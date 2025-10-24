Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Na trop mężczyzn w wieku 29 i 31 lat wpadli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Poszukiwali ich na podstawie listów gończych.

Starszy, skazany za przestępstwa przeciwko rodzinie, miał do odsiadki prawie rok, młodszy, za kradzież z włamaniem prawie dwa lata więzienia.

- Do tego przestępstwa doszło w sierpniu 2023 r. w Lublinie. Mężczyzna działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą dokonali kradzieży z włamaniem do mieszkania, a ich łupem padła biżuteria i laptop. Łącznie straty zostały oszacowane na kwotę ponad 90 000 złotych - precyzuje podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP.

"Łowcy głów" pojechali pod konkretny adres, bo wiedzieli, że tam mogą znaleźć obu poszukiwanych. Na początku nie chciano ich wpuścić do środka, ale gdy policjanci wykrzyczeli przez drzwi, że na miejsce wezwano strażaków, kobieta otworzyła drzwi.

29-latka funkcjonariusze zznaleźli za łóżkiem, 31-latka w łazience. Obaj od razu zostali przewiezieni do zakładu karnego.

- Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676 - przekazuje podkom. Karbowniczek.