek i mieszkańców zgłoszonymi w ramach Planu dla Dzielnic, powstanie nowy skwer dla osób w każdym wieku. Zgodnie z nazwą ulicy będzie to wspólna, sąsiedzka przestrzeń spotkań, spacerów, relaksu i aktywności na świeżym powietrzu, sprzyjająca integracji i bliskiemu kontaktowi z naturą – zapowiada Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Projekt przewiduje połączenie funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych i ekologicznych. Na terenie powstanie pole hamakowe wśród drzew, alejki spacerowe oraz strefy relaksu z leżakami, ławkami i stołami. Nie zabraknie też elementów małej architektury: koszy na odpady i tablic informacyjnych. Z myślą o najmłodszych zaplanowano plac zabaw z huśtawką z opony, drewnianą wspinaczką z linami, trampoliną z antypoślizgową matą oraz zestawem urządzeń wielofunkcyjnych.

W projekcie postawiono również na ekologię. Wykonawca wykorzysta materiały z recyklingu, m.in. zestawy opon wkomponowane w infrastrukturę zabawową i rekreacyjną.

Nowy skwer ma być pełen zieleni. W planach jest posadzenie 17 drzew (w tym klonów, jesionów i grusz drobnoowocowych), 800 krzewów (derenie, lilaki, kaliny, porzeczki), ponad 450 bylin (jeżówki, bodziszki, pięciorniki) oraz ok. 220 traw ozdobnych (śmiałki, trzęślice, proso).

Umowa obejmuje pełen zakres prac, od rozbiórek i robót drogowych, przez budowę ciągów pieszych i montaż wyposażenia, po pielęgnację zieleni. Projekt skweru został przygotowany w 2024 roku i ma już prawomocne pozwolenie na budowę.

Inwestycję wartą 734 tys. zł zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Wróbel z Jaszczowa.