Krzysztof Andrzejewski (InPost ChKS Chełm): Jestem zadowolony z transferów

Andrzejewski w poprzednim sezonie poprowadził drużynę z Chełma do historycznego sukcesu. Jego podopieczni wywalczyli awans do krajowej elity. Po trzech latach pracy w REA BAS Białystok przed rokiem szkoleniowiec objął ówczesny ChKS Chełm.

– Celem był awans i osiągnęliśmy go. Teraz przed nami praca i gra w najwyższej klasie rozgrywkowej – zapowiada opiekun InPost ChKS Chełm.

Przygotowania do nowego sezonu beniaminek z Chełma rozpocznie 18 sierpnia. – Przed nami dziewięć tygodni pracy w hali, siłowni, terenie oraz gier kontrolnych. Chcemy dobrze przygotować się do występu w PlusLidze – zapowiada chełmski szkoleniowiec.

Trener Andrzejewski zaplanował 12 gier kontrolnych. W czwartym tygodniu pracy jego drużyna dwukrotnie zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Wyjedzie też do Rzeszowa na mecz z Asseco Resovią. W kolejnym przewidziany jest wyjazd do Elbląga i gry z Barkomem Każany Lwów oraz Indykpolem AZS Olsztyn. 23 września do Chełma na rewanż ma przyjechać Asseco Resovia.

W październiku chełmski szkoleniowiec zaplanował dwa sparingi z występującą w PLS 1. Lidze PZL Leonardo Avią Świdnik. Ostatnim sprawdzianem formy beniaminka będzie Memoriał Gajewskiego w Suwałkach.

W kadrze InPost ChKS Chełm jest siedmiu nowych zawodników. To rozgrywający Grzegorz Jacznik, atakujący Remigiusz Kapica, przyjmujący reprezentacji Iranu Amirhossein Esfandiar, środkowi Jakub Turski i Rune Fasteland oraz dwaj libero Jędrzej Gruszczyński i Daniel Olszewski.

– Każdy z tych graczy mocno powinien wkomponować się w naszą drużynę. Posiadają umiejętności, których potrzebowaliśmy. Wiadomo, że oczekiwania to jedno, a możliwości finansowe, to drugie. Jestem zadowolony z przebiegu okresu transferowego w naszym klubie. Będzie bardzo ciekawie spotkać wszystkich naszych zawodników. Nie mogę doczekać się wspólnych zajęć – mówi trener InPost ChKS.

Jak to z beniaminkami bywa, w pierwszym sezonie ekipa z Chełma będzie chciała przede wszystkim zapewnić sobie utrzymanie w PlusLidze. – Nie chcę składać żadnych deklaracji. Drużyna będzie walczyć o każdy punkt. Krok po kroku będziemy robić swoje. Chcemy grać dobrą siatkówkę – zapowiada Andrzejewski.