Młodzież poszła w ślady seniorów. Motor Lublin rozgromił Falubaz Zielona Góra w ramach U24 Ekstraligi

W miniony piątek na torze przy Alejach Zygmuntowskich spotkały się seniorskie zespoły z Lublina i Zielonej Góry. Mecz okazał się koszmarem dla gości – Orlen Oil Motor wygrał bowiem aż 63:27.

Kilka dni później po wygraną na lubelski tor wyjechały dwie drużyny młodzieżowe Motoru i Falubazu. Gospodarze zaczęli wtorkowe zawody od mocnego uderzenia i w dwóch początkowych biegach wygrali 5:1. W kolejnym lepsi byli goście zwyciężając 4:2 i nieco odrobili straty do Motoru. W czwartej gonitwie miejscowi znów okazali się lepsi i zrobiło się 16:8.

W kolejnych startach miejscowi systematycznie powiększali swoją przewagę nad rywalami. Gościom udało się wyszarpać remis w gonitwie siódmej i dziesiątej, a w 12. biegu zaliczyli drugą wygraną. Pozostałe starcia kończyły się pewnymi i często podwójnymi zwycięstwami Motoru. Gospodarze w sumie wygrali 11 z 15 biegów, z siedem z nich zakończyło się wynikami 5:1. W efekcie niemal powtórzyli wynik seniorskiego zespołu z Lublina gromiąc zielonogórzan 61:29.

Najlepiej punktującym zawodnikiem gospodarzy był Krzysztof Sadurski, który we wtorek wywalczył komplet punktów. Świetnie spisał się także Bartosz Bańbor wygrywając cztery biegi, a Fraser Bowes był tylko nieco słabszy od wspomnianej dwójki. Ze strony gości niemal połowę punktów zdobył Jonas Knudsen, który jako jedyny był zagrożeniem dla zespołu z Lublina.

17 sierpnia w ramach zaległego meczu siódmej kolejki Motor Lublin pojedzie u siebie z U24 Beckhoff Spartą Wrocław. Dzień później lublinianie, także na swoim torze, zmierzą się z Grupą Metrocars ROW Rybnik.

Motor Lublin – Falubaz Zielona Góra 61:29

Motor: 9. Krzysztof Sadurski 16+2 (3,2*,2*,3,3,3) * 10. Fraser Bowes 14+2 (2*,2,3,3,2,2*) * 11. Bartosz Bańbor - 16 (3,3,2,3,2,3) * 12. Dawid Cepielik 7+3 (2*,1,2*,2*,-) * 13. Benjamin Basso – zastępstwo zawodnika * 14. Bartosz Jaworski - 6+1 (0,3,1,1*,0,1) * 15. Dawid Grzeszczyk - 2 (1,1)

Falubaz: 1. Jonas Knudsen 14 (1,2,3,3,3,2) * 2. Bartosz Rudolf 0 (0,0,-,-,u) * 3. Gracjan Szostak 4 (1,2,0,0,1) * 4. Eryk Farański 1 (0,0,1,0,0) * 5. Michał Curzytek 5 (1,1,u,0,1,2) * 6. William Cairns 5 (3,0,1,1,0)

Bieg po biegu