Sport
Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A

Motor Lublin nie pojedzie w finale Ekstraligi U24. Młode „Koziołki” musiały wygrać w Częstochowie, ale tamtejszy Impakt Włókniarz okazał się lepszy 48:42. Ostatecznie drużyna Macieja Kuciapy zajęła w tabeli końcowej dopiero czwarte miejsce.

(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

Wtorkowe spotkanie było bardzo wyrównane. Dopiero w biegu numer siedem „Lwy” odskoczyły na cztery punkty. Wszystko dzięki wygranej 4:2 Kacpra Halkiewicza i Wiktora Lamparta z Krzysztofem Sadurskim i Fraserem Bowes’em.

W tym momencie było 23:19, ale za chwilę Bartosz Bańbor do psółki z Bartoszem Jaworskim odpowiedzieli wynikiem 5:1 i po raz kolejny było po równo (24:24). Na dodatek miejscowi po upadku stracili Franciszka Karczewskiego.

Niestety, lublinianie tego nie wykorzystali. Przed nominowanymi wszystko było jeszcze możliwe, bo Włókniarz prowadził tylko 40:38. Decydujący okazał się jednak wyścig numer czternaście. Szymon Ludwiczak i Halkiewicz pokonali podwójnie Sadurskiego i Jaworskiego. A to oznaczało wynik 45:39 i wygraną gospodarzy.

W finale Ekstraligi U24 zmierzą się: Beckhoff Sparta Wrocław i Avo KS Toruń. Motor uplasował się na czwartej pozycji, a ekipa z Częstochowy „oczko” niżej.

Impakt Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin 48:42

9. Franciszek Karczewski 4 (2,2,0,u/-,-), 10. Steven Goret 4+2 (1*,1*,1,1,0), 11. Szymon Ludwiczak 8+1 (0,1*,2,2,3), 12. James Pearson 9+1 (2,2,1*,2,2), 13. Wiktor Lampart 11 (3,1,1,3,3), 14. Kacper Halkiewicz 10+2 (1,3,3,1*,2*), 15. Dawid Rozpędek 2+1 (1,1*).

Motor: 1. Krzysztof Sadurski 9 (3,3,2,0,1), 2. Fraser Bowes 0 (0,0,0,0,0), 3. Bartosz Bańbor 10+1 (3,0,3,3,1*), 4. Bartosz Jaworski 7+1 (1,2,2*,2,0), 5. Benjamin Basso 14 (2,3,3,3,3), 6. Dawid Cepielik 2 (0,0,0,-,2), 7. Dawid Grzeszczyk 0 (w).

Bieg po biegu:

1. (65,63) Sadurski, Karczewski, Goret, Bowes – 3:3 (3:3)

2. (64,59) Bańbor, Pearson, Jaworski, Ludwiczak – 2:4 (5:7)

3. (64,41) Lampart, Basso, Halkiewicz, Cepielik – 4:2 (9:9)

4. (64,57) Sadurski, Pearson, Ludwiczak, Bowes – 3:3 (12:12)

5. (63,37) Halkiewicz, Jaworski, Lampart, Bańbor – 4:2 (16:14)

6. (64,66) Basso, Karczewski, Goret, Cepielik – 3:3 (19:17)

7. (65,59) Halkiewicz, Sadurski, Lampart, Bowes – 4:2 (23:19)

8. (64,65) Bańbor, Jaworski, Goret, Karczewski – 1:5 (24:24)

9. (64,22) Basso, Ludwiczak, Pearson, Cepielik – 3:3 (27:27)

10. (64,91) Lampart, Jaworski, Goret, Sadurski – 4:2 (31:29)

11. (64,84) Bańbor, Pearson, Rozpędek, Grzeszczyk (w) – 3:3 (34:32)

12. (64,62) Basso, Ludwiczak, Halkiewicz, Bowes – 3:3 (37:35)

13. (65,12) Lampart, Cepielik, Bańbor, Goret – 3:3 (40:38)

14. (64,34) Ludwiczak, Halkiewicz, Sadurski, Jaworski – 5:1 (45:39)

15. (64,47) Basso, Pearson, Rozpędek, Bowes – 3:3 (48:42)

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
