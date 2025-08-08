Nowe twarze w sztabie szkoleniowym Bogdanki LUK Lublin

Kołodziejczyk jest związany z lubelskim klubem od sezonu 2016/2017. Nadal będzie pełnił funkcję drugiego trenera. Pierwszym jest Francuz Stephane Antiga. Na stanowisku asystenta pozostał Arkadiusz Grzelak, a funkcję statystyka pełnił będzie Jakub Dzirba. Z kolei Justyna Pałka będzie fizjoterapeutą zespołu.

Nowymi twarzami w sztabie zostali: Gabriele Dedda oraz Olaf Gołąbek. Pierwszy jest Włochem, trenerem przygotowania motorycznego. Ostatnio był zatrudniony w drużynie Asseco Resovii Rzeszów. Pracował także w Turcji oraz w swoim kraju. Natomiast Gołąbek to fizjoterapeuta, współpracujący z reprezentacją Polski. Kibice kojarzą go z pracy w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, a także w Cuprum Stilonie Gorzów Wielkopolski.

Wśród nieobecnych znaleźli się Włoch Massimo Botti. Szkoleniowiec pracował w Lublinie przez dwa lata. Z Bogdanką LUK zdobył Puchar Challenge, a w maju wywalczył mistrzostwo Polski. 52-latek przeniósł się do Asseco Resovii. Nie ma również rozgrywającego Mikołaja Słotarskiego, przyjmującego Benniego Tuinstry i środkowego Jana Nowakowskiego. W ich miejsce pojawiali się odpowiednio: Rafał Prokopczuk, Hilir Henno i Daenan Gyimah.