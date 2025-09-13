Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Bartosz Zmarzlik wieczorem powalczy o kolejny tytuł mistrza świata. Transmisja w TV i internecie

Autor: bs
Czy Bartosz Zmarzlik po zawodach w Vojens zdobędzie szósty tytuł mistrza świata?
Czy Bartosz Zmarzlik po zawodach w Vojens zdobędzie szósty tytuł mistrza świata? (fot. Orlen oil motor Lublin)

Czas na decydujące rozstrzygnięcia! W sobotni wieczór na torze w Vojens odbędzie się ostatnia runda Speedway Grand Prix 2025. Pierwszy w klasyfikacji jest Bartosz Zmarzlik, który będzie musiał w Danii odpierać ataki Brady’ego Kurtza. Zawody rozpoczną się o godzinie 19 i pokaże je TVP Sport. Transmisja będzie dostępna także w internecie pod adresem sport.tvp.pl

Lider Orlen Oil Motoru Lublin jest „królem” zmagań o indywidualne mistrzostwo świata w ostatnich latach. Zmarzlik ma na koncie pięć złotych medali w tej klasyfikacji. Pierwszy z nich zdobył w 2020 roku, a w kolejnym cyklu obronił pierwsze miejsce. Nieco gorzej poszło mu w 2021 roku kiedy zdobył „tylko” srebro. Górą był wówczas Artem Łaguta.

W 2022 roku Zmarzlik wrócił na tron i znów okazał się najlepszy, zostawiając za sobą Leona Madsena i Macieja Janowskiego. Przed dwoma laty najlepszy żużlowiec świata kolejny raz pokazał klasę i obronił trofeum wyprzedzając swojego klubowego kolegę Fredrika Lindgrana oraz Martina Vaculika. Natomiast w sezonie 2024 Zmarzlikowi złota nie potrafili odebrać Robert Lambert i wspomniany już Lindgren.

W tym sezonie walka o złoty medal jest niezwykle zacięta. Zmarzlik przed decydującymi zawodami jest pierwszy, ale ma nieznaczną przewagę nad Bradym Kurtzem. Australijczyk „podjął rękawicę” i w tym sezonie pokonał polskiego mistrza w Grand Prix Polski we Wrocławiu (30 sierpnia 2025), a także w GP w Gorzowie Wielkopolskim (21 czerwca 2025) i GP Szwecji w Malilli (5 lipca 2025). W efekcie przed ostatnią rundą zmagań Zmarzlik ma tylko trzy punkty przewagi nad swoim największym rywalem.

Zmarzlik w Vojens będzie faworytem do złota. Jest zdecydowanie bardziej doświadczony Kurtza, a przed rokiem na duńskim torze zajął drugie miejsce i zapewnił sobie wygraną w całym cyklu. W tym sezonie cel ma taki sam gdyż kibice już od dawna wiedzą, że 30-latek chce z każdym kolejnym sezonem jeździć coraz lepiej i śrubować swoje rekordy – czy to drużynowe czy indywidualne.

Początek sobotnich zawodów zaplanowano na godzinę 19. Bezpośrednią transmisję z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport. Zmagania będzie można obejrzeć także w internecie pod adresem sport.tvp.pl

Lista startowa Grand Prix Danii w Vojens

  1. Bartosz Zmarzlik (Polska) * 505. Robert Lambert (Wielka Brytania) * 66. Fredrik Lindgren (Szwecja) * 99. Dan Bewley (Wielka Brytania) * 54. Martin Vaculik (Słowacja) * 25. Jack Holder (Australia) * 155. Mikkel Michelsen (Dania) * 415. Dominik Kubera (Polska) * 29. Andzejs Lebedevs (Łotwa) * 46. Max Fricke (Australia) * 744. Kai Huckenbeck (Niemcy) * 201. Jan Kvech (Czechy) * 69. Jason Doyle (Australia) * 105. Anders Thomsen (Dania) * 101. Brady Kurtz (Australia) * Michael Jepsen Jensen (Dania) – dzika karta.
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

