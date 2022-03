KPS Siedlce – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0. Wrócili bez punktów

Spotkanie w Siedlcach miało ważne znaczenie dla żółto-niebieskich. Świdniczanie nadal walczą o występ w play-off. Ich konkurentem do wejścia do ósemki jest Lechia Tomaszów Mazowiecki. Po weekendowej serii spotkań ósmą pozycję zajmują podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka.

Faworytem meczu w Siedlcach byli gospodarze, którzy od początku zaczęli dyktować warunki. W partii otwarcia KPS rozpoczął od prowadzenia 4:3, 7:3. Dobrze w tym okresie miejscowi prezentowali się w polu zagrywki. W tym elemencie sporo problemów Avii sprawiał Damian Dobosz. Dopiero po ataku Łukasza Kalinowskiego udało się przerwać serię miejscowych. Nie wytrąciło to jednak gospodarzy z uderzenia. KPS utrzymywał kilkupunktową przewagę (13:9, 16:12). Avia nie ustrzegła się błędów w siatkarskim rzemiośle i przegrała seta 18:25.

Druga odsłona miała podobny przebieg jak pierwsza. Siedlczanie ponownie wyszli na kilka punktów przewagi (6:2). Avia nie zamierzała szybko poddać się. Za sprawą skutecznych ataków i bloków szybko zniwelowała straty i doprowadziła do remisu 6:6. Jednak, nie długo cieszyła się korzystnym wynikiem. KPS ponownie odskoczył. Po bloku na Szymonie Selidze było już 12:9, a trener Witold Chwastyniak skorzystał po raz drugi z przerwy w grze. Świdniczanie jeszcze raz poderwali się do walki (15:15). Końcówka jednak należała do miejscowych.

Najbardziej zacięty był trzeci set. W nim zespoły grały na przewagi, a lepiej zaprezentowali się siatkarze KPS zwyciężając 28:26.

KPS Siedlce – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (25:18, 25:22, 28:26)

KPS: Frankowski, Nowak, Markiewicz, Lorenc, Dobosz, Magnuszewski, Waloch (libero) oraz Borkowski, Pawlun, Mielczarek i Potera (libero).

Polski Cukier Avia: Walawender, Siwicki, Rećko, Toma, Kalinowski, Seliga, Kuś (libero) oraz Guz (libero) i Durski.

MVP: Adam Lorenc (KPS).