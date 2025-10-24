Spektakl Amadeusz na deskach teatru CSK

Spektakl "Amadeusz" to jeden z najgłośniejszych dramatów teatralnych autorstwa Petera Shaffera. Jest znany na całym świecie dzięki filmowi Miloša Formana, który zdobył Oscara. Opowiada historię o losach genialnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz jego rywala, Antonia Salieriego, który u szczytu swojej kariery na dworze Habsburgów staje wobec wyzwania, jakim jest pojawienie się młodego, buntowniczego geniusza, obdarzonego niemalże boskim talentem. Rywalizacja między tą dwójką przeradza się w przejmującą opowieść o zazdrości, ambicji i cenie, jaką trzeba zapłacić za pragnienie perfekcji.

Teraz ten legendarny dramat powraca w niezwykle uznanej polskiej inscenizacji Anny Wieczur, który zachwycił widzów zarówno w Warszawie jak i w Łodzi, zdobywając przy tym uznanie krytyków oraz publiczności, która doceniła spektakl za jego artystyczną jakość oraz emocjonalną głębie. Dodatkowo spektakl ten nominowany był do Plebiscytu Energia Kultury. Zdobył również Nagrodę Publiczności podczas Rzeszowskich Spotkań Teatralnych, co świadczy o jego szerokim oddźwięku wśród odbiorców.

Już 13 i 14 listopada Centrum Spotkania Kultur w Lublinie nada klasyce nowe życie. Spektakl będzie grany o godzinie 18.00 w Sali Operowej.