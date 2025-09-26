Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
ŻUŻEL

ŻUŻEL

Maciej Kuciapa (Orlen Oil Motor Lublin): Przygotowania do niedzielnego finału cały czas trwają

bs
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

Trwa wielkie odliczanie do niedzielnego, rewanżowego meczu finałowego PGE Ekstraligi. O godzinie 19.30 Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się przy Al. Zygmuntowskich z PRES Grupą Deweloperską Toruń. W piątek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, w której wzięli Maciej Kuciapa i Bartosz Zmarzlik. Z jakim nastawieniem „Koziołki” podejdą do decydującej batalii o złoto?

 – Cały czas przygotowujemy się do tego spotkania. Za nami jednostki treningowe, ale przygotowania jeszcze trwają – powiedział Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. – Wszyscy wiemy jak ważny jest to mecz i o co jedziemy. Jako drużyna jesteśmy skoncentrowani maksymalnie i chcemy odjechać dobre spotkanie dla kibiców i powalczyć o obronę złotego medalu. Na niedzielny mecz będziemy w komplecie, a przed niedzielnym meczem planujemy pojawić się jeszcze na torze – dodał szkoleniowiec mistrzów Polski.

Kuciapa został też zapytany, czy z jego perspektywy przed tygodniem w Toruniu drużyna mogła osiągnąć lepszy rezultat. - Wiedzieliśmy, że czeka nas w Toruniu trudne spotkanie, a zawodnicy byli bardzo skoncentrowani. To było widać na odprawach przed biegami. Przed tygodniem to był po prostu nasz „max”. Teraz skupiamy się na najbliższym meczu. Skład jest już ogłoszony i nic nie będziemy w tej kwestii zmieniać – zakończył Kuciapa. – Tamtego dnia robiliśmy wszystko by osiągnąć jak najlepszy wynik. Szło ciężko, ale mamy rewanż i będziemy w nim walczyć w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład”. Czuć bardzo dużą mobilizację i chęć do pozytywnego działania – dodał Bartosz Zmarzlik, lider Orlen Oil Motoru. – Torunianie dysponują bardzo mocnym składem dlatego mamy w tym sezonie piękny finał. Prawdziwi kibice są z nami cały czas bez względu na wyniki – zakończył Zmarzlik.

Początek niedzielnego meczu o godzinie 19.30

Czytaj więcej o:
żużel lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin

Maciej Kuciapa (Orlen Oil Motor Lublin): Przygotowania do niedzielnego finału cały czas trwają

Maciej Kuciapa (Orlen Oil Motor Lublin): Przygotowania do niedzielnego finału cały czas trwają

Trwa wielkie odliczanie do niedzielnego, rewanżowego meczu finałowego PGE Ekstraligi. O godzinie 19.30 Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się przy Al. Zygmuntowskich z PRES Grupą Deweloperską Toruń. W piątek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, w której wzięli Maciej Kuciapa i Bartosz Zmarzlik. Z jakim nastawieniem „Koziołki” podejdą do decydującej batalii o złoto?
Cyrk bez granic wraca do Lublina. Rusza 12. edycja festiwalu Cyrkulacje
Cyrk bez granic wraca do Lublina. Rusza 12. edycja festiwalu Cyrkulacje

Od 26 września do 12 października Centrum Spotkania Kultur stanie się areną magii, akrobacji i… czystej energii. Wszystko za sprawą 12. edycji Wschodnioeuropejskiego Festiwalu Cyrku Współczesnego Cyrkulacje. To już tradycja, że jesienią stolica Lubelszczyzny wita artystów, którzy sztukę cyrku wynoszą poza granice wyobraźni.
Bartłomiej Pelczar jest jednym z graczy, którzy w poprzednim sezonie sięgnęli po wicemistrzostwo Polski

PGE Start Lublin chce powalczyć o Pekao Superpuchar Polski

W sobotę w Warszawie sezon koszykarski w Polsce zostanie oficjalnie zainaugurowany rozgrywkami o Pekao Superpuchar Polski

