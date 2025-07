Drugie miejsce Bartosza Zmarzlika podczas GP w szwedzkiej Malilli

Zmarzlik celował w zwycięstwo, tym bardziej, że w przeszłości wygrywał na tym torze aż czterokrotnie. Jednak sobotnie zawody zaczęły się dla lidera Orlen Oil Motoru dość spokojnie, bo po dwóch występach miał on na koncie cztery punkty. W kolejnych dwóch gonitwach ze swoim udziałem 30-latek dopisał kolejne cztery „oczka”. Szczególnie ciekawa była rywalizacja w 16. biegu kiedy Zmaezlik w walce o drugie miejsce pokonał swojego klubowego kolegę Jacka Holdera. Wreszcie, za piątym podejściem w 18. biegu Polak sięgnął po trzy punkty, ale aby znaleźć się w decydującym wyścigu musiał przebrnąć przez półfinał.

Lider Orlen Oil Motoru w półfinale jako drugi po Andrzeju Lebiediewie wybierał pole startowe. Decyzja o żółtym kasku okazała się trafna. Dzięki dobremu wyjściu spod taśmy i jeździe po zewnętrznej z dużym spokojem zapewnił sobie przepustkę do finałowego wyścigu.

W finale kibice byli świadkami dwóch startów. Za pierwszym razem najlepiej spod taśmy ruszyli Brady Kurtz i Zmarzlik, ale na skutek upadku Jasona Doyla bieg został przerwany. W trzyosobowej powtórce ten sam duet stoczył batalię o zwycięstwo. Wygrał Australijczyk, który dość szybko uciekł Polakowi i wygrał finałowe starcie ze zdecydowaną przewagą. Dla Kurtza był to drugi z rzędu triumf w SGP. Tym samym potwierdził on, że chce skutecznie rywalizować ze Zmarzlikiem o wygraną w całym cyklu, do którego traci obecnie dziewięć punktów.

W zawodach w Malilli wzięło udział jeszcze trzech przedstawicieli Orlen Oil Motoru. Poza Zmarzlikiem na torze pojawił się Dominik Kubera, a także Jack Holder i Fredrik Lindgren. Najsłabiej z tej stawki poszło Kuberze, który zaczął od „trójki”, ale w kolejnych czterech próbach dopisał ledwie trzy punkty (trzy razy był trzeci i raz czwarty). Z kolei Lindgren i Holder awansowali do półfinałów, ale Szwed w swoim występie zajął drugie miejsce (wygrał go Daniel Bewley), a Australijczyk był trzeci (za Zmarzlikiem i Janem Kvechem).

Kolejne zawody SGP odbędą się drugiego sierpnia w Rydze.

Wyniki Grand Prix Szwecji

Brady Kurtz (Australia) 16 (3,3,1,3,3,3) Bartosz Zmarzlik (Polska) 13+3 (2,2,2,2,3,2) Daniel Bewley (Wielka Brytania) 12+3 (3,2,2,2,2,1) Jason Doyle (Australia) 12 (2,3,3,3,1,w) Fredrik Lindgren (Szwecja) 10+2 (1,2,3,2,2) Jan Kvech (Czechy) 7+2 (0,2,2,d,3) Robert Lambert (Wielka Brytania) 11+1 (2,1,2,3,3) Jack Holder (Australia) 8+1 (3,3,0,1,1) Andrzej Lebiediew (Łotwa) 11+0 (2,3,3,3,0) Kai Huckenbeck (Niemcy) 6+0 (1,1,3,1,0) Dominik Kubera (Polska) 6 (3,1,1,1,0) Mikkel Michelsen (Dania) 5 (1,0,1,2,1) Kim Nilsson (Szwecja) 4 (1,0,0,1,2) Max Fricke (Australia) 3 (0,1,0,w,2) Anders Thomsen (Dania) 2 (d,d,1,d,1) Martin Vaculik (Słowacja) 0 (0,d,-,-,-) Rasmus Karlsson (Szwecja) 0 (0,u) - 0 Sammy Van Dyck (Szwecja) 0 (0)

Bieg po biegu

(58,19) Kubera, Lambert, Huckenbeck, Fricke (57,06) Kurtz, Doyle, Michelsen, Thomsen (d/4) (57,63) Bewley, Zmarzlik, Lindgren, Kvech (57,41) Holder, Lebiediew, Nilsson, Vaculik (57,64) Doyle, Zmarzlik, Huckenbeck, Vaculik (d/4) (58,00) Lebiediew, Lindgren, Kubera, Thomsen (d/4) (57,16) Holder, Bewley, Fricke, Michelsen (57,01) Kurtz, Kvech, Lambert, Nilsson (57,70) Huckenbeck, Bewley, Thomsen, Nilsson (58,39) Doyle, Kvech, Kubera, Holder (56,93) Lebiediew, Zmarzlik, Kurtz, Fricke (57,63) Lindgren, Lambert, Michelsen, Karlsson (57,95) Lebiediew, Michelsen, Huckenbeck, Kvech (d/4) (57,28) Kurtz, Bewley, Kubera, Van Dyck (58,21) Doyle, Lindgren, Nilsson, Fricke (w/u) (57,81) Lambert, Zmarzlik, Holder, Thomsen (d/4) (58,08) Kurtz, Lindgren, Holder, Huckenbeck (58,86) Zmarzlik, Nilsson, Michelsen, Kubera (58,30) Kvech, Fricke, Thomsen, Karlsson (u/2) (58,28) Lambert, Bewley, Doyle, Lebiediew

Półfinały: 21. (58,36) Zmarzlik, Kvech, Holder, Lebiediew * 22. (58,49) Bewley, Lindgren, Lambert, Huckenbeck

Finał: 23. (58,32) Kurtz, Zmarzlik, Bewley, Doyle (w/u)

Klasyfikacja generalna SGP po siedmiu rundach