PZL Leonardo Avia Świdnik rozpocznie nowy sezon w Jaworznie

Rozgrywki 2025/2026 wystartują 13 września. Na inaugurację świdniczanie wystąpią w Jaworznie. Mecze ze spadkowiczami z PlusLigi drużyna Jakuba Guza rozegra pod koniec listopada i na początku grudnia. Najpierw 15 listopada pojedzie do PSG Stali Nysa, tydzień później podejmie GKS Katowice, a na koniec, 6 grudnia, u siebie zagra z Nowak-Mosty MKS Będzin.

Na 27 września zaplanowany został wyjazd do pierwszego z beniaminków Sparty Grodzisk Mazowiecki, a na 29 listopada do drugiego, drużyny Necko Augustów. Pierwsza runda zakończy się 20 grudnia. 28 grudnia rozpocznie się runda rewanżowa, wtedy do Świdnika przyjedzie MCKiS Jaworzno.

Pierwsza runda PLS 1. Ligi siatkarzy w sezonie 2025/2026:

1. kolejka (13 września): MCKiS Jaworzno – PZL Leonardo Avia Świdnik * GKS Katowice – Czarni Radom * Necko Augustów – PSG Stal Nysa * Nowak-Mosty MKS Będzin – SMS PZPS Spała * Mickiewicz Kluczbork – CUK Anioły Toruń * KPS Siedlce – Astra Nowa Sól * Lechia Tomaszów Mazowiecki – BKS Bydgoszcz * Sparta Grodzisk Mazowiecki – BBTS Bielsko-Biała * 2. kolejka (20 września): Avia – Lechia * 3. kolejka (27 września): Sparta – Avia * 4. kolejka (4 października): Avia – BBTS * 5. kolejka (11 października): Bydgoszcz – Avia * 6. kolejka (18 października): Czarni – Avia * 7. kolejka (25 października): Avia – Astra * 8. kolejka (5 listopada): Anioły – Avia * 9. kolejka (8 listopada): Avia – Spała * 10. kolejka (15 listopada): Nysa – Avia * 11. kolejka (22 listopada): Avia – Katowice * 12. kolejka (29 listopada): Augustów – Avia * 13. kolejka (6 grudnia): Avia – Będzin * 14. kolejka (13 grudnia): Mickiewicz – Avia * 15. kolejka (20 grudnia): Avia – Siedlce.