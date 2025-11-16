W 2026 roku majówka będzie krótka. Już dziś racjonalnie zaplanuj wolne

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. Oznacza to, że w 2026 roku pracownikom będą przysługiwały dwa takie dni — za 15 sierpnia oraz 26 grudnia — co daje możliwość przedłużenia wypoczynku. Okazje do dłuższego wolnego pojawią się również wtedy, gdy święto przypada w okolicach weekendu.

Pierwsza taka okazja nadarzy się już na początku roku. Ponieważ Nowy Rok przypada w czwartek, wystarczy wziąć urlop w piątek, aby skorzystać z czterodniowego weekendu. Po dołożeniu kolejnego dnia urlopu — w poniedziałek, 5 stycznia — można wydłużyć odpoczynek do sześciu dni, dzięki temu, że we wtorek wypada święto Trzech Króli.

W przyszłym roku nie będzie natomiast długiej majówki — Święto Pracy przypada w piątek, a święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w niedzielę. To oznacza jedynie trzy dni wolnego, zamiast co najmniej czterech możliwych przy sprzyjającym układzie kalendarza.

Dłużej odpocząć będzie można tradycyjnie w okolicach Bożego Ciała, które w 2026 roku przypada 4 czerwca. Kolejna okazja pojawi się w sierpniu — jeśli pracownicy odbiorą dzień wolny za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia). Pewna możliwość przedłużenia wolnego pojawi się także w listopadzie. Co prawda, Wszystkich Świętych wypadnie w niedzielę, więc dodatkowy dzień wolny nie będzie przysługiwał, ale 11 listopada przypada w środę — po wzięciu urlopu można zaplanować pięcio- lub nawet dziewięciodniowy odpoczynek.

Szansą na dłuższy wypoczynek będzie także okres Świąt Bożego Narodzenia. Ustawowo wolne od pracy będą wtedy dni od 24 do 27 grudnia. Przy wykorzystaniu urlopu 21, 22 i 23 grudnia pracownicy mogą liczyć na tydzień wolnego, a przy odpowiednio zaplanowanym urlopie po świętach — nawet na jedenaście dni, biorąc pod uwagę, że 1 stycznia 2027 roku również będzie dniem wolnym od pracy. Końcówka grudnia będzie też okazją do odebrania dnia wolnego za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który wypada w sobotę.

W 2026 roku pracownikom przysługiwać będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy:

1 stycznia, czwartek (Nowy Rok);

6 stycznia, wtorek (Święto Trzech Króli);

5 kwietnia, niedziela (pierwszy dzień Wielkiej Nocy);

6 kwietnia, poniedziałek (drugi dzień Wielkiej Nocy);

1 maja, piątek (Święto Pracy);

3 maja, niedziela (Święto Narodowe Trzeciego Maja);

24 maja, niedziela (pierwszy dzień Zielonych Świątek);

4 czerwca, czwartek (Boże Ciało);

15 sierpnia, sobota (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny);

1 listopada, niedziela (Wszystkich Świętych);

11 listopada, środa (Narodowe Święto Niepodległości);

24 grudnia, czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia);

25 grudnia, piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia);

26 grudnia, sobota (drugi dzień Bożego Narodzenia).

