Motor Lublin zajął trzecie miejsce na zawodach DMPJ w Lesznie

Autor: Zdjęcie autora bs
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

W Lesznie odbyła się trzecia runda finałowa Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Tym razem najlepsi okazali się gospodarze, a młodzież z Motoru Lublin zajęła trzecie miejsce. Dość niespodziewanie ostatnie miejsce przypadło Orlen Cellfast Wilkom Krosno, które tym samym wciąż nie mogą być pewne złotego medalu

Przed zawodami w Lesznie na prowadzeniu w całym cyklu była ekipa z Krosna i na „Smoczyku” mogła zapewnić sobie złote medale.

Ze względu na opady deszczu zawody rozpoczęły się z opóźnieniem, a później tor dał mocno o sobie znać młodym żużlowcom, którzy mieli problemy z utrzymaniem się na motocyklach. W trudnych warunkach najlepiej radziły sobie zespoły z Leszna i Bydgoszczy. Ostatecznie zawody na pierwszym miejscu zakończyła ekipa gospodarzy wyprzedzając Polonię o siedem punktów.

Podium uzupełnił Motor Lublin, którego żużlowcy tego dnia spisywali się nieco gorzej. Dopiero w 15. biegu pierwszą „trójkę” dla „Koziołków” zdobył Bartosz Bańbor i w swoim kolejnym występie poszedł za ciosem, a w sumie uzbierał 10 punktów dla Motoru. Tyle samo tego dnia zdobył także Bartosz Jaworski, a Michał Psiuk i Dawid Cepielik spisali się tym razem nieco słabiej.

Po trzech seriach DMPJ liderem pozostają Orlen Cellfast Wilki Krosno. W przyszłą środę zawody odbędą się w Bydgoszczy i tam poznamy zespół, który będzie się cieszyć z wygranej w całym cyklu.

3 RUNDA DMPJ

I. Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Leszno (39 pkt).

1. Emil Konieczny 10 (2,0,3,2,3)

2. Kuba Wojtyńka 8 (2,0,3,1,2)

3. Kacper Mania 12 (3,3,3,2,1)

4. Antoni Mencel 9 (2,3,1,2,1)

17. Filip Gano nie startował

 

II. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (32 pkt).

5. Bartosz Nowak 7 (3,1,2,1,t)

6. Adam Putkowski 1 (-,1,0,0,0)

7. Jan Rompkowski 0 (w,-,-,-)

8. Kacper Andrzejewski 12 (3,3,3,3,u/-)

18. Maksymilian Pawełczak 12 (2,3,1,3,3)

 

III. Motor Lublin (27 pkt).

13. Bartosz Jaworski 10 (1,2,2,3,2)

14. Bartosz Bańbor 10 (0,2,2,3,3)

15. Michał Psiuk 3 (w,0,1,1,1)

16. Dawid Cepielik 4 (1,2,0,0,1)

 

IV. Orlen Cellfast Wilki Krosno (22 pkt).

9. Jakub Wieszczak 1 (1,w,ns,ns,ns)

10. Piotr Świercz 10 (3,2,0,2,3)

11. Oskar Kręglicki 4 (0,1,1,0,2)

12. Szymon Bańdur 7 (1,1,2,1,2)

Bieg po biegu

1. Nowak, Mencel, Bańdur, Bańbor (2:3:1:0)

2. Mania, Pawełczak, Jaworski, Kręglicki (5:5:1:1)

3. Andrzejewski, Wojtyńka, Wieszczak, Psiuk (w) (7:8:2:1)

4. Świercz, Konieczny, Cepielik, Rompkowski (w) (9:8:5:2)

5. Mencel, Cepielik, Putkowski, Wieszczak (w) (12:9:5:4)

6. Mania, Świercz, Nowak, Psiuk (15:10:7:4)

7. Pawełczak, Jaworski, Bańdur, Wojtyńka (15:13:8:6)

8. Andrzejewski, Bańbor, Kręglicki, Konieczny (15:16:9:8)

9. Andrzejewski, Jaworski, Mencel, Świercz (16:19:9:10)

10. Mania, Bańbor, Pawełczak, Wieszczak (ns) (19:20:9:12)

11. Wojtyńka, Nowak, Kręglicki, Cepielik (22:22:10:12)

12. Konieczny, Bańdur, Psiuk, Putkowski (25:22:12:13)

13. Andrzejewski, Mania, Bańdur, Cepielik (27:25:13:13)

14. Pawełczak, Mencel, Psiuk, Kręglicki (29:28:13:14)

15. Bańbor, Świercz, Wojtyńka, Putkowski (30:28:15:17)

16. Jaworski, Konieczny, Nowak, Wieszczak (ns) (32:29:15:20)

17. Pawełczak, Wojtyńka, Psiuk, Wieszczak (ns) (34:32:15:21)

18. Konieczny, Kręglicki, Cepielik, Putkowski (37:32:17:22)

19. Bańbor, Bańdur, Mencel, Nowak (t) (38:32:19:25)

20. Świercz, Jaworski, Mania, Andrzejewski (39:32:22:27)

żużel Motor Lublin lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

