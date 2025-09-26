Maciej Kuciapa (Orlen Oil Motor Lublin): Przygotowania do niedzielnego finału cały czas trwają

– Cały czas przygotowujemy się do tego spotkania. Za nami jednostki treningowe, ale przygotowania jeszcze trwają – powiedział Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. – Wszyscy wiemy jak ważny jest to mecz i o co jedziemy. Jako drużyna jesteśmy skoncentrowani maksymalnie i chcemy odjechać dobre spotkanie dla kibiców i powalczyć o obronę złotego medalu. Na niedzielny mecz będziemy w komplecie, a przed niedzielnym meczem planujemy pojawić się jeszcze na torze – dodał szkoleniowiec mistrzów Polski.

Kuciapa został też zapytany, czy z jego perspektywy przed tygodniem w Toruniu drużyna mogła osiągnąć lepszy rezultat. - Wiedzieliśmy, że czeka nas w Toruniu trudne spotkanie, a zawodnicy byli bardzo skoncentrowani. To było widać na odprawach przed biegami. Przed tygodniem to był po prostu nasz „max”. Teraz skupiamy się na najbliższym meczu. Skład jest już ogłoszony i nic nie będziemy w tej kwestii zmieniać – zakończył Kuciapa. – Tamtego dnia robiliśmy wszystko by osiągnąć jak najlepszy wynik. Szło ciężko, ale mamy rewanż i będziemy w nim walczyć w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład”. Czuć bardzo dużą mobilizację i chęć do pozytywnego działania – dodał Bartosz Zmarzlik, lider Orlen Oil Motoru. – Torunianie dysponują bardzo mocnym składem dlatego mamy w tym sezonie piękny finał. Prawdziwi kibice są z nami cały czas bez względu na wyniki – zakończył Zmarzlik.

Początek niedzielnego meczu o godzinie 19.30