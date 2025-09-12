PZL Leonardo Avia Świdnik gorsza od MCKiS Jaworzno

Spotkanie od prowadzenia 1:0, po obiciu bloku, rozpoczął Karol Rawiak. W odpowiedzi w ataku pomylili się gospodarze. Przyjezdni szybko zbudowali kilkupunktową przewagę. W siatkę zaatakował Patryka Strzeżka świdniczanie wygrywali 8:4. Zespoły poszły na wymianę ciosów. Co chwila jedni i drudzy marnowali zagrywkę (4:10). Wiktor Mielczarek zepsuł serwis na 9:12. Z kolei z szóstej strefy zaatakował przyjmujący Avii Rawiak (15:12 dla „żółto-niebieskich”).

PZL Leonardo Avia powoli zmierzała do zakończenia seta. Igor Oziabło zakończył atak na 18:15, a Tomasz Kryński na 23:20. W tym momencie o drugą przerwę w grze poprosił szkoleniowiec gospodarzy Dawid Murek. Przyjezdni wygrywali już 24:21.

Miejscowi nie poddawali się, a Patryk Strzeżek obił świdnicki blok (22:24), a następnie zagrał skutecznie blokiem i skończył atak na 24:24. Tym samym goście zmarnowali szansę na wygranie partii otwarcia. Szalę zwycięstwa jaworznian przechylił Mielczarek (26:24).

Podopieczni Jakuba Guza wyciągnęli wnioski z przegranej w pierwszym secie. W drugiej odsłonie to Avia dyktowała warunki uzyskując kilkupunktową przewagę: 5:2, 7:6. Po błędzie podwójnego odbicia w zespole gospodarzy na tablicy pojawił się remis 9:9. Po ataku Dawida Sokołowskiego Avia wyszła na 10:9.

Autowy atak Rawiaka dał ponowny remis w meczu (12:12). Końcówka należała już do przyjezdnych, którzy prowadzili 24:22. Ostatecznie zwyciężyli 25:23.

Trzeci set był wyrównany. Atak Strzeżka dał prowadzenie miejscowym 10:8. W odpowiedzi gospodarze dotknęli siatki (14:14). Od tej chwili podopieczni Dawida Murka wygrywali 19:16, 20:17, 20:19. Avia w końcu przełamała rywali, a dokonał tego Kryński (21:20 dla świdniczan). Niestety, dla gości partia zakończyła się porażką 23:25.

Czwarta odsłona była już ostatnią. Początek był wyrównany. Dawid Sokołowski skończył atak na 7:8. Chwilę później jaworznianie obili świdnicki blok (10:7 dla MCKiS).

Trener Avii Jakub Guz szukał rozwiązań aby poprawić grę swojej drużyny. Zastosował podwójną zmianę. Na placu gry pojawili się Krzysztof Rykała i Jaromir Orlicz. Miejscowi jednak z każdą akcją budowali punktową zaliczkę: 10:8, 11:8, 14:10, 20:12, 23:14.

Seta zakończy Strzeżek, który obił blok świdniczan (25:17).

MCKiS Jaworzno - PZL Leonardo Avia Świdnik 3:1 (26:24, 23:25, 25:23, 25:17)