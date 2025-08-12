Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Młodzież poszła w ślady seniorów. Motor Lublin rozgromił Falubaz Zielona Góra w ramach U24 Ekstraligi

Autor: bs
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

Lubelscy żużlowcy mają patent na tych z Zielonej Góry. Najpierw w PGE Ekstralidze na własnym torze Orlen Oil Motor Lublin rozgromił Stelmet Falubaz, a we wtorek ostre lanie ekipie z województwa lubuskiego sprawiły młode „Koziołki” w Ekstralidze U24

W miniony piątek na torze przy Alejach Zygmuntowskich spotkały się seniorskie zespoły z Lublina i Zielonej Góry. Mecz okazał się koszmarem dla gości – Orlen Oil Motor wygrał bowiem aż 63:27.

Kilka dni później po wygraną na lubelski tor wyjechały dwie drużyny młodzieżowe Motoru i Falubazu. Gospodarze zaczęli wtorkowe zawody od mocnego uderzenia i w dwóch początkowych biegach wygrali 5:1. W kolejnym lepsi byli goście zwyciężając 4:2 i nieco odrobili straty do Motoru. W czwartej gonitwie miejscowi znów okazali się lepsi i zrobiło się 16:8.

W kolejnych startach miejscowi systematycznie powiększali swoją przewagę nad rywalami. Gościom udało się wyszarpać remis w gonitwie siódmej i dziesiątej, a w 12. biegu zaliczyli drugą wygraną. Pozostałe starcia kończyły się pewnymi i często podwójnymi zwycięstwami Motoru. Gospodarze w sumie wygrali 11 z 15 biegów, z siedem z nich zakończyło się wynikami 5:1. W efekcie niemal powtórzyli wynik seniorskiego zespołu z Lublina gromiąc zielonogórzan 61:29.

Najlepiej punktującym zawodnikiem gospodarzy był Krzysztof Sadurski, który we wtorek wywalczył komplet punktów. Świetnie spisał się także Bartosz Bańbor wygrywając cztery biegi, a Fraser Bowes był tylko nieco słabszy od wspomnianej dwójki. Ze strony gości niemal połowę punktów zdobył Jonas Knudsen, który jako jedyny był zagrożeniem dla zespołu z Lublina.

17 sierpnia w ramach zaległego meczu siódmej kolejki Motor Lublin pojedzie u siebie z U24 Beckhoff Spartą Wrocław. Dzień później lublinianie, także na swoim torze, zmierzą się z Grupą Metrocars ROW Rybnik.

Motor Lublin – Falubaz Zielona Góra 61:29

Motor: 9. Krzysztof Sadurski 16+2 (3,2*,2*,3,3,3) * 10. Fraser Bowes 14+2 (2*,2,3,3,2,2*) * 11. Bartosz Bańbor - 16 (3,3,2,3,2,3) * 12. Dawid Cepielik 7+3 (2*,1,2*,2*,-) * 13. Benjamin Basso – zastępstwo zawodnika * 14. Bartosz Jaworski - 6+1 (0,3,1,1*,0,1) * 15. Dawid Grzeszczyk - 2 (1,1)

Falubaz: 1. Jonas Knudsen 14 (1,2,3,3,3,2) * 2. Bartosz Rudolf 0 (0,0,-,-,u) * 3. Gracjan Szostak 4 (1,2,0,0,1) * 4. Eryk Farański 1 (0,0,1,0,0) * 5. Michał Curzytek 5 (1,1,u,0,1,2) * 6. William Cairns 5 (3,0,1,1,0)

Bieg po biegu

  1. Sadurski, Bowes, Knudsen, Rudolf 5:1
  2. Bańbor, Cepielik, Szostak, Farański 5:1 (10:2)
  3. Cairns, Bowes, Curzytek, Jaworski 2:4 (12:6)
  4. Bańbor, Knudsen, Cepielik, Rudolf 4:2 (16:8)
  5. Jaworski, Szostak, Grzeszczyk, Farański 4:2 (20:10)
  6. Bowes, Sadurski, Curzytek, Cairns 5:1 (25:11)
  7. Knudsen, Bańbor, Jaworski, Curzytek (u) 3:3 (28:14)
  8. Bowes, Sadurski, Farański, Szostak 5:1 (33:15)
  9. Bańbor, Cepielik, Cairns, Curzytek 5:1 (38:16)
  10. Knudsen, Bowes, Jaworski, Farański 3:3 (41:19)
  11. Sadurski, Cepielik, Cairns, Szostak 5:1 (46:20)
  12. Knudsen, Bańbor, Curzytek, Jaworski 2:4 (48:24)
  13. Sadurski, Bowes, Szostak, Cairns 5:1 (53:25)
  14. Bańbor, Knudsen, Jaworski, Farański 4:2 (57:27)
  15. Sadurski, Curzytek, Grzeszczyk, Rudolf (u) 4:2 (61:29)
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

