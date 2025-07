Uniwersjada: koszykarki reprezentacji Polski w półfinale

Trenerem reprezentacji Polski jest Karol Kowalewski. Aktualny trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin do swojej dyspozycji ma cztery zawodniczki związane w ostatnim czasie z lubelskim klubem. Są to reprezentujące go w ostatnim sezonie Magdalena Szymkiewicz i Zuzanna Kulińska oraz świeżo zakontraktowane Klaudia Wnorowska i Aleksandra Wojtala.

Polki przez fazę grupową przebrnęły bez porażki i do ćwierćfinału awansowały z pierwszego miejsca. W nim zmierzyły się z Czeszkami. Mecz z reprezentacją południowych sąsiadów był praktycznie cały czas pod kontrola Biało-Czerwonych, które wygrały pierwszą kwartę 24:11.

Później rywalki próbowały gonić nasze koszykarki, ale przewaga cały czas oscylowała w okolicach 10 pkt. Ostatecznie, dzięki ostatniej odsłonie, Czeszkom udało się nieco podreperować wynik. To nie zmieniło jednak faktu, że Biało-Czerwone wygrały 71:63 i awansowały do półfinału.

Bohaterką meczu była Zuzanna Kulińska, która zdobyła 12 pkt. Wnorowska dołożyła 8 „oczek”, Wojtala 7 pkt, a Szymkiewicz pkt.

W półfinale Polki zmierzą się z Chinkami. Początek tego meczu jest zaplanowany na środę na godz. 17.30.