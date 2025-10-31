Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 31 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
7:09
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

Autor: Zdjęcie autora Bartosz Surman
Udostępnij 0 A A

Na otwarcie 15. kolejki Górnik Łęczna już dzisiaj o godz. 18 zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Jeśli podopieczni Daniela Ruska nie chcą spędzić przerwy zimowej w strefie spadkowej, to w tym spotkaniu bezwzględnie muszą celować w zdobycie trzech punktów.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa
Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Po tym, jak 5 października trener Rusek poprowadził zielono-czarnych do premierowego zwycięstwa nad Miedzią Legnica, nadzieje na utrzymanie odżyły. Niestety, szybko zostały ostudzone, bo najpierw łęcznianie zaledwie zremisowali u siebie z innym zespołem broniącym się przed spadkiem, czyli Zniczem Pruszków, a w poprzedniej kolejce nie mieli nic do powiedzenia w wyjazdowym starciu ze Śląskiem Wrocław. Branislav Pindroch i spółka przegrali 1:3, po honorowym golu zdobytym przez Adama Deję bezpośrednio z rzutu wolnego.

Po 14. kolejkach zielono-czarni nadal są pod kreską i jeśli chcą wydostać się ze strefy spadkowej, to muszą zacząć punktować od najbliższej kolejki. Okazja do tego wydaje się dobra, bo do Łęcznej przyjedzie Polonia Warszawa. „Czarne Koszule” w poprzedniej kolejce pokonały u siebie Polonię Bytom 2:1 odnosząc czwarte zwycięstwo w tym sezonie.

To wyraźnie pokazuje, że zespół dowodzony przez trenera Mariusza Pawlaka nie notuje jesienią wybitnych wyników. Drużyna ze stolicy w obecnej kampanii w gościach wygrał tylko dwa razy, a ostatni raz miało to miejsce w Pruszkowie przeciwko Zniczowi dość dawno temu, bo 10 sierpnia. Na domiar złego dla fanów Polonii w najbliższym meczu ze względu na kartki zabraknie dwóch kluczowych piłkarzy – pomocnika Bartłomiej Poczobuta i obrońcy Erjona Hoxhallariego.

Brak tych dwóch graczy sprawia, że o zwycięstwo w piątek powinno być nieco łatwiej. Gdzie jeszcze w takim razie kibice Górnika mogą szukać pozytywów? Na pewno dobrymi informacjami są powroty Egzona Kryeziu i Fryderyka Janaszka, którzy w po odbudowaniu formy powinni stanowić o sile zespołu.

– Cieszę się, że wróciłem na boisko, ponieważ nie grałem cztery-pięć tygodni. Cieszę się również z powrotu Janaszka. Mam nadzieję, że nadejdzie czas, gdy wszyscy będziemy gotowi i pokażemy maksimum możliwości. Na pewno brakuje nam Bartosza Śpiączki, bo jest napastnikiem, który gwarantuje bramki. Walczymy o to, żeby było lepiej – powiedział po ostatnim spotkaniu ze Śląskiem popularny „Egi”.

Dobrą wiadomością jest też fakt, że w meczu z Polonią trener Rusek będzie mógł skorzystać z Branislava Spacila, którego we Wrocławiu zabrakło ze względu na kartki. Czas płynie też na korzyść Łukasza Budziłka i Pawła Jaroszyńskiego. Pierwszy z wymienionych wystąpił w poprzedni weekend w drugim zespole na poziomie klasy okręgowej i zapewne w niedalekiej przyszłości zacznie poważnie naciskać na Branislava Pindrocha co Słowakowi powinno wyjść tylko i wyłącznie na dobre. Z kolei Jaroszyński być może zagra w pierwszym zespole łęcznian właśnie w piątek, bo ze względu na nadmiar żółtych kartek pauzować będzie George Abbott.

Początek piątkowego meczu w Łęcznej o godzinie 18. Spotkanie będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna betclic I liga

Pozostałe informacje

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

Nowoczesna wyszukiwarka grobów w archidiecezji lubelskiej – już 84 cmentarze w systemie

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz wizytami na grobach, archidiecezja lubelska przypomina o możliwości korzystania z usługi przeglądania cmentarzy on-line. Od kilku lat wierni mogą w prosty sposób odnaleźć miejsce pochówku swoich bliskich, korzystając z cyfrowej wyszukiwarki grobów.
Po porażce we Wrocławiu piłkarze Górnika zagrają u siebie z Polonią Warszawa

Górnik Łęczna kontra Polonia Warszawa. Wykorzystać osłabienia rywali

Na otwarcie 15. kolejki Górnik Łęczna już dzisiaj o godz. 18 zmierzy się u siebie z Polonią Warszawa. Jeśli podopieczni Daniela Ruska nie chcą spędzić przerwy zimowej w strefie spadkowej, to w tym spotkaniu bezwzględnie muszą celować w zdobycie trzech punktów.
Chmielaki Krasnostawskie od lat są wizytówką Krasnegostawu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych festiwali wschodniej Polski
Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie znów wśród najlepszych

Najstarszy festiwal piwny w Polsce za nami. Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2025 otrzymały Chmielaki Krasnostawskie. Gala odbyła się 28 października w Nałęczowie.

Paulina Wdowiak rozegrała znakomite zawody

PGE MKS El-Volt Lublin rozbił KPR Gminy Kobierzyce

I chociaż końcowy wynik może na to nie wskazywać, to PGE MKS El-Volt nie dał najmniejszych szans popularnym „Kobierkom”. Przewaga gospodyń była w tym meczu gigantyczna i to jest olbrzymim zaskoczeniem. Wystarczy powiedzieć, że już w pierwszej połowie różnica pomiędzy obiema ekipami była dwucyfrowych rozmiarów.
Robbi Ryan rozegrała w czwartek kapitalne zawody

Świetny występ AZS UMCS Lublin, rywal z Belgii rozgromiony

AZS UMCS Lublin rozegrał najlepszy mecz w tym sezonie i pewnie rozbił Basket Namur Capitale w rozgrywkach FIBA EuroCup aż 86:62

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej
19 listopada 2025, 11:00

Legenda polskiego himalaizmu przyjedzie do Białej Podlaskiej

Legenda polskiego himalaizmu, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników, w tym pionier zimowego Mount Everestu. Krzysztof Wielicki wystąpi na Akademii Bialskiej z wykładem motywacyjnym.
W konferencji dotyczącej podpisania umów uczestniczyli: Jarosław Kwasek – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Krzysztof Kozieł – zastępca dyrektora ds. administracyjnych ZDW, oraz przedstawiciele wykonawców: Andrzej Rząsowski, prezes FEDRO, i Marian Nadgórny, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych

Małymi krokami walczą z dziurami. Teraz czas na drogi nr 815 i 835

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano dziś kolejne umowy na realizację zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich nr 815 i 835. Łączna wartość prac obejmujących blisko 4 km tych tras wynosi nieco ponad 2 mln zł.
Zdjęcie ilustracyjne

ZUS przypomina: ostatni moment na wakacje składkowe

Już ponad 37 tysięcy przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało w tym roku z tzw. wakacji składkowych. To ulga pozwalająca raz w roku nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ci, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, mają czas tylko do końca listopada.
Jeden z opryszków w rękach policji
Biała Podlaska

Pobili, okradli i wpadli. Teraz czeka ich długa odsiadka

Dwóch opryszków napadło mężczyznę. Najpierw dotkliwie go pobili, potem okradli, a na koniec uciekli. Bialscy policjanci szybko namierzyli napastników, którzy dziś stanęli przed obliczem prokuratora.
Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Drewniane altanki ogrodowe – jak wybrać model idealnie dopasowany do działki?

Wybór altany do ogrodu nie sprowadza się jedynie do decyzji estetycznych. Kluczowe jest dopasowanie konstrukcji do realnych warunków działki – jej powierzchni, ukształtowania terenu, nasłonecznienia czy kierunku wiatru. Od tego zależy nie tylko komfort użytkowania, ale również trwałość i bezpieczeństwo altany. Warto więc poświęcić chwilę na analizę przestrzeni, zanim dokonasz zakupu.
Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Włodawianka w finale konkursu Polska Miss

Piękno nie ma wieku. Udowadnia to mieszkanka Włodawy, która dostała się do finałowego etapu konkursu Polska Miss w kategorii 30+.
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Podczas wczorajszego otwartego spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny posłanka Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska podsumowała dwa lata pracy rządu, wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i najważniejsze wyzwania. Wśród tematów pojawiły się kwestie gospodarki, walki z inflacją, afer w spółkach skarbu państwa oraz potrzeby naprawy instytucji publicznych.
Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji
galeria

Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi policji

Policja Lubelska ma nowych funkcjonariuszy. W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło dziś siedmiu stróżów prawa (sześciu mężczyzn i jedna kobieta), dla których jest to początek trudnej służby.
Po wygranej w Białymstoku lublinianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli ekstraligi

Edach Budowlani Lublin kontra Awenta Pogoń Siedlca. Przyjeżdża rywal z najwyższej półki

W siódmej kolejce Edach Budowlani Lublin zmierzą się z mistrzem kraju Awenta Pogonią Siedlce. Pierwszy gwizdek w niedzielę o godzinie 14.
Zdjęcie ilustracyjne

Śmiertelnie dźgnął brata. 13-latek trafi do schroniska

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.
BETCLIC I LIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

GKS Tychy - Chrobry Głogów 0-1
Odra Opole - Ruch Chorzów 1-1
Pogoń Siedlce - ŁKS Łódź 3-1
Polonia Warszawa - Polonia Bytom 2-1
Stal Mielec - Miedź Legnica 1-2
Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 3-1
Wisła Kraków - Stal Rzeszów 2-1
Znicz Pruszków - Puszcza Niepołomice 0-3
Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-3

Tabela:

1. Wisła 14 35 42-12
2. Śląsk 14 27 25-20
3. Pogoń G.M 14 25 30-21
4. Chrobry 14 25 21-13
5. Wieczysta 14 23 30-20
6. Polonia B. 14 21 20-16
7. Stal Rz. 14 20 23-25
8. Pogoń S. 14 19 20-16
9. Odra 14 19 14-15
10. ŁKS 14 18 22-22
11. Ruch 14 18 20-22
12. Miedź 14 18 20-28
13. Polonia W. 14 17 21-24
14. Puszcza 14 14 14-17
15. Tychy 14 12 20-30
16. Stal M. 14 11 18-30
17. Górnik 14 10 17-28
18. Znicz 14 10 16-34

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 