Gezet Stal Gorzów - Orlen Oil Motor Lublin. Mecz opóźniony. Organizatorzy walczą z pogodą [na żywo]

- Czekamy na to co się wydarzy. Oby pogoda była dla nas łaskawa - mówi Dominik Kubera w rozmowie z Canal Plus Sport.

Próba toru ma się odbyć, ale wedle doniesień Canal Plus zrezygnowano z prezentacji

Plan jest następujący: po sprawdzeniu prognoz pogody między 19.30, a 20 ma padać. Później opady mają ustać i następi ściągnięcie plandek. Około 20.30 ma zapaść decyzja na temat ewentualnej kosmetyki toru. Następnie zostanie podjęta decyzja - przekazał Łukasz Benz na antenie Canal Plus Sport.

Na torze w Gorzowie nadal ułożona jest plandeka

Dzisiejszy mecz rozpocznie się z opóźnieniem, zawody ruszą prawdopodobnie o godzinie 20

Gezet Stal: 9. Martin Vaculik * 10. Mikołaj Krok * 11. Oskar Fajfer * 12. Andrzej Lebiediew * 13. Anders Thomsen * 14. Oskar Chatłas * 15. Oskar Paluch * 16. Adam Bednar

Orlen Oil Motor: 1. Jack Holder * 2. Fredrik Lindgren * 3. Dominik Kubera * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor * 8. Bartosz Jaworski