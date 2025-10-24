Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Co Gdzie Kiedy
Serwisy tematyczne

CGK-hp

Dzisiaj
13:02
Strona główna » Co Gdzie Kiedy » CGK-hp

Spektakl Amadeusz na deskach teatru CSK

Autor: Zdjęcie autora Magdalena Grot
Udostępnij 0 A A
13 listopada 2025 0:00
(fot. materiał organizatora)

Na scenie rozbrzmiewa muzyka Mozarta - gwałtowna, przepełniona pasją i geniuszem. W jej rytmie rodzi się opowieść o talencie, zazdrości i rywalizacji. Zazdrość przeradza się w obsesję, a nienawiść prowadzi do zniszczenia.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Spektakl "Amadeusz" to jeden z najgłośniejszych dramatów teatralnych autorstwa Petera Shaffera. Jest znany na całym świecie dzięki filmowi Miloša Formana, który zdobył Oscara. Opowiada historię o losach genialnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz jego rywala, Antonia Salieriego, który u szczytu swojej kariery na dworze Habsburgów staje wobec wyzwania, jakim jest pojawienie się młodego, buntowniczego geniusza, obdarzonego niemalże boskim talentem. Rywalizacja między tą dwójką przeradza się w przejmującą opowieść o zazdrości, ambicji i cenie, jaką trzeba zapłacić za pragnienie perfekcji.

Teraz ten legendarny dramat powraca w niezwykle uznanej polskiej inscenizacji Anny Wieczur, który zachwycił widzów zarówno w Warszawie jak i w Łodzi, zdobywając przy tym uznanie krytyków oraz publiczności, która doceniła spektakl za jego artystyczną jakość oraz emocjonalną głębie. Dodatkowo spektakl ten nominowany był do Plebiscytu Energia Kultury. Zdobył również Nagrodę Publiczności podczas Rzeszowskich Spotkań Teatralnych, co świadczy o jego szerokim oddźwięku wśród odbiorców. 

Już 13 i 14 listopada Centrum Spotkania Kultur w Lublinie nada klasyce nowe życie. Spektakl będzie grany o godzinie 18.00 w Sali Operowej.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek 78 pojedzie objazdem

W poniedziałek i wtorek autobusy linii 78 pojadą objazdem. Ma to związek z planowanym przez Gminę Konopnica remontem nawierzchni drogi gminnej w Zemborzycach Podleśnych.
Motor liczy dzisiaj na przełamanie

Motor Lublin - Widzew Łódź (relacja na żywo)

Motor Lublin kontra Widzew Łódź. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają u siebie, drugi raz z rzędu w piątek, ale tym razem spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30. My zapraszamy na tekstową relację na żywo.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Zamościu

Pełczyńska-Nałęcz w Zamościu: Realny wróg jest na wschodzie

Nikt Polski nie chce zabrać, realny wróg jest na wschodzie – podkreśliła w piątek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała też, że nie wyklucza startu w wyborach na szefa Polski 2050.
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
ZDJĘCIA
galeria

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Nowy lokator kampusu Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki ma niecałe pół metra wzrostu i jego atrybutem jest mikroskop. To nowy koziołek, który pojawił się w piątek w przestrzeni miejskiej.

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

The Science and Structure Behind Every Successful Clinical Trial

Every breakthrough in modern medicine begins not with a marketing campaign or a press release, but with data — precise, verified, and ethically collected. Behind that data stand two crucial pillars of clinical research: the operational teams that make trials happen, and the analytical minds that interpret their results. Poland, a growing hub for clinical operations, and the discipline of biostatistics together illustrate how strategy and science intersect to create credible, global evidence.
Odsłonięcie muralu uświetnił swoją obecnością minister Kosiniak-Kamysz.

W Lublinie odsłonięto mural ku czci gen. Kamińskiego

Przy ul. Skłodowskiej 9 odsłonięto dziś mural poświęcony osobie generała Franciszka Kamińskiego. W uroczystości uczestniczył m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony.

Wizualizacja części stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5.
TYLKO U NAS

Nowy stadion przy Z5 – jest pierwsza wizualizacja

Kibice żużlowi długo poczekają sobie na rozpoczęcie nowego sezonu, ale cierpliwość lubelskich fanów czarnego sportu jest na granicy wytrzymałości z innego powodu – chodzi oczywiście o stadion z prawdziwego zdarzenia. Mamy pierwszą wizualizację obiektu przy Zygmuntowskich 5, którego modernizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Póki co w Google Arts & Culture dostępna jest jedna z wystaw Muzeum Zamojskiego. Pozostałe można zwiedzać w sposób tradycyjny

Muzeum Zamojskie w Google Arts & Culture. Zwiedzanie bez wychodzenia z domu

Można wybrać się do muzeum i obejrzeć eksponaty z bliska albo bez ruszania się z domu odwiedzić wystawy. Muzeum Zamojskie w Zamościu daje tę możliwość, bo właśnie zadebiutowało na Google Arts & Culture.
Wszystkich świętych na lubelskich ulicach. Policjanci kierujący ruchem i specjalne linie autobusowe

Wszystkich świętych na lubelskich ulicach. Policjanci kierujący ruchem i specjalne linie autobusowe

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych w rejonach lubelskich cmentarzy pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Miasto przygotowało także rozszerzoną ofertę komunikacji miejskiej. Na czas świąt zostaną uruchomione specjalne linie „cmentarne”, które ułatwią dojazd do największych lubelskich nekropolii. Policjanci będą kierować ruchem w godzinach największego natężenia.
Karol Nawrocki list z apelem od Dzieci Zamojszczyzny odebrał przy okazji uczestnictwa w inauguracji roku akademickiego w Akademii Zamojskiej

Dzieci Zamojszczyzny piszą do prezydenta. "Nasze dzieciństwo zostało nam odebrane"

List intencyjny kilku środowisk to jedno. A wsparcie głowy państwa to drugie. Z apelem o nie w sprawie utworzenia Muzeum Dzieci Zamojszczyzny zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego przedstawiciele środowiska.
Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nowe miejsce spotkań, relaksu i spacerów pojawi się wkrótce na mapie Lublina. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą na budowę skweru pomiędzy ulicami Wspólną i Pawią, tuż nad rzeką Czerniejówką. Prace mają zakończyć się do połowy przyszłego roku.
Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

W dobie rosnących rachunków za energię coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie prądu, nie rezygnując przy tym z codziennego komfortu i dostępu do nowoczesnych technologii. Kluczem okazuje się wybór odpowiedniej elektroniki – energooszczędnej, funkcjonalnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników. Z pomocą przychodzą tu między innymi urządzenia marki Xiaomi, które zdobywają popularność nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny, ale także dzięki znakomitej optymalizacji zużycia energii.
Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Jeden był poszukiwany za przestępstwa przeciwko rodzinie, drugi za kradzież z włamaniem. Mieszkańcy Łęcznej ukrywali się razem w jednym z mieszkań w centrum Lublina. I tam dopadli ich policyjni "łowcy głów".
Spektakl Amadeusz na deskach teatru CSK
13 listopada 2025, 0:00

Spektakl Amadeusz na deskach teatru CSK

Na scenie rozbrzmiewa muzyka Mozarta - gwałtowna, przepełniona pasją i geniuszem. W jej rytmie rodzi się opowieść o talencie, zazdrości i rywalizacji. Zazdrość przeradza się w obsesję, a nienawiść prowadzi do zniszczenia.
Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Kiedy dni stają się krótsze, a za oknem panuje mróz, naturalnie szukamy sposobów na stworzenie w domu ciepłej atmosfery. Jednym z kluczowych produktów w sypialni, który zapewnia ciepło, jest pościel. Odpowiednio dobrany model wpływa na jakość snu. Od rodzaju tkaniny i materiału zależy czy mroźną noc będzie nam ciepło, czy obudzimy się zmarznięci. W tym artykule podpowiadamy, jaką pościel wybrać na zimę, aby zapewnić sobie maksymalny komfort snu.
Kalendarz
październik 2025
P W Ś C Pt S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wkrótce
Najbliższe wydarzenia
Jutro, 25 października 2025:

11:00 Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu

Pojutrze, 26 października 2025:

18:00 Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

Kino
Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat

Nie żyje Diane Keaton. Amerykańska aktorka miała 79 lat

Część zdjęć do drugiego sezonu serialu "1670" kręcono w Lublinie.

„1670” – hit Netflixa. Lublin wystąpił jako… Kraków

Recenzje książek
Jan Mazurek, autor książki z uzasadnionym zadowoleniem prezentuje swe piłkarskie dzieło

Gram o spadek, czyli historia niepodrabialnego „Franza”

Zdjęcie ilustracyjne

„Nieuchwytni. Odtajnione dokumenty, niewyjaśnione śledztwa PRL”

Duch Witkacego w Lublinie

Duch Witkacego w Lublinie

Wideo
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

film
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Foto
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

galeria
Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami