Rolnik Roku

Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

Kamil Pomorski
Chmielaki Krasnostawskie od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski
Chmielaki Krasnostawskie od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski (fot. Chmielaki Krasnostawskie/fb)

Najstarszy festiwal piwny w Polsce za nami. Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2025 otrzymały Chmielaki Krasnostawskie. Gala odbyła się 28 października w Nałęczowie.

Spośród 44 zgłoszonych produktów turystycznych kapituła konkursowa wyróżniła Chmielaki Krasnostawskie, doceniając nie tylko ich historię, lecz przede wszystkim wpływ na rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Uroczystość odbyła się podczas XV Lubelskiej Gali Turystyki, a laury wręczali Marcin Szewczak, członek zarządu Województwa Lubelskiego, oraz Karol Łukasik, prezes LROT.

– Cieszymy się z tego wyróżnienia, bo to kolejne potwierdzenie, że nasz najstarszy piwny festiwal w kraju należy do czołówki produktów turystycznych Lubelszczyzny – podkreśla Daniel Miciuła, burmistrz Krasnegostawu. – W ubiegłym roku wygraliśmy ten plebiscyt i otrzymaliśmy nagrodę internautów. Wspólnie z LROT rozwijamy również markę turystyczną Kraszczady, której ogólnopolskie święto chmielarzy i piwowarów stanie się jednym z filarów – dodaje.

To nie pierwsze w ostatnim czasie wyróżnienie dla krasnostawskiego święta piwa. W sierpniu Chmielaki zdobyły tytuł „Optymistycznego Wydarzenia Roku” przyznany przez Fundację Jestem Optymistą. Coraz częściej mówi się, że to nie tylko impreza piwna, ale symbol lokalnej dumy i energii, która przyciąga turystów z całej Polski.

– Każda nagroda lub wyróżnienie dla Chmielaków Krasnostawskich potwierdza silną pozycję festiwalu na mapie turystycznej Polski i stanowi motywację do dalszego rozwijania tej cennej dla miasta i regionu marki – zaznacza Magdalena Górecka, kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w krasnostawskim Ratuszu.

Chmielaki Krasnostawskie to nie tylko złoty napój i piwne konkursy. To także koncerty, spotkania z piwowarami, tradycje chmielarskie i autentyczna atmosfera wspólnego świętowania. Od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski.

Przypominamy, że pierwszą nagrodę konkursu otrzymało Arche Nałęczów – Dawne Sanatorium Milicyjne w Nałęczowie.

(fot. Chmielaki Krasnostawskie/fb)
Tak mniej więcej ma wyglądać COM w Krasnymstawie

W końcu ruszą z budową. To ważna inwestycja dla osób chorych i niepełnosprawnych

Od remontu dróg, przez rodzinny minigolf, aż po lokalne festiwale i wydarzenia plenerowe – miasto przedstawiło listę tegorocznych propozycji budżetu obywatelskiego w Krasnymstawie

Dziewięć pomysłów na lepszy Krasnystaw. Mieszkańcy znów mają głos

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz wizytami na grobach, archidiecezja lubelska przypomina o możliwości korzystania z usługi przeglądania cmentarzy on-line. Od kilku lat wierni mogą w prosty sposób odnaleźć miejsce pochówku swoich bliskich, korzystając z cyfrowej wyszukiwarki grobów.
Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

Na otwarcie 15. kolejki Górnik Łęczna już dzisiaj o godz. 18 zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Jeśli podopieczni Daniela Ruska nie chcą spędzić przerwy zimowej w strefie spadkowej, to w tym spotkaniu bezwzględnie muszą celować w zdobycie trzech punktów.
Chmielaki Krasnostawskie od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski
Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

Najstarszy festiwal piwny w Polsce za nami. Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2025 otrzymały Chmielaki Krasnostawskie. Gala odbyła się 28 października w Nałęczowie.

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

I chociaż końcowy wynik może na to nie wskazywać, to PGE MKS El-Volt nie dał najmniejszych szans popularnym „Kobierkom”. Przewaga gospodyń była w tym meczu gigantyczna i to jest olbrzymim zaskoczeniem. Wystarczy powiedzieć, że już w pierwszej połowie różnica pomiędzy obiema ekipami była dwucyfrowych rozmiarów.
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup aż 86:62

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Już ponad 37 tysięcy przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało w tym roku z tzw. wakacji składkowych. To ulga pozwalająca raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mają czas tylko do końca listopada.
Jeden z opryszków w rękach policji
Biała Podlaska

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Dwóch opryszków napadło mężczyznę. Najpierw dotkliwie go pobili, potem okradli, a na koniec uciekli. Bialscy policjanci szybko namierzyli napastników, którzy dziś stanęli przed obliczem prokuratora.
Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Wybór altany do ogrodu nie sprowadza się jedynie do decyzji estetycznych. Kluczowe jest dopasowanie konstrukcji do realnych warunków działki – jej powierzchni, ukształtowania terenu, nasłonecznienia czy kierunku wiatru. Od tego zależy nie tylko komfort użytkowania, ale również trwałość i bezpieczeństwo altany. Warto więc poświęcić chwilę na analizę przestrzeni, zanim dokonasz zakupu.
Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Piękno nie ma wieku. Udowadnia to mieszkanka Włodawy, która dostała się do finałowego etapu konkursu Polska Miss w kategorii 30+.
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Podczas wczorajszego otwartego spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny posłanka Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska podsumowała dwa lata pracy rządu, wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i najważniejsze wyzwania. Wśród tematów pojawiły się kwestie gospodarki, walki z inflacją, afer w spółkach skarbu państwa oraz potrzeby naprawy instytucji publicznych.
Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji
galeria

Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji

Policja Lubelska ma nowych funkcjonariuszy. W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło dziś siedmiu stróżów prawa (sześciu mężczyzn i jedna kobieta), dla których jest to początek trudnej służby.
Po wygranej w Białymstoku lublinianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli ekstraligi

Edach Budowlani Lublin kontra Awenta Pogoń Siedlca. Przyjeżdża rywal z najwyższej półki

W siódmej kolejce Edach Budowlani Lublin zmierzą się z mistrzem kraju Awenta Pogonią Siedlce. Pierwszy gwizdek w niedzielę o godzinie 14.
Zdjęcie ilustracyjne

Śmiertelnie dźgnął brata. 13-latek trafi do schroniska

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

07:45 Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

07:09

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

07:01

Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

23:35

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

21:44

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

20:44

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

19:44

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

