Chełmianie mają szansę zostać ostatnim ćwierćfinalistą obecnej edycji pucharowych rozgrywek.

Dotychczas do wielkiej ósemki zakwalifikowało się sześć najlepszych zespołów PlusLigi po pierwszej rundzie rozgrywek oraz drużyna z niższej ligi. W pierwszej grupie znalazły się Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Steam Hemarpol Norwid Częstochowa.

W drugiej jest grająca w PLS 1. Lidze ekipa Czarnych Radom. W środowy wieczór do tego grona mogą dołączyć siatkarze prowadzeni przez Krzysztofa Andrzejewskiego.

Warunkiem jest zwycięstwo.

Do Chełma przyjedzie rywal chełmian z PLS 1. Ligi, MCKiS Jaworzno. Goście to obecnie czwarta ekipa ligi. Z 19 spotkań wygrała 12. W ostatniej kolejce jaworznianie sprawili niespodziankę pokonując na wyjeździe wicelidera KPS Siedlce 3:1. Statuetkę MVP w tym spotkaniu zdobył Michał Szczechowicz. Rozgrywający MCKiS bardzo mądrze rozdzielał piłki do swoich kolegów, sam zdobył też siedem punktów.

Początek sezonu drużyna z Jaworzna rozgrywała w kartkę, wygrane przeplatając przegranymi. W 12. kolejce wpadła w dołek rozpoczynając serię trzech kolejnych porażek.

Po 0:3 przegrała z BBTS Bielsko-Biała, BKS Visłą Proline Bydgoszcz i ChKS Chełm. Zajmowane czwarte miejsce to bardzo dobra lokata podopiecznych Tomasza Wątorka.

Faworytem 1/8 finału są chełmianie, którzy w lidze nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Lider wygrał wszystkie 19 spotkań, w których zgromadził 55 punktów. Nad środowym przeciwnikiem ma 21 punktów przewagi.

Goście nie mają nic do stracenia, a więc będą walczyć od początku do końca. Ważna w odniesieniu sukcesu będzie w rywalizacji tych drużyn „głowa” i dyspozycja dnia. Jeżeli chełmianie podejdą w pełni skoncentrowani, nie powinni mieć problemów ze zwycięstwem i awansem do ćwierćfinału.

W nim już czeka obrońca trofeum i wicemistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie, tegoroczny ćwierćfinalista Ligi Mistrzów.