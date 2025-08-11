Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

PlusLiga

Dzisiaj
11:14
Strona główna » Sport » SIATKÓWKA » PlusLiga

Krzysztof Andrzejewski (InPost ChKS Chełm): Jestem zadowolony z transferów

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
(fot. InPost ChKS Chełm/facebook)

Szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski przyznaje, że jest zadowolony z ruchów transferowych beniaminka

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Andrzejewski w poprzednim sezonie poprowadził drużynę z Chełma do historycznego sukcesu. Jego podopieczni wywalczyli awans do krajowej elity. Po trzech latach pracy w REA BAS Białystok przed rokiem szkoleniowiec objął ówczesny ChKS Chełm.

– Celem był awans i osiągnęliśmy go. Teraz przed nami praca i gra w najwyższej klasie rozgrywkowej – zapowiada opiekun InPost ChKS Chełm.

Przygotowania do nowego sezonu beniaminek z Chełma rozpocznie 18 sierpnia. – Przed nami dziewięć tygodni pracy w hali, siłowni, terenie oraz gier kontrolnych. Chcemy dobrze przygotować się do występu w PlusLidze – zapowiada chełmski szkoleniowiec.

Trener Andrzejewski zaplanował 12 gier kontrolnych. W czwartym tygodniu pracy jego drużyna dwukrotnie zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Wyjedzie też do Rzeszowa na mecz z Asseco Resovią. W kolejnym przewidziany jest wyjazd do Elbląga i gry z Barkomem Każany Lwów oraz Indykpolem AZS Olsztyn. 23 września do Chełma na rewanż ma przyjechać Asseco Resovia.

W październiku chełmski szkoleniowiec zaplanował dwa sparingi z występującą w PLS 1. Lidze PZL Leonardo Avią Świdnik. Ostatnim sprawdzianem formy beniaminka będzie Memoriał Gajewskiego w Suwałkach.

W kadrze InPost ChKS Chełm jest siedmiu nowych zawodników. To rozgrywający Grzegorz Jacznik, atakujący Remigiusz Kapica, przyjmujący reprezentacji Iranu Amirhossein Esfandiar, środkowi Jakub Turski i Rune Fasteland oraz dwaj libero Jędrzej Gruszczyński i Daniel Olszewski.

– Każdy z tych graczy mocno powinien wkomponować się w naszą drużynę. Posiadają umiejętności, których potrzebowaliśmy. Wiadomo, że oczekiwania to jedno, a możliwości finansowe, to drugie. Jestem zadowolony z przebiegu okresu transferowego w naszym klubie. Będzie bardzo ciekawie spotkać wszystkich naszych zawodników. Nie mogę doczekać się wspólnych zajęć – mówi trener InPost ChKS.

Jak to z beniaminkami bywa, w pierwszym sezonie ekipa z Chełma będzie chciała przede wszystkim zapewnić sobie utrzymanie w PlusLidze. – Nie chcę składać żadnych deklaracji. Drużyna będzie walczyć o każdy punkt. Krok po kroku będziemy robić swoje. Chcemy grać dobrą siatkówkę – zapowiada Andrzejewski.

Już od wtorku od godz. 17:00 chełmianie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym

Chełm na trasie mistrzyń – kolarskie emocje i wielkie zmiany w ruchu ulicznym

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Motor po 15 dniach przerwy znowu powalczy o punkty

Motor dzisiaj gra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. "Nie możemy się już doczekać"

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
siatkówka plusliga InPost ChKS Chełm krzysztof andrzejewski

Pozostałe informacje

Za głośni i za szybcy. Nocne kontrole policji w Lublinie

Za głośni i za szybcy. Nocne kontrole policji w Lublinie

60 wykroczeń i 30 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – to efekty ostatnich działań przeciwko kierowcom zakłócającym porządek na drogach. Podczas nocnych patroli w centrum Lublina policjanci zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojaz-dów oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Działania były reakcją na zgłoszenia mieszkańców.
W lecie Motor pokonał w sparingu Lechię 5:3

Lechia Gdańsk - Motor Lublin (relacja na żywo)

Czas na zakończenie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk gra z Motorem Lublin, a my zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Początek zawodów o godz. 19.
Chcesz załatwić urzędową sprawę w piątek? Lepiej wybierz inny termin

Chcesz załatwić urzędową sprawę w piątek? Lepiej wybierz inny termin

Planujesz wizytę w Urzędzie Miasta Lublin 15 sierpnia? Tego dnia urząd będzie nieczynny.
Zespół Gromu Kąkolewnica ponownie objął trener Edmund Koperwas

Az-Bud Komarówka Podlaska rozgromił Unię Krzywda 8:0, reszta wyników pierwszej kolejki

Az-Bud Komarówka Podlaska już po 20 minutach prowadził z Unią Krzywda 3:0. Ostatecznie goście wracali do domu z bagażem aż ośmiu goli.
Jadł kebaba i teraz grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności

Jadł kebaba i teraz grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności

Duże znaczenie ma to, ze jadł go podczas jazdy samochodem, a oprócz kebaba, kierowca miał też ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Jerzy Dziewulski. Były policjant, antyterrorysta i polityk zmarł w wieku 81 lat

Jerzy Dziewulski. Były policjant, antyterrorysta i polityk zmarł w wieku 81 lat

W poniedziałek 11 sierpnia zmarł , Jerzy Dziewulski. To były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
Święto Wojska Polskiego w Lublinie: Uwaga, idzie brygada

Święto Wojska Polskiego w Lublinie: Uwaga, idzie brygada

15 sierpnia w Lublinie po godzinie 11 rozpocznie się uroczysty przemarsz kampanii wojskowych. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum miasta.
Mężczyzna poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy więzienia ukrywał się w jednym z mieszkań na ulicy Glinianej w Lublinie
Lublin

Policyjna akcja na ul. Glinianej. Ściągnęli negocjatora i strażaków

Nie chciał sam zgłosić się do więzienia, nie chciał oddać w ręce policji, gdy go znaleźli. Zanim doszło do zatrzymania 38-latka, w akcję włączył się policyjny negocjator, w gotowości byli też strażacy.
Kolejowe spółki utknęły w formalnościach. Przebudowa Małaszewicz łapie kolejny poślizg

Kolejowe spółki utknęły w formalnościach. Przebudowa Małaszewicz łapie kolejny poślizg

Procedura przekształceń własnościowych spółki Cargotor złapała kolejny poślizg. A od tego zależy finansowanie wielkiej przebudowy portu w Małaszewiczach.

Orlen Oil Motor Lublin w play-offach zmierzy się z GKM

Orlen Oil Motor Lublin wybrał sobie rywala w fazie play-off

Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek podczas programu stacji Canal+ „Kolegium Żużlowe” Orlen Oil Motor wybrał rywala, z którym zmierzy się w pierwszej rundzie fazy play-off. Lublinianie zdecydowali się na Bayersystem GKM Grudziądz, co nikogo nie powinno dziwić.
36-latkowi grozi od 5 lat więzienia do dożywocia

Jego cios okazał się śmiertelny. 36-latkowi grozi nawet dożywocie

Uderzył znajomego pięścią twarz z taką siłą, że 39-latek trafił do szpitala. Tam niestety zmarł. 36-latkowi z Hrubieszowa grozi nawet kara dożywotniego więzienia.
Reprezentacyjny rozgrywający Górnika Zabrze Szymon Działakiewicz dołączył do Azotów Puławy

Z Ligi Mistrzów do Azotów Puławy

Mocno przebudowana drużyna Azotów Puławy ma za sobą pierwsze gry kontrolne. Od poniedziałku z zespołem trenuje rozgrywający Górnika Zabrze
Pożar samochodu na ściernisku w Bodaczowie

Żniwa w pełni. Pożary wybuchają dzień w dzień

W ciągu pierwszych 10 dni sierpnia zamojscy strażacy aż 11 razy wyjeżdżali do pożarów związanych z pracami polowymi. To pokazuje, jak niebezpiecznie może być w trakcie żniw, gdy ludzie nie stosują podstawowych zasad.
Rafał Kulicki, w środku, w jasnej marynarce

„Nowa nadzieja” zbulwersowana jachtami z KPO

Rafał Kulicki, wiceprezes okręgu lubelskiego partii „Nowa Nadzieja” (część Konfederacji – przyp. red.) grzmiał przed siedzibą europosłanki Marty Wcisło w Lublinie. Chodziło o aferę KPO z programu HoReCa. Młody polityk miał na myśli zakup jachtów, ale nie wiedział, czy jego partyjni koledzy nie skorzystali z tych pieniędzy.
Krzysztof Andrzejewski (InPost ChKS Chełm): Jestem zadowolony z transferów

Krzysztof Andrzejewski (InPost ChKS Chełm): Jestem zadowolony z transferów

Szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski przyznaje, że jest zadowolony z ruchów transferowych beniaminka
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 