Bartosz Zmarzlik i Orlen wsparli rozwój młodego sportowca wręczając mu nowy motocykl

Przypomnijmy, że w licu tego roku skradziono busa, w którym znajdował się motocykl i kombinezon młodego sportowca. Zniknął także kask z autografem Bartosza Zmarzlika, którego chłopak jest wielkim fanem. Policja odnalazła samochód, ale bez sprzętu. Dzięki wsparciu giganta paliwowego i sześciokrotnego mistrza świata młody żużlowiec nadal będzie mógł rozwijać swoją pasję. Firma Orlen zafundowała chłopcu nowy motocykl, który został złożony przed przedstawicieli teamu Zmarzlika.

W poniedziałek wieczorem 11-latek odebrał sprzed i spotkał się ze swoim idolem. – Przebieram nogami, żeby odpalić ten motor. Nie spodziewałem się tego, że Bartosz Zmarzlik i Grupa Orlen podarują mi motocykl – przyznał Kuba. – Mieliśmy już okazję się poznać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się na torze. Usłyszeliśmy o tej sytuacji. Zareagował mój partner i sponsor – Orlen. Powiedziałam, że to świetna inicjatywa i warto pomóc – wyjaśnił Zmarzlik.