Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Dlaczego wybór pościeli na zimę ma znaczenie?

Odpowiednio dobrana pościel zapewnia nie tylko ciepło, ale również zapobiega nadmiernemu przegrzaniu ciała. W zimie szukamy ciepła i najczęściej wybieramy grube i mięsiste pościele, które są bardzo ciepłe. Jest to jak najbardziej logiczne posunięcie. Nie można jednak zapominać, że zbyt ciepło to też nie dobrze i zdrowo. Pościel musi być przewiewna i odprowadzać wilgoć. Przed zakupem warto sprawdzić, jakie tkaniny są dobre na zimę a jakich unikać.

Jak temperatura w sypialni wpływa na wybór pościeli?

W sypialni najlepiej utrzymywać temperaturę około 16–20°C. Jeśli jest chłodniej sen nie jest już komfortowy i należy zadbać o ciepło. Na zimę postaw na pościele o gramaturze minimum 120g/m2. Dobrze sprawdzą się pościele naturalne lub z mikrofibry - dobrym przykładem będzie flanela lub makosatyna. Jeśli w sypialni utrzymuje się wyższa temperatura nie ma potrzeby używania bardzo grubych pościeli. Wystarczy zwykła bawełna płaska lub satyna bawełniana o mniejszej gramaturze.

Na co zwrócić uwagę wybierając pościel na zimę?

Jaka powinna być pościel na zimę? Przewiewna, ciepła, delikatna dla skóry i wytrzymała. Jak wybrać taki komplet? Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę przed zakupem pościeli zimowej.

Materiał – najważniejszy czynnik, który wpływa na jakość snu

Tkanina, z której wykonano pościel ma kluczowe znacznie w kwestii jakości snu. Na zimę pościel powinna być nie tylko ciepła, ale również musi przepuszczać powietrze, odprowadzać wilgoć i regulować poziom ciepła. Inaczej ciało może się zapocić lub przegrzać co jest już nie tylko mało komfortowe, ale również niekorzystne dla zdrowia.

Jakie materiały warto wybrać na zimę? Przede wszystkim naturalne. Oczywistym wyborem będą pościele, które w składzie mają bawełnę. Materiał ten jest bardzo przewiewny i reguluje poziom ciepła. Bawełna ponadto jest ogólnodostępna i bez problemu możemy znaleźć komplet wykonany z tego materiału. Oprócz bawełny warto rozważyć pościele z włókna bambusowego oraz jedwabiu.

Poliester - czy pościele z poliestru są dobre na zimę? O dziwo tak. Wokół pościeli poliestrowych narosło wiele negatywnych opinii. Nie są one do końca słuszne i niektóre są wiele przesadzone. Faktem jest, że ten materiał w mniejszym stopniu przepuszcza powietrze i słabiej odprowadza wilgoć. Na zimę nie pocimy się tak bardzo dlatego poliester jest lepszym wyborem na zimę niż lato. Dodatkowo zatrzymuje ciepło i szybko schnie. Pranie w zimie dłużej się suszy dlatego szybkość schnięcia poliestru jest plusem zwłaszcza w okresie zimowym.

Gramatura i grubość tkaniny

Gramatura pościeli mówi nam, jaka jest waga produktu na 1m2. Na podstawie gramatury możemy ogólnie stwierdzić, czy pościel będzie gruba, czy cienka. Im większa gramatura tym pościel jest grubsza, im mniejsza, tym cieńsza. Wybierając komplet możemy założyć, że na zimę gramatura pościeli powinna mieć około 120g/m2. To jest bezpieczna opcja i zazwyczaj się sprawdza - zwłaszcza w przypadku bawełny płaskiej i satyny bawełnianej. W przypadku flaneli pościel powinna mieć około 160g/m2. W przypadku pościeli jedwabnej gramatura jest znacznie niższa. Mimo to jedwab wykazuje bardzo dobre właściwości termoregulacyjne i nadaje się na zimę. Pościele z jedwabiu mają średnio około 90-100g/m2.



W zależności od rodzaju tkaniny gramatura będzie się różnić. Jeśli wybieramy standardowe zestawy pościeli z bawełny, satyny bawełnianej lub kory odpowiednia gramatura to około 115-120g/m2 lub więcej. Dla flaneli będzie to około 160g/m2.

Łatwość pielęgnacji i trwałość materiału

Zimą częściej używamy pościeli w dłuższych cyklach, dlatego warto postawić na tkaniny, które nie mechacą się i dobrze znoszą pranie w wyższej temperaturze. Dodatkowo warto wybrać pościele, które są łatwe w czyszczeniu i dosyć szybko schną. Przywołamy tutaj ponownie bawełnę, która jest łatwa w czyszczeniu i szybko wysycha. Podobnie ma się sprawa z poliestrem oraz włóknem bambusowym. Wszystkie te rodzaje można prać w pralce.

Najlepsze pościele na zimę - przegląd tkanin

Każda z zimowych tkanin ma swoje unikalne właściwości. Poniżej pokrótce przyjrzymy się kilku najbardziej popularnym rodzajom pościeli zimowych. Wszystkie wymienione rodzaje pościeli znajdziesz w sklepie internetowym i-posciel.pl

Flanela – miękka, ciepła i przytulna klasyka

Flanela to wybór numer jeden na zimę. Jest bardzo ciepła i gruba. Ma przyjemną w dotyku powierzchnię, która przypomina delikatny meszek. Zazwyczaj wykonana jest z bawełny, przez co bardzo dobrze izoluje ciepło. Nadaje się na bardzo chłodne noce.



Pod tym linkiem znajdziesz przykładowe wzory pościeli flanelowej - https://i-posciel.pl/posciel-flanelowa-flanela

Kora – praktyczna, ciepła i niewymagająca prasowania

Pościel z kory to klasyk polskich sypialni. Jej główną zaletą jest to, że nie trzeba jej prasować. Dlaczego nadaje się na zimę? Jest zazwyczaj dosyć gruba i bardzo dobrze zatrzymuje ciepło - o ile wykonana jest z bawełny. Czasami można znaleźć pościele pod nazwą polikora. Oznacza to, że jest to pościel z kory wykonana z połączenia bawełny z poliestrem. Kupując pościel z kory rekomendujemy wybór kory bawełnianej - pościelie z kory, która ma w składzie 100% bawełny.

Satyna bawełniana – elegancja połączona z komfortem termicznym

Choć kojarzy się z chłodem, dobrej jakości satyna bawełniana doskonale sprawdza się zimą. Jest gładka, miła dla skóry i lekko połyskująca – idealna dla osób, które cenią elegancję w sypialni. Podobnie jak w przypadku kory zalecamy, aby przed zakupem sprawdzić skład. Najlepsza jest pościel satynowa wykonana z bawełny, czyli potocznie nazywana satyną bawełnianą. Wykazuje podobne właściwości co pościel z bawełny płaskiej.

Mikrofibra – nowoczesna alternatywa o dobrych właściwościach cieplnych

Pościel z mikrofibry jest lekka, ciepła i łatwa w utrzymaniu. Jest to świetna alternatywa dla naturalnych tkanin. Troszkę słabiej przepuszcza powietrze, ale za to dobrze zatrzymuje ciepło. Dodatkowo jest znacznie tańsza niż pościel z kory lub flaneli.

Klasyczna pościel bawełniana

Klasyczna pościel z bawełny. Gładka, przyjemna w dotyku i ogólnodostępna. Pościel z bawełny jest bardzo łatwo dostępna. Jest przewiewna i utrzymuje ciepło przez całą noc. Znajdziesz ją praktycznie w każdym możliwym wzorze, na rynku jest ogrom dostępnych modeli.

Dodatki, które zwiększą komfort zimowego snu

Pościel to podstawa, ale na komfort snu wpływa cały zestaw tekstyliów.

Ciepła kołdra – puchowa, z mikrofibry czy antyalergiczna?

Dla największych zmarzluchów idealna będzie kołdra puchowa, która doskonale izoluje ciepło. Osoby uczulone na pierze powinny sięgnąć po nowoczesne wypełnienia syntetyczne lub bambusowe.

Koc lub pled – must have na chłodne wieczory

Miękki koc to nie tylko ozdoba łóżka, ale też idealne wsparcie w zimowe wieczory. Warto wybrać model z mikrofibry, polaru lub wełny.

Prześcieradło z flaneli lub jerseyu – mały detal, duża różnica

Często zapominamy, że chłód „ciągnie” także od dołu. Ciepłe prześcieradło z flaneli skutecznie izoluje i zwiększa komfort termiczny.