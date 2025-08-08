Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 8 sierpnia 2025 r.
Nowe twarze w sztabie szkoleniowym Bogdanki LUK Lublin

Maciej Kołodziejczyk, Arkadiusz Grzelak, Jakub Dzirba i Justyna Pałka nadal będą w sztabie mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin.

Kołodziejczyk jest związany z lubelskim klubem od sezonu 2016/2017. Nadal będzie pełnił funkcję drugiego trenera. Pierwszym jest Francuz Stephane Antiga. Na stanowisku asystenta pozostał Arkadiusz Grzelak, a funkcję statystyka pełnił będzie Jakub Dzirba. Z kolei Justyna Pałka będzie fizjoterapeutą zespołu.

Nowymi twarzami w sztabie zostali: Gabriele Dedda oraz Olaf Gołąbek. Pierwszy jest Włochem, trenerem przygotowania motorycznego. Ostatnio był zatrudniony w drużynie Asseco Resovii Rzeszów. Pracował także w Turcji oraz w swoim kraju. Natomiast Gołąbek to fizjoterapeuta, współpracujący z reprezentacją Polski. Kibice kojarzą go z pracy w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, a także w Cuprum Stilonie Gorzów Wielkopolski.

Wśród nieobecnych znaleźli się Włoch Massimo Botti. Szkoleniowiec pracował w Lublinie przez dwa lata. Z Bogdanką LUK zdobył Puchar Challenge, a w maju wywalczył mistrzostwo Polski. 52-latek przeniósł się do Asseco Resovii. Nie ma również rozgrywającego Mikołaja Słotarskiego, przyjmującego Benniego Tuinstry i środkowego Jana Nowakowskiego. W ich miejsce pojawiali się odpowiednio: Rafał Prokopczuk, Hilir Henno i Daenan Gyimah.

Maciej Kołodziejczyk, Arkadiusz Grzelak, Jakub Dzirba i Justyna Pałka nadal będą w sztabie mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin.
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

