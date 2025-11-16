Do zmarłych mówią po imieniu, na ich pogrzebach grywa Metallica. Tajemnice zakładu Animus

Zakład pogrzebowy Animus posiada chłodnię i prosektorium, gdzie przygotowuje się ciało do pochówku. Pani Monika wybudowała się tuż obok.

Krzysztof: - Mamy niestandardową chłodnię. Tak zaprojektowaną, żeby łatwo było utrzymać czystość. W klasycznych komorach chłodniczych zapach wchodzi w ściany, trudno je czyścić. U nas ciała leżą na stojakach ze zmywalnymi tacami.

- Gdybym tam wszedł, to bym się przestraszył?

Krzysztof: - Możliwe, to przecież komory chłodnicze ze stojakami. Ale wszystko jest zabezpieczone. Można je otworzyć od środka. Gdyby, czysto teoretycznie, ktoś żywy został tam zamknięty, wyszedłby sam. W środku jest zielony przycisk bezpieczeństwa otwierający drzwi chłodni.

- Komuś kiedykolwiek zdarzyło się „obudzić w chłodni”?

Krzysztof: - U nas nie. Ale był głośny przypadek w Lubartowie. Starsza kobieta obudziła się w chłodni, wyszła i poprosiła o herbatę. Podobno żyła jeszcze kilka lub kilkanaście dni. Dla pracowników to był większy szok niż dla niej. Myśleli, że widzą ducha.

- Ile ciał leży aktualnie w chłodni?

Krzysztof: - Trzy. Jedno już po kremacji.

- Jak długo ciało może tam czekać na pogrzeb?

Krzysztof: - Dwa, trzy dni. Tyle trwa przygotowanie i kremacja. Ale zdarzało się, że ciało czekało miesiąc, dwa, bo rodzina chciała przyjechać ze Stanów. Prawo pozwala przechowywać urnę z prochami do roku, zanim trafi do grobu.

- Dość długo.

Krzysztof: - Przepisy pogrzebowe są archaiczne, powstały w 1956 roku. Nie ma jasnych zasad dotyczących kremacji i postępowania z prochami. W praktyce rodzina może sama odebrać urnę z krematorium i przewieźć ją, gdzie chce. Wystarczy oświadczenie, że prochy zostaną pochowane.

- Jak to wyglądało podczas COVID-u? To był czas, kiedy świat stanął do góry nogami, również ten pogrzebowy.

Krzysztof: - Było dużo więcej zgonów. I to nie z powodu samego wirusa. Ludzie po prostu nie mieli dostępu do lekarzy. W Polsce zmarło wtedy nadmiarowo dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób, tak mówią statystyki. Jako jedyni w Lublinie nie chowaliśmy nikogo w workach. Inne zakłady musiały. Takie były zalecenia. My jednak uznaliśmy, że to brak szacunku. Nasi pracownicy mieli kombinezony, maski, środki ochrony. Każde ciało było umyte, przygotowane, sfotografowane, żeby rodzina miała pewność, że to ich bliski.

- W innych firmach zdarzały się pomyłki?

Krzysztof: - W Lublinie zrobiło się głośno, gdy korporacja pogrzebowa pomyliła ciała. Rodzina przyszła na pożegnanie i zobaczyła kogoś innego. Firma chciała szybko „naprawić” sprawę. Tylko że ciało zostało skremowane. Choć skremowane być nie miało. Została urna. Nieodwracalna pomyłka. W korporacjach nikt nie bierze osobistej odpowiedzialności. W firmie rodzinnej każdy pracuje pod własnym nazwiskiem.

- Często to podkreślacie.

Krzysztof: - Robimy dwadzieścia, trzydzieści pogrzebów miesięcznie. W czasie pandemii spróbowaliśmy pięćdziesiąt, ale to było wyczerpujące i mieliśmy dość. Robimy mniej, ale z godnością. Pracuję u nas ludzie, którzy są w zawodzie od lat dziewięćdziesiątych. Najlepsi w branży. Oni wiedzą, że ciała nie da się przygotować w piętnaście minut. To nie hurtownia. W zakładach pogrzebowych, przejętych przez korporacje, tego nie rozumieją.