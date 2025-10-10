Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 10 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

PlusLiga

Dzisiaj
7:15
Strona główna » Sport » SIATKÓWKA » PlusLiga

Bogdanka Volley Cup, czyli czas na święto siatkówki w Lublinie

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Już po raz czwarty w Lublinie zostanie rozegrany Bogdanka Volley Cup
Już po raz czwarty w Lublinie zostanie rozegrany Bogdanka Volley Cup (fot. Materiały prasowe PlusLigi)

W sobotę i niedzielę, w Hali Globus rozegrany zostanie turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza 2025

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

To już czwarta edycja hitowej siatkarskiej imprezy. Dwudniowe zawody przypominają wybitnego lubelskiego siatkarza Tomasza Wójtowicza, legendę światowej siatkówki.

Na boisku zobaczymy gospodarzy, mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin, brązowego medalistę PGE Projekt Warszawa, czwartego w klasyfikacji za miniony sezon, JSW Jastrzębski Węgiel oraz przedstawiciela ligi włoskiej, Cisterna Volley.

W sobotnich półfinałach Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, a Projekt Warszawa z zespołem Cisterny Volley. Pierwsze spotkanie zaplanowano na godzinę 17, drugie – na 19.30. Z kolei w niedzielę zostaną rozegrane mecz o 3. miejsce (godzina 15.30) i finał (18).

Turniej cieszy się ogromną popularnością. Trudno zatem się dziwić, że bilety na tegoroczną edycję Bogdanka Volley Cup rozeszły się w zaledwie 48 godzin.

– W trakcie zawodów w hali Globus pojawią się także dawni mistrzowie świata i olimpijscy z drużyny trenera Huberta Jerzego Wagnera, cieszę się że po raz kolejny będziemy mieli okazję ich gościć – zaznacza Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza.

Kibice będą mieli okazję obejrzeć w akcji brązowych medalistów mistrzostw świata na Filipinach. W drużynie mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin występują: Marcin Komenda, Wilfredo Leon i Kewin Sasak, w ekipie Jatrzębskiego gra Maksymilian Granieczny, a w Projekcie Jakub Kochanowski, Jan Firlej i Artur Szalpuk. Warto jeszcze podkreślić, że środkowym lubelskiego zespołu jest także wicemistrz świata Aleks Grozdanov.

Sponsorem tytularnym lubelskiego turnieju jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, sponsorem strategicznym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., sponsorem głównym Grupa Kom – Eko S.A, sponsorem Browar Jagiełło, miasto gospodarz to Lublin, a partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

– Jesteśmy dumni, że od pierwszej edycji towarzyszymy temu wyjątkowemu wydarzeniu jako sponsor tytularny. Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to coś więcej niż turniej - to święto siatkówki, które łączy sportową rywalizację na najwyższym poziomie z wartościami, jakie reprezentował patron wydarzenia. Z każdą edycją obserwujemy, jak turniej zyskuje na randze, a Lublin staje się ważnym punktem na siatkarskiej mapie Europy. Cieszymy się, że jako firma głęboko zakorzeniona w regionie, możemy wspierać inicjatywy, które budują prestiż Lubelszczyzny i wzmacniają pozytywny wizerunek polskiego sportu. To dla nas nie tylko obowiązek - to prawdziwa przyjemność i powód do satysfakcji – mówi Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

W trakcie Bogdanka Volley Cup można będzie nabyć także wyjątkowe banknoty kolekcjonerskie, upamiętniające najwybitniejszych siatkarzy właśnie z zespołu trenera Huberta Jerzego Wagnera. Do kupienia będą też pierwsze z serii banknoty poświęcone Tomaszowi Wójtowiczowi i Lechowi Łasko, w promocyjnej cenie 110 złotych za sztukę. Będzie je można nabyć w holu Hali Globus, na stoisku klubu Bogdanka LUK Lublin.

Dotychczas w zawodach triumfowały: Bogdanka LUK Lublin, Saturnia Catania, a rok temu Perugia.

PROGRAM TURNIEJU

Sobota, 11 października (półfinały): Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel (godzina 17) * PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley (19.30) * niedziela,12 października: mecz o 3. miejsce (15.30) * finał (18).

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

film
KPR Padwa Zamość zagra w piątek z Jurandem Ciechanów

Padwa Zamość chce pójść za ciosem, w piątek mecz z Jurandem Ciechanów

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
siatkówka plusliga Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza bogdanka luk lublin

Pozostałe informacje

VILLA PARK w Augustowie to jeden ze zgłoszonych obiektów w tegorocznej edycji „Kryształowej Cegły”
Patronat „Dziennik Wschodniego”

Zgłoszenia do konkursu „Kryształowa Cegła” do 17 października

Tylko do 17 października można zgłaszać inwestycje budowlane do udziału w XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu „O Kryształową Cegłę”. To prestiżowe wydarzenie wyłania najlepsze inwestycje budowlane po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu.
Gdzie mieszkają radne? Lewica zawiadomi prokuraturę

Gdzie mieszkają radne? Lewica zawiadomi prokuraturę

Władze Nowej Lewicy w Lublinie domagają się wyjaśnienia, czy pięć radnych tego miasta faktycznie w nim mieszka. Zapowiadają złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury, która ich zdaniem ma instrumenty prawne, aby to ustalić.
Lublin w grudniu będzie gospodarzem mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie

Lublin w grudniu będzie gospodarzem mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie

Po kilkunastu latach przerwy w Polsce ponownie odbędą się mistrzostwa Europy w pływaniu. Tym razem na Aqua Lublin. Impreza, która zapowiada się na rekordową wystartuje 2 grudnia.
Już po raz czwarty w Lublinie zostanie rozegrany Bogdanka Volley Cup

Bogdanka Volley Cup, czyli czas na święto siatkówki w Lublinie

W sobotę i niedzielę, w Hali Globus rozegrany zostanie turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza 2025
Na arytmię serca impulsy elektryczne. Tylko jeden szpital w regionie tak leczy

Na arytmię serca impulsy elektryczne. Tylko jeden szpital w regionie tak leczy

Ta metoda leczenia arytmii serca jest bardzo skuteczna, ale w Polsce jeszcze raczkuje. Szpital w Białej Podlaskiej jako drugi ośrodek w kraju wprowadził zabiegi ablacji metodą elektroporacji.
Laura Gil rozegrała w Belgii kapitalne zawody

AZS UMCS Lublin rozpoczął rozgrywki FIBA EuroCup od wygranej

AZS UMCS Lublin rozpoczął rozgrywki FIBA EuroCup od wygranej w Namur. Za ten występ podopiecznym Karola Kowalewskiego należą się tylko i wyłącznie pochwały. Oczywiście, czasami gra nie wyglądała idealnie, a sam mecz nie był najbardziej atrakcyjny, to na samym końcu liczy się wynik, a ten jest dla lubelskiej ekipy bardzo pozytywny.
Reprezentacja Polski minimalnie lepsza od Nowej Zelandii

Reprezentacja Polski minimalnie lepsza od Nowej Zelandii

Reprezentacja Polski w mocno „przemeblowanym” składzie pokonała na stadionie Śląskim w Chorzowie Nową Zelandię 1:0. Jedynego gola w czwartkowym spotkaniu zdobył kilka minut po przerwie Piotr Zieliński
PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała w Bydgoszczy z BKS 0:3

PZL Leonardo Avia Świdnik gorsza od BKS Bydgoszcz

W meczu otwierającym piątą kolejkę PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała na wyjeździe z BKS Bydgoszcz 0:3
Łącznie do Chełma trafiło już blisko 5,6 mln zł – środki mają się przyczynić do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

Chełm zbroi się na trudne czasy. Kolejne miliony na bezpieczeństwo mieszkańców

Chełm otrzymał kolejne 2,8 mln zł na wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki tym środkom miasto inwestuje w sprzęt, który może okazać się kluczowy w sytuacjach kryzysowych – od awarii sieci energetycznych po klęski żywiołowe.

Budowlańcy znaleźli granat z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców

Budowlańcy znaleźli granat z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców

Podczas prac przy budowie kanalizacji w Górze Puławskiej robotnicy natrafili na granat moździerzowy z czasów II wojny światowej. Na miejsce natychmiast wezwano policję i saperów. Kilku mieszkańców musiało opuścić swoje domy.
KPR Padwa Zamość zagra w piątek z Jurandem Ciechanów

Padwa Zamość chce pójść za ciosem, w piątek mecz z Jurandem Ciechanów

Już w piątek o godzinie 17 KPR Padwa Zamość zagra na wyjeździe z Jurandem Ciechanów. Z kolei w sobotę AZS AWF Biała Podlaska podejmie AZS UW Warszawa (godz. 15)
Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
ZDJĘCIA I WIDEO
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie wykonali pierwszą w Polsce operację rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien stożka rotatorów stawu barkowego z wykorzystaniem własnego ścięgna bicepsa pacjenta. Nowatorska metoda, opracowana i wdrożona przez zespół z Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii, daje chorym znacznie większe szanse na powrót do pełnej sprawności.
Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
ZDJĘCIA
galeria

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Z „Gaudeamus igitur” i gromkimi brawami rozpoczął się w czwartek (9 października) nowy rok akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Tegoroczna inauguracja miała wyjątkowy charakter – uczelnia świętuje 70-lecie swojego istnienia.
Lubelscy ortopedzi z nowym mikroskopem. Takiego sprzętu wcześniej nie mieli

Lubelscy ortopedzi z nowym mikroskopem. Takiego sprzętu wcześniej nie mieli

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie wzbogacił się o nowoczesny mikroskop chirurgiczny, który pozwoli lekarzom na wykonywanie najbardziej precyzyjnych zabiegów ortopedycznych i rekonstrukcyjnych. Urządzenie kosztowało 2,5 mln zł, a jego zakup sfinansowano z budżetu województwa lubelskiego.
Narkotyki znalezione w plecaku 43-letniego mężczyzny

Pił piwo na ulicy, a w plecaku miał kilogram narkotyków. Grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci z Lublina zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który miał przy sobie ponad kilogram narkotyków. Wpadł przez… piwo, które pił na ulicy. Grozi mu do 10 lat więzienia.
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 