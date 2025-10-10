Bogdanka Volley Cup, czyli czas na święto siatkówki w Lublinie

To już czwarta edycja hitowej siatkarskiej imprezy. Dwudniowe zawody przypominają wybitnego lubelskiego siatkarza Tomasza Wójtowicza, legendę światowej siatkówki.

Na boisku zobaczymy gospodarzy, mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin, brązowego medalistę PGE Projekt Warszawa, czwartego w klasyfikacji za miniony sezon, JSW Jastrzębski Węgiel oraz przedstawiciela ligi włoskiej, Cisterna Volley.

W sobotnich półfinałach Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, a Projekt Warszawa z zespołem Cisterny Volley. Pierwsze spotkanie zaplanowano na godzinę 17, drugie – na 19.30. Z kolei w niedzielę zostaną rozegrane mecz o 3. miejsce (godzina 15.30) i finał (18).

Turniej cieszy się ogromną popularnością. Trudno zatem się dziwić, że bilety na tegoroczną edycję Bogdanka Volley Cup rozeszły się w zaledwie 48 godzin.

– W trakcie zawodów w hali Globus pojawią się także dawni mistrzowie świata i olimpijscy z drużyny trenera Huberta Jerzego Wagnera, cieszę się że po raz kolejny będziemy mieli okazję ich gościć – zaznacza Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza.

Kibice będą mieli okazję obejrzeć w akcji brązowych medalistów mistrzostw świata na Filipinach. W drużynie mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin występują: Marcin Komenda, Wilfredo Leon i Kewin Sasak, w ekipie Jatrzębskiego gra Maksymilian Granieczny, a w Projekcie Jakub Kochanowski, Jan Firlej i Artur Szalpuk. Warto jeszcze podkreślić, że środkowym lubelskiego zespołu jest także wicemistrz świata Aleks Grozdanov.

Sponsorem tytularnym lubelskiego turnieju jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, sponsorem strategicznym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., sponsorem głównym Grupa Kom – Eko S.A, sponsorem Browar Jagiełło, miasto gospodarz to Lublin, a partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

– Jesteśmy dumni, że od pierwszej edycji towarzyszymy temu wyjątkowemu wydarzeniu jako sponsor tytularny. Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to coś więcej niż turniej - to święto siatkówki, które łączy sportową rywalizację na najwyższym poziomie z wartościami, jakie reprezentował patron wydarzenia. Z każdą edycją obserwujemy, jak turniej zyskuje na randze, a Lublin staje się ważnym punktem na siatkarskiej mapie Europy. Cieszymy się, że jako firma głęboko zakorzeniona w regionie, możemy wspierać inicjatywy, które budują prestiż Lubelszczyzny i wzmacniają pozytywny wizerunek polskiego sportu. To dla nas nie tylko obowiązek - to prawdziwa przyjemność i powód do satysfakcji – mówi Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

W trakcie Bogdanka Volley Cup można będzie nabyć także wyjątkowe banknoty kolekcjonerskie, upamiętniające najwybitniejszych siatkarzy właśnie z zespołu trenera Huberta Jerzego Wagnera. Do kupienia będą też pierwsze z serii banknoty poświęcone Tomaszowi Wójtowiczowi i Lechowi Łasko, w promocyjnej cenie 110 złotych za sztukę. Będzie je można nabyć w holu Hali Globus, na stoisku klubu Bogdanka LUK Lublin.

Dotychczas w zawodach triumfowały: Bogdanka LUK Lublin, Saturnia Catania, a rok temu Perugia.

PROGRAM TURNIEJU

Sobota, 11 października (półfinały): Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel (godzina 17) * PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley (19.30) * niedziela,12 października: mecz o 3. miejsce (15.30) * finał (18).