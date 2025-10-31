Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 31 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
8:29
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

W niedzielę Motor zagra z Lechem, czyli powtórka sprzed roku mile widziana

Autor: Zdjęcie autora Łukasz Gładysiewicz
Udostępnij 0 A A
Michał Król w meczu z Widzewem zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie
Michał Król w meczu z Widzewem zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie (fot. DW)

Po efektownym zwycięstwie nad Widzewem piłkarze Motoru staną przed znacznie większym wyzwaniem. W niedzielę czeka ich wyjazdowe spotkanie z Lechem Poznań. Mecz rozpocznie się o godz. 14.45. Transmisja tradycyjnie w Canal+Sport 3, a na naszym portalu tekstowa relacja na żywo.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Jeżeli w piłce istnieje coś takiego, jak dobry moment, żeby zagrać z danym rywalem, to wydaje się, że Motor właśnie trafił na taki moment.

Nie owijając w bawełnę, trzeba przyznać, że tydzień temu „Kolejorz” skompromitował się w meczu z mistrzem Gibraltaru Lincoln Red Imps, z którym przegrał w ramach Ligi Konferencji 1:2. Na krajowym podwórku ekipa z Poznania zanotowała ostatnio bezbramkowy remis z Legią Warszawa. W efekcie zajmuje szóste miejsce w tabeli, ale delikatnie mówiąc nie zachwyca od dłuższego czasu. Z czterech poprzednich spotkań wygrała tylko jedno. Trzy pozostałe zremisowała.

Co więcej, piłkarze Nielsa Frederiksena fatalnie spisują się przed własną publicznością. W siedmiu takich występach wywalczyli tylko dziewięć punktów. Rywale na stadionie przy ul. Bułgarskiej wbili im już... 13 goli. To niemal najgorszy wynik w PKO BP Ekstraklasie. Bramkę więcej stracił jedynie beniaminek z Niecieczy. Lech dwa razy zagrał na zero z tyłu w lidze, ale ani razu w roli gospodarza. To wszystko powoduje, że w Poznaniu coraz głośniej zaczyna się mówić o roszadzie na ławce trenerskiej.

W czwartek też szału nie było. W 1/16 finału STS Pucharu Polski drużyna z Poznania szybko zdobyła dwie bramki w meczu z Gryfem Słupsk, ale wygrała z czwartoligowcem tylko 2:1 i to w kontrowersyjnych okolicznościach, bo gol na 2:2 gospodarzy nie został uznany. Trener Frederiksen oszczędził kilku piłkarzy. W meczu nie wzięli udziału: Antonio Milić czy Luis Palma. Po 45 minut zagrali z kolei: Mikael Ishak oraz Filip Jagiełło.

Z drugiej strony, akurat w niedzielę Antoni Kozubal i jego koledzy będą jeszcze bardziej zmotywowani. W końcu rok temu Motor niespodziewanie przywiózł z Bułgarskiej trzy punkty po dublecie Samuela Mraza i wygranej 2:1. Przełamanie z Widzewem powinno dodać za to pewności siebie żółto-biało-niebieskim.

– Mamy za sobą trudny mecz, ale wiedzieliśmy, że taki będzie, bo Widzew ma dużo jakości. Po spotkaniu z GKS Katowice czuliśmy większą presję i wiedzieliśmy, że musimy wygrać. Tym bardziej, że od dawna nie zdobyliśmy trzech punktów. Pokazaliśmy jednak, że w tych najtrudniejszych momentach jesteśmy drużyną i że potrafimy wygrywać. Musimy jednak wierzyć w siebie i pójść za ciosem – mówi Ivan Brkić, bramkarz ekipy z Lublina.

– Nie jest łatwo, kiedy nie wygrywasz od sześciu meczów. Tym bardziej, że z GKS Katowice straciliśmy pięć goli. Teraz cieszą nie tylko punkty, ale i zero z tyłu. Skupiamy się już jednak na kolejnym przeciwniku. Wszyscy dalej ciężko pracujemy i wierzymy, że na kolejne zwycięstwa nie będziemy musieli czekać tak długo – dodaje golkiper z Chorwacji.

A jak ocenia najbliższego rywala?

– Wiadomo, że Lech będzie trudnym przeciwnikiem. Pokazaliśmy już jednak przed rokiem, że potrafimy z nimi wygrywać. Wiemy, że mają dobrą drużynę, ale my również. Oba zespoły mają swoje cele, zobaczymy, której uda się je zrealizować w niedzielę – wyjaśnia bramkarz Motoru.

Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Lech Poznań Motor Lublin pko bp ekstraklasa

Pozostałe informacje

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
PROGNOZA POGODY
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Jaka pogoda czeka nas w świąteczny weekend? Szczegóły zna nasza pogodynka.

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
ZDJĘCIA
galeria

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

W ostatnich dniach października na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie widać wzmożony ruch. Mieszkańcy, korzystając z pogody, ruszyli sprzątać opadłe liście, umyć nagrobki i przygotowywać groby bliskich na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych.﻿

Pierwsze spotkanie chełmskiego beniaminka w PlusLidze obejrzał komplet publiczności. W niedzielnym starciu z mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin chełmski obiekt ponownie zapełni się po brzegi

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Wyjątkowe derby już w niedzielę

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla kibiców siatkówki w naszym regionie. W niedzielę drużyny z województwa lubelskiego zmierzą się w meczu derbowym. InPost ChKS Chełm podejmie mistrza Polski – Bogdankę LUK Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30.
Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

Trening z materiałami wybuchowymi – kontrterroryści doskonalą swoje umiejętności

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu w Książu Wielkopolskim. Doskonalili swoje umiejętności z rozpoznania, identyfikacji i neutralizacji nowoczesnych materiałów oraz urządzeń wybuchowych.
Według prezydenta Chełma, realna jest utrata terenu a miasto może otrzymać tylko procent wartości, który wniosło

Fabryka marzeń do likwidacji? Chełm może stracić teren po dawnym PKS

Miała być symbolem nowoczesnego Chełma i początkiem odrodzenia centrum miasta. Dziś o „Fabryce Chełm” mówi się już tylko w kontekście likwidacji spółki i możliwej utraty miejskiego gruntu. W poniedziałek radni zdecydują, czy projekt wart 45 milionów złotych zostanie ostatecznie zamknięty.

Michał Król w meczu z Widzewem zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie

W niedzielę Motor zagra z Lechem, czyli powtórka sprzed roku mile widziana

Po efektownym zwycięstwie nad Widzewem piłkarze Motoru staną przed znacznie większym wyzwaniem. W niedzielę czeka ich wyjazdowe spotkanie z Lechem Poznań. Mecz rozpocznie się o godz. 14.45. Transmisja tradycyjnie w Canal+Sport 3, a na naszym portalu tekstowa relacja na żywo.
Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz wizytami na grobach, archidiecezja lubelska przypomina o możliwości korzystania z usługi przeglądania cmentarzy on-line. Od kilku lat wierni mogą w prosty sposób odnaleźć miejsce pochówku swoich bliskich, korzystając z cyfrowej wyszukiwarki grobów.
Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

Na otwarcie 15. kolejki Górnik Łęczna już dzisiaj o godz. 18 zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Jeśli podopieczni Daniela Ruska nie chcą spędzić przerwy zimowej w strefie spadkowej, to w tym spotkaniu bezwzględnie muszą celować w zdobycie trzech punktów.
Chmielaki Krasnostawskie od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski
Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

Najstarszy festiwal piwny w Polsce za nami. Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2025 otrzymały Chmielaki Krasnostawskie. Gala odbyła się 28 października w Nałęczowie.

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

I chociaż końcowy wynik może na to nie wskazywać, to PGE MKS El-Volt nie dał najmniejszych szans popularnym „Kobierkom”. Przewaga gospodyń była w tym meczu gigantyczna i to jest olbrzymim zaskoczeniem. Wystarczy powiedzieć, że już w pierwszej połowie różnica pomiędzy obiema ekipami była dwucyfrowych rozmiarów.
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup aż 86:62

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Już ponad 37 tysięcy przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało w tym roku z tzw. wakacji składkowych. To ulga pozwalająca raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mają czas tylko do końca listopada.
Jeden z opryszków w rękach policji
Biała Podlaska

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Dwóch opryszków napadło mężczyznę. Najpierw dotkliwie go pobili, potem okradli, a na koniec uciekli. Bialscy policjanci szybko namierzyli napastników, którzy dziś stanęli przed obliczem prokuratora.
PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock 1-1

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Wisła Płock 12 22 16-9
4. Cracovia 12 21 21-14
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Radomiak 13 16 23-23
12. Widzew 13 16 20-20
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 