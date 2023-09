Bogdanka Arka Chełm rozpoczęła nowy sezon od pewnego zwycięstwa [zdjęcia]

Znowu rekord świata Aleksandry Mirosław, a przy okazji bilet na igrzyska olimpijskie! [wideo]

Można by pomyśleć, że bicie rekordów świata kiedyś się nudzi. Innego zdania jest Aleksandra Mirosław, która w piątek już po raz ósmy poprawiła najlepszy wynik na świecie. Tym razem przy okazji zawodów we wspinaczce sportowej, które zostały rozegrane w Rzymie. Już podczas eliminacji uzyskała rezultat 6,24 sekundy. Co ważniejsze, zawodniczka KW Kotłownia Lublin wygrała zmagania i zapewniła sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.