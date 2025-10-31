Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

W tym roku udostępniono oficjalną wersję aplikacji Cmentarz.app, która obejmuje już 84 cmentarze z terenu archidiecezji posiadające pełną ewidencję grobów oraz osób pochowanych. Nowa wersja serwisu dostępna jest pod adresem:

https://cmentarz.app/cemeteries

Cmentarz.app pomaga odnaleźć grób, a także ułatwia orientację w terenie. Wśród nowości znalazły się m.in.:

interaktywna mapa wszystkich cmentarzy,

możliwość bezpośredniego nawigowania do wybranego cmentarza lub konkretnego nagrobka,

oficjalna, stabilna wersja wyszukiwarki, przygotowana z myślą o użytkownikach mobilnych i komputerowych.

Dzięki tym rozwiązaniom odwiedzający mogą łatwo odnaleźć miejsce spoczynku swoich bliskich, nawet jeśli nie znają dokładnej lokalizacji grobu.

System został wyposażony także w rozbudowane funkcje administracyjne, które wspierają zarządców i administratorów cmentarzy. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować pogrzeb, zarządzać opłatami, czy katalogować dane osób pochowanych.

Przypomnijmy, że lublinianie mogą korzystać również z internetowej wyszukiwarki Grobonet. Narzędzie działa już od 14 lat i obejmuje bazę blisko 74 tysięcy pochowanych na dwóch miejskich cmentarzach: przy ul. Droga Męczenników Majdanka i przy ul. Białej.