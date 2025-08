Drugie miejsce Fredrika Lindgrana w Grand Prix Łotwy

W 2023 i 2024 roku na torze w Rydze wygrywał Zmarzlik i to on był głównym faworytem do triumfu w sobotę, a przeszkodzić miał mu w tym Brady Kurtz, będący ostatnio w wybornej formie. Wraz z liderem Orlen Oil Motoru do rywalizacji na łotewskim torze przystąpili także jego klubowi koledzy: Lindgren, Holder i Kubera.

Zmarzlik nie zaczął sobotnich zawodów od wygranej, ale z każdym kolejnym biegiem spisywał się coraz lepiej. W 17. gonitwie kapitan Orlen Oil Motoru przyjechał do mety za Andrzejem Lebiediewem i obaj zawodnicy byli pewni występu w finale. Awans poprzez półfinał wywalczyli z kolei Lindgren i Kurtz, a na tym etapie ściganie zakończyli Kubera i Holder.

Decydujący bieg należał do Australijczyka. Kurtz był najszybszy po starcie i uciekł rywalom. Drugie miejsce wywalczył Lindgren, trzeci był Lebiediew, a jako ostatni do mety dojechał Zmarzlik.

Po zawodach w Rydze lider Orlen Oil Motoru Lublin nadal jest pierwszy w klasyfikacji GP, ale ma już tylko trzy punkty przewagi nad Kurtzem.

Kolejny turniej zaplanowano na 30 sierpnia. Tego dnia we Wrocławiu odbędzie się GP Polski. Natomiast ostatnia runda zaplanowana jest na 13 września w duńskim Vojens.

Grand Prix Łotwy

Brady Kurtz 13+3 (0,2,3,2,3,3) * 2. Fredrik Lindgren 12+3 (1,w,3,3,3,2) * 3. Andrzej Lebiediew 12 (3,0,2,3,3,1) * 4. Bartosz Zmarzlik 12 (1,3,3,3,2,0) * 5. Jack Holder 9+2 (3,1,1,3,1) * 6. Daniel Bewley 9+2 (3,2,1,2,1) * 7. Robert Lambert 10+1 (2,3,2,0,3) * 8. Anders Thomsen 10+1 (2,3,1,2,2) * 9. Max Fricke 8+0 (3,2,0,1,2) * 10. Dominik Kubera 7+0 (0,3,2,2,d) * 11. Jason Doyle 7 (2,1,3,1,0) * 12. Jewgienij Kostygow 5 (1,1,2,0,1) * 13. Mikkel Michelsen 5 (2,1,d,1,1) * 14. Jan Kvech 4 (0,2,0,0,2) * 15. Martin Vaculik 2 (0,0,1,1,d) * 16. Kai Huckenbeck 1 (1,0,0,0,0) * 17. Francis Gusts nie startował * 18. Oleg Michaiłow nie startował.

Klasyfikacja generalna Grand Prix 2025

1. Bartosz Zmarzlik 145 pkt * 2. Brady Kurtz 142 pkt * 3. Fredrik Lindgren 117 pkt * 4. Daniel Bewley 108 pkt * 5. Jack Holder 98 pkt.