Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

Spośród 44 zgłoszonych produktów turystycznych kapituła konkursowa wyróżniła Chmielaki Krasnostawskie, doceniając nie tylko ich historię, lecz przede wszystkim wpływ na rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Uroczystość odbyła się podczas XV Lubelskiej Gali Turystyki, a laury wręczali Marcin Szewczak, członek zarządu Województwa Lubelskiego, oraz Karol Łukasik, prezes LROT.

– Cieszymy się z tego wyróżnienia, bo to kolejne potwierdzenie, że nasz najstarszy piwny festiwal w kraju należy do czołówki produktów turystycznych Lubelszczyzny – podkreśla Daniel Miciuła, burmistrz Krasnegostawu. – W ubiegłym roku wygraliśmy ten plebiscyt i otrzymaliśmy nagrodę internautów. Wspólnie z LROT rozwijamy również markę turystyczną Kraszczady, której ogólnopolskie święto chmielarzy i piwowarów stanie się jednym z filarów – dodaje.

To nie pierwsze w ostatnim czasie wyróżnienie dla krasnostawskiego święta piwa. W sierpniu Chmielaki zdobyły tytuł „Optymistycznego Wydarzenia Roku” przyznany przez Fundację Jestem Optymistą. Coraz częściej mówi się, że to nie tylko impreza piwna, ale symbol lokalnej dumy i energii, która przyciąga turystów z całej Polski.

– Każda nagroda lub wyróżnienie dla Chmielaków Krasnostawskich potwierdza silną pozycję festiwalu na mapie turystycznej Polski i stanowi motywację do dalszego rozwijania tej cennej dla miasta i regionu marki – zaznacza Magdalena Górecka, kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w krasnostawskim Ratuszu.

Chmielaki Krasnostawskie to nie tylko złoty napój i piwne konkursy. To także koncerty, spotkania z piwowarami, tradycje chmielarskie i autentyczna atmosfera wspólnego świętowania. Od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski.

Przypominamy, że pierwszą nagrodę konkursu otrzymało Arche Nałęczów – Dawne Sanatorium Milicyjne w Nałęczowie.