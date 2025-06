InPost ChKS Chełm przedłużył kontrakty z dwoma siatkarzami

Kanadyjczyk trafił do klubu z Chełma przed sezonem 2024/2025. Wcześniej grał w Halkbanku Ankara. Przyjście urodzonego w 1989 roku rozgrywającego było sporym zaskoczeniem dla sympatyków siatkówki w regionie. Przenosiny do Chełma siatkarz traktował jako szansę na dokonanie czegoś wyjątkowego.

– Pomóc ChKS w wygraniu ligi i wywalczeniu awansu do PlusLigi. Klub stworzył silną drużynę i wyglądało to obiecująco, więc zdecydowałem się podpisać kontrakt. W Polsce siatkówka jest bardzo popularnym sportem, posiada silną ligę oraz reprezentację, a wielu kibiców interesuje się tą dyscypliną. Fajnie jest więc być tego częścią – mówił dla klubowych mediów.

W zakończonych rozgrywkach PLS 1. Ligi Blankenau wystąpił w 35 meczach, w których zdobył 112 punktów. Był wyróżniającym się zawodnikiem w ekipie triumfatora ligi.

– Cieszę się, że wrócę do Chełma w przyszłym sezonie. W zeszłym roku odnieśliśmy wielki sukces i osiągnęliśmy nasz upragniony cel. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć chłopaków i poznać naszych nowych graczy. Ustalimy nowe cele i nowe wyzwania, nad którymi będziemy pracować. W Chełmie czułem się dobrze – zarówno jeśli chodzi o traktowanie przez klub, jak i kibiców, więc dziękuję za to. Jestem wdzięczny, że będę mógł grać dla Was ponownie w nadchodzących rozgrywkach – powiedział.

W zespole beniaminka PlusLigi nadal występować będzie przyjmujący Paweł Rusin. Zawodnik zasilił chełmski zespół przed dwoma laty z Czarnych Radom. Kibice w regionie doskonale pamiętają też jego występy w LUK Politechnice Lublin. Grał również w Lechii Tomaszów Mazowiecki i TSV Sanok.

– Cieszę się, że nadal mogę być częścią tego ambitnego projektu i wspólnie z kolegami walczyć o kolejne cele. Dziękuję kibicom za dotychczasowe wsparcie i do zobaczenia na hali – skomentował siatkarz.

Po zakończeniu sezonu kontrakty przedłużyli także kapitan, środkowy Mariusz Marcyniak, przyjmujący Łukasz Łapszyński, środkowy Łukasz Swodczyk. Siatkarze mają doświadczenie występów w PlusLidze, do której wrócą po kilku latach przerwy. Mariusz Marcyniak w latach 2012-2019 grał w PlusLidze w barwach AZS Częstochowa, PGE Skry Bełchatów, Cuprum Lubin i Aluron CMC Warty Zawiercie. W Zawierciu występował także Łukasz Swodczyk (lata 2017-2019). Jay Blankenau w sezonie 2021/2022 grał w PGE Projekcie Warszawa, a Paweł Rusin w Czarnych Radom (2021-2023). Z kolei Łukasz Łapszyński występował w PlusLidze w latach 2014-2018 i w sezonie 2020/2021 w Cuprum Lubin, AZS Politechnice Warszawskiej, Dafi Społem Kielce i w Stali Nysa.

Z chełmskim zespołem po zakończeniu sezonu rozstali się: Bartosz Fijałek, Kacper Gonciarz, Jakub Olszewski, Szymon Rakowski, Maciej Janikowski i Jakub Ziobrowski.