Unia Bełżyce w obecnej chwili nie wycofuje się z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej

– Nie dopuszczamy do siebie myśli, żeby klub nie przystąpił do rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej. Dzieje się u nas dużo i na pewno z obecnym stanem finansów będzie nam ciężko grać w tej lidze. Obecnie do w miarę spokojnego funkcjonowania brakuje nam około 50 tys. zł – przedstawia sytuację Dominik Pietras, prezes klubu.

W grę wciąż wchodzi mnóstwo scenariuszy. Oczywiście, tym najczarniejszym byłoby wycofanie się z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej. Jest jednak kilka innych rozwiązań. – Jednym z nich jest przełożenie meczu pierwszej kolejki z LKS Kamionka. Nie jest jednak wykluczone, że seniorska piłka nożna zniknie na rok z mapy województwa lubelskiego. To może być dobry czas na przemyślenie sytuacji i rozpoczęcia budowy futbolu w Bełżycach od początku. Myślę, że więcej informacji będę mógł podać w przyszłym tygodniu – dodaje Dominik Pietras.