Liga Narodów: Polki gorsze od Włoszek

Oparzenia słoneczne groźniejsze niż myślisz. NFZ ostrzega

Lato to czas wypoczynku i relaksu – często na świeżym powietrzu i w pełnym słońcu. Jednak specjaliści przypominają: oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważne zagrożenie dla zdrowia, które może prowadzić do trwałych uszkodzeń skóry, a nawet nowotworów.